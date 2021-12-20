https://uz.sputniknews.ru/20211220/21855013.html

Польский дезертир признался в убийстве мигранта

Польский дезертир признался в убийстве мигранта

Сбежавший в Беларусь военнослужащий заявил, что его поили до беспамятства, чтобы он убивал мигрантов.

2021-12-20T11:41+0500

2021-12-20T11:41+0500

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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Бежавший в Беларусь польский военнослужащий Эмиль Чечко в эфире телеканала "Беларусь-1" признался, что в мае убил мигранта на границе, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь.По его словам, военные стреляли в мигрантов, чтобы показать, что жизнь человека ничего не стоит – "то же самое, что застрелить собаку".Он отметил, что его и сослуживцев перед этим сильно поили спиртным – настолько, что они ничего потом не помнили.По словам Чечко, поляки убивали мигрантов массово: отбирали брали первую группу, выстраивали и расстреливали, затем вторую. "Я тоже так делал. Стрелял", – добавил солдат.Проблемы с закономПольские власти заявили, что Чечко является "вероятным шпионом" КГБ Беларуси: якобы у него были друзья из республики, у сестры тоже имелись какие-то связи. Кроме того, у военнослужащего были конфликты с матерью.Сам Чечко возмущен, что его личные проблемы и мелкие правонарушения ставят в один ряд с военными преступлениями.Он заявил, что его сестра живет в Лондоне, он почти с ней не общается. С матерью тоже были конфликты, сейчас даже идут судебные разбирательства. По поводу проблем с законом, из-за которых, по версии польской стороны, он дезертировал, Чечко ответил следующее: Он также опроверг заявление Минобороны Польши, что у него закончился контракт. По словам самого Чечко, контракт у него должен был завершиться в декабре.Попросил убежищаВ пятницу Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища в республике. Он вышел к белорусской границе, где его и обнаружили пограничники.Позже бежавший польский военнослужащий Эмиль Чечко дал интервью белорусскому телевидению. Он подтвердил, что добровольно перешел на территорию Беларуси и среди причин назвал некорректное поведение польских контрразведчиков в отношении солдат.Читайте также: К детям мигрантов приехал Дед Мороз - видео

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