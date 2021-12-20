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Польский дезертир признался в убийстве мигранта
Польский дезертир признался в убийстве мигранта
Сбежавший в Беларусь военнослужащий заявил, что его поили до беспамятства, чтобы он убивал мигрантов.
2021-12-20T11:41+0500
2021-12-20T11:41+0500
2021-12-20T12:32+0500
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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Бежавший в Беларусь польский военнослужащий Эмиль Чечко в эфире телеканала "Беларусь-1" признался, что в мае убил мигранта на границе, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь.По его словам, военные стреляли в мигрантов, чтобы показать, что жизнь человека ничего не стоит – "то же самое, что застрелить собаку".Он отметил, что его и сослуживцев перед этим сильно поили спиртным – настолько, что они ничего потом не помнили.По словам Чечко, поляки убивали мигрантов массово: отбирали брали первую группу, выстраивали и расстреливали, затем вторую. "Я тоже так делал. Стрелял", – добавил солдат.Проблемы с закономПольские власти заявили, что Чечко является "вероятным шпионом" КГБ Беларуси: якобы у него были друзья из республики, у сестры тоже имелись какие-то связи. Кроме того, у военнослужащего были конфликты с матерью.Сам Чечко возмущен, что его личные проблемы и мелкие правонарушения ставят в один ряд с военными преступлениями.Он заявил, что его сестра живет в Лондоне, он почти с ней не общается. С матерью тоже были конфликты, сейчас даже идут судебные разбирательства. По поводу проблем с законом, из-за которых, по версии польской стороны, он дезертировал, Чечко ответил следующее: Он также опроверг заявление Минобороны Польши, что у него закончился контракт. По словам самого Чечко, контракт у него должен был завершиться в декабре.Попросил убежищаВ пятницу Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища в республике. Он вышел к белорусской границе, где его и обнаружили пограничники.Позже бежавший польский военнослужащий Эмиль Чечко дал интервью белорусскому телевидению. Он подтвердил, что добровольно перешел на территорию Беларуси и среди причин назвал некорректное поведение польских контрразведчиков в отношении солдат.Читайте также: К детям мигрантов приехал Дед Мороз - видео
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беларусь, мигранты, польша
Польский дезертир признался в убийстве мигранта
11:41 20.12.2021 (обновлено: 12:32 20.12.2021)
Сбежавший в Беларусь военнослужащий заявил, что его поили до беспамятства, чтобы он убивал мигрантов.
ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik.
Бежавший в Беларусь польский военнослужащий Эмиль Чечко в эфире телеканала "Беларусь-1" признался, что в мае убил мигранта на границе, сообщают наши коллеги из Sputnik Беларусь
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"Это невозможно описать. Просто такое чувство, как в Гарри Поттере были крестражи. Чтобы его создать, нужно было отдать кусочек души. Это такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу", – признался он.
По его словам, военные стреляли в мигрантов, чтобы показать, что жизнь человека ничего не стоит – "то же самое, что застрелить собаку".
Он отметил, что его и сослуживцев перед этим сильно поили спиртным – настолько, что они ничего потом не помнили.
"Лица этих людей помнятся всегда. Только первых, а потом уже вторых, третьих – тех, кого сказали убить. А потом человек уже не смотрит на лицо. Только целится в грудную клетку", – добавил Чечко.
По словам Чечко, поляки убивали мигрантов массово: отбирали брали первую группу, выстраивали и расстреливали, затем вторую. "Я тоже так делал. Стрелял", – добавил солдат.
Проблемы с законом
Польские власти заявили, что Чечко является "вероятным шпионом" КГБ Беларуси: якобы у него были друзья из республики, у сестры тоже имелись какие-то связи. Кроме того, у военнослужащего были конфликты с матерью.
Сам Чечко возмущен, что его личные проблемы и мелкие правонарушения ставят в один ряд с военными преступлениями.
Он заявил, что его сестра живет в Лондоне, он почти с ней не общается. С матерью тоже были конфликты, сейчас даже идут судебные разбирательства. По поводу проблем с законом, из-за которых, по версии польской стороны, он дезертировал, Чечко ответил следующее:
"Да, я поэтому сбежал через колючую проволоку, потому что у меня забрали права? Прекрасный подход! Каждый раз, когда нас к чему-то принуждали, нас всегда заставляли пить огромное количество алкоголя. А потом говорят, что я ехал пьяным".
Он также опроверг заявление Минобороны Польши, что у него закончился контракт. По словам самого Чечко, контракт у него должен был завершиться в декабре.
Попросил убежища
В пятницу Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища в республике. Он вышел к белорусской границе, где его и обнаружили пограничники.
Позже бежавший польский военнослужащий Эмиль Чечко дал интервью белорусскому телевидению. Он подтвердил, что добровольно перешел на территорию Беларуси и среди причин назвал некорректное поведение польских контрразведчиков в отношении солдат.