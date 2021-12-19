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Врач рассказала, в чем опасность апельсинов
Врач рассказала, в чем опасность апельсинов
Чрезмерное употребление апельсинов в пищу чревато различными проблемами здоровья – и дело даже не в аллергии, которую может вызвать переедание цитрусовых, объясняет нутрициолог.
2021-12-19T08:00+0500
2021-12-19T08:00+0500
это интересно
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опасность
апельсин
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Предновогодняя пора немыслима без мандаринов и апельсинов. Польза цитрусовых для организма высока. Так, в составе апельсинов содержится большой объем полезных веществ – например, апельсины богаты витаминами В1, В2, В4, В5 и В6, витамином А и бета-каротином, который особенно полезен для пожилых людей, для профилактики возрастных изменений мозга.Кроме этого, апельсины могут понизить артериальное давление и уменьшить опасность возникновения заболеваний сердца. Полезно употреблять апельсин в пищу и при простуде, поскольку он действует как жаропонижающее. Кроме этого, апельсины снижают уровень холестерина.Однако в некоторых случаях апельсины могут быть и опасны для здоровья, сообщает нутрициолог. Во-первых, апельсины, как и другие цитрусовые, — это мощный аллерген, чрезмерное их употребление в пищу способно даже вызвать анафилактический шок. Также не стоит есть апельсины натощак, это грозит обострениями при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А в-третьих, апельсины обладают высокой кислотностью, что повышает риск разрушения зубной эмали. Поэтому после употребления апельсина лучше прополаскивать рот, заключила эксперт.Читайте также: Чем полезен гранатовый сок?
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здоровье, опасность, апельсин, врач

Врач рассказала, в чем опасность апельсинов

08:00 19.12.2021
© Pixabay/moiranazzariАпельсины
Апельсины - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2021
© Pixabay/moiranazzari
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Чрезмерное употребление апельсинов в пищу чревато различными проблемами здоровья – и дело даже не в аллергии, которую может вызвать переедание цитрусовых, объясняет нутрициолог.
Предновогодняя пора немыслима без мандаринов и апельсинов. Польза цитрусовых для организма высока. Так, в составе апельсинов содержится большой объем полезных веществ – например, апельсины богаты витаминами В1, В2, В4, В5 и В6, витамином А и бета-каротином, который особенно полезен для пожилых людей, для профилактики возрастных изменений мозга.

"В одном апельсине содержится суточная норма витамина С, — рассказала РИА Новости нутрициолог Юлия Половинская. – В апельсинах есть флавоноиды, вещества, регулирующие рост организма и оказывающие антиоксидантное действие".

Кроме этого, апельсины могут понизить артериальное давление и уменьшить опасность возникновения заболеваний сердца. Полезно употреблять апельсин в пищу и при простуде, поскольку он действует как жаропонижающее. Кроме этого, апельсины снижают уровень холестерина.
Однако в некоторых случаях апельсины могут быть и опасны для здоровья, сообщает нутрициолог. Во-первых, апельсины, как и другие цитрусовые, — это мощный аллерген, чрезмерное их употребление в пищу способно даже вызвать анафилактический шок. Также не стоит есть апельсины натощак, это грозит обострениями при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. А в-третьих, апельсины обладают высокой кислотностью, что повышает риск разрушения зубной эмали. Поэтому после употребления апельсина лучше прополаскивать рот, заключила эксперт.
Читайте также: Чем полезен гранатовый сок?
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