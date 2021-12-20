https://uz.sputniknews.ru/20211220/akaev-uletel-iz-kyrgyzstana-v-moskvu--istochnik-21860378.html

Акаев улетел из Кыргызстана в Москву – источник

Акаев улетел из Кыргызстана в Москву – источник

Экс-президент дал показания по делу золоторудного месторождения Кумтор и вернулся в Россию.

2021-12-20T15:43+0500

2021-12-20T15:43+0500

2021-12-20T15:43+0500

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кыргызстан

москва

аскар акаев

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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев улетел из Бишкека в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения бывшего главы государства.Акаев вместе с сыном Илимом прилетел в Бишкек 14 декабря. Это уже второй визит экс-президента на родину в это мгоду: в начале августа он также побывал в Кыргызстане для дачи показаний по Кумтору.Кыргызстан предъявил финансовые претензии канадской Centerra Gold Inc. на 4,2 миллиарда долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке рудника Кумтор в Иссык-Кульской области. По версии кыргызских властей, действия компании нанесли существенный урон экологии республики, в том числе создали угрозу схода ледников в окрестностях месторождения, что грозит человеческими жертвами. По решению парламента страны в компании "Кумтор Голд Компани" введено внешнее управление.По уголовным делам, касающимся Кумтора, проходят ряд депутатов парламента, а также ряд крупных чиновников, в том числе бывшие премьеры Омурбек Бабанов, Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. На допрос вызваны два бывших главы государства. Первый президент страны Аскар Акаев уже дал показания, а его преемник Курманбек Бакиев объявлен в международный розыск.Канадская Centerra Gold около 30 лет вела разработку в Киргизии крупнейшего месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Месторождение Кумтор являлось основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля Кумтора в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%.Читайте также: Страны Центральной Азии объединились для изучения тюркского мира

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кыргызстан, москва, аскар акаев