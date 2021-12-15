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Страны Центральной Азии объединились для изучения тюркского мира
Страны Центральной Азии объединились для изучения тюркского мира
Международный проект "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" впервые объединил ученых, преподавателей и студентов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.
2021-12-15T17:24+0500
2021-12-15T17:25+0500
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Об этом сообщили организаторы проекта — Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ)."Идея проекта родилась еще в 2012 году, когда в АлтГУ открылся международный центр азиатских исследований, а сам вуз вошел в Шанхайскую организацию сотрудничества. С этого времени темы тюркологии и алтаистики стали для нас приоритетными. В 2019 году в университете родился проект "Тюрко-монгольский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и современности", целью которого стала интеграция ученых стран Центральной Азии по темам изучения культурно-цивилизационных основ тюркского мира. Так в вузе появился Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" (НОЦ "Большой Алтай")", — рассказал руководитель проекта, президент АлтГУ Сергей Землюков.Подводя итоги работы над проектом в 2021 году, председатель международного экспертного совета НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ, академик Анатолий Деревянко отметил, что за этот год удалось привлечь широкий круг новых участников.Важным событием этого года стала этнографическая экспедиция "Большой Алтай: Россия-Кыргызстан, 2021". По словам ректора Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына (КНУ им. Баласагына) Каната Садыкова, международных экспедиций такого характера на территории Кыргызстана не было уже порядка 50 лет."Группа ученых исследовала особенности быта и материальной культуры современных кочевников, которые включают в себя традиционные элементы — жилище, животноводство, ремесленничество и другое. В целом, материалы экспедиции говорят об устойчивости традиционных культурных ценностей и о процессах трансформации. Для сравнительного материала очень интересно продолжение аналогичных этнографических экспедиций на территории проживания алтайских кочевников", — отметил он.По итогам экспедиции прошел круглый стол, а также фотовыставка.Сейчас кыргызские и российские ученые готовят монографию "Кыргызско-алтайские этногенетические и этнокультурные связи".Также в рамках проекта Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова совместно с АлтГУ работают над созданием Виртуального музея "Большой Алтай — прародина тюрков".Наиболее активное взаимодействие в рамках проекта в этом году сложилось с представителями факультета журналистики Национального университета Узбекистана им. М. Улугбека (НУУз). НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ совместно с НУУз готовится к запуску магистерской программы по направлению "Социальная безопасность медиапространства Большого Алтая" в 2022 году."Будущим журналистам важно знать свои корни еще и потому, что в ХХI столетии каждый народ свой прогресс сможет обеспечивать только в условиях безопасности и тесной межкультурной коммуникации. Содержание и качество процесса межкультурной коммуникации во многом определяют эрудиция, высокий профессионализм и толерантность журналистов. Подготовка специалистов такого направления — важный шаг на пути к стабильности и устойчивому развитию всего Большого Алтая", — отметила декан факультета журналистики НУУз Махлие МирсоатоваПроект "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" реализуется АлтГУ с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.Читайте также:Музеи Центральной Азии могут стать участниками виртуального проекта &gt;&gt;Российский музей подарил Узбекистану выставку &gt;&gt;
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Страны Центральной Азии объединились для изучения тюркского мира

17:24 15.12.2021 (обновлено: 17:25 15.12.2021)
© Пресс-служба АлтГУУчастники Второго Международного алтаистического форума "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность" (Барнаул, октябрь 2021 г.)
Участники Второго Международного алтаистического форума Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность (Барнаул, октябрь 2021 г.) - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© Пресс-служба АлтГУ
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Международный проект "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" впервые объединил ученых, преподавателей и студентов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Об этом сообщили организаторы проекта — Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ).
"Идея проекта родилась еще в 2012 году, когда в АлтГУ открылся международный центр азиатских исследований, а сам вуз вошел в Шанхайскую организацию сотрудничества. С этого времени темы тюркологии и алтаистики стали для нас приоритетными. В 2019 году в университете родился проект "Тюрко-монгольский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и современности", целью которого стала интеграция ученых стран Центральной Азии по темам изучения культурно-цивилизационных основ тюркского мира. Так в вузе появился Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" (НОЦ "Большой Алтай")", — рассказал руководитель проекта, президент АлтГУ Сергей Землюков.
© Пресс-служба АлтГУРуководитель НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", президент АлтГУ Сергей Землюков и председатель международного экспертного совета НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", академик РАН Анатолий Деревянко на открытии Международной школы молодых ученых — тюркологов и алтаистов (Барнаул, ноябрь 2021 г.)
Руководитель НОЦ алтаистики и тюркологии Большой Алтай, президент АлтГУ Сергей Землюков и председатель международного экспертного совета НОЦ алтаистики и тюркологии Большой Алтай, академик РАН Анатолий Деревянко на открытии Международной школы молодых ученых — тюркологов и алтаистов (Барнаул, ноябрь 2021 г.) - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
Руководитель НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", президент АлтГУ Сергей Землюков и председатель международного экспертного совета НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", академик РАН Анатолий Деревянко на открытии Международной школы молодых ученых — тюркологов и алтаистов (Барнаул, ноябрь 2021 г.)
© Пресс-служба АлтГУ
Подводя итоги работы над проектом в 2021 году, председатель международного экспертного совета НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ, академик Анатолий Деревянко отметил, что за этот год удалось привлечь широкий круг новых участников.
"В 2021 году к проекту присоединилось еще 31 научно-образовательное учреждение и 22 университета и научных института. В настоящее время работает 72 ученых, представляющих научно-образовательные организации стран Большого Алтая. И самое главное — растет численность молодых научных сотрудников", — подчеркнул он.
Важным событием этого года стала этнографическая экспедиция "Большой Алтай: Россия-Кыргызстан, 2021". По словам ректора Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына (КНУ им. Баласагына) Каната Садыкова, международных экспедиций такого характера на территории Кыргызстана не было уже порядка 50 лет.
© КНУ имени Ж.БаласагынаРектор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына (КНУ им. Баласагына) Канат Садыков
Ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына (КНУ им. Баласагына) Канат Садыков - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
Ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына (КНУ им. Баласагына) Канат Садыков
© КНУ имени Ж.Баласагына
"Группа ученых исследовала особенности быта и материальной культуры современных кочевников, которые включают в себя традиционные элементы — жилище, животноводство, ремесленничество и другое. В целом, материалы экспедиции говорят об устойчивости традиционных культурных ценностей и о процессах трансформации. Для сравнительного материала очень интересно продолжение аналогичных этнографических экспедиций на территории проживания алтайских кочевников", — отметил он.
По итогам экспедиции прошел круглый стол, а также фотовыставка.Сейчас кыргызские и российские ученые готовят монографию "Кыргызско-алтайские этногенетические и этнокультурные связи".
Также в рамках проекта Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова совместно с АлтГУ работают над созданием Виртуального музея "Большой Алтай — прародина тюрков".
"Данный ресурс будет включать наиболее значимые достижения и памятники материальной и художественной культуры тюркской цивилизации. На встрече с представителями АлтГУ 3 ноября были обсуждены детали археологических экспонатов в виде 3D-формата, где каждый посетитель сможет увидеть все материалы о культуре тюрков из музеев Казахстана, России, Монголии и Китая на сайте виртуального музея", — рассказал ректор ВКУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген.
Наиболее активное взаимодействие в рамках проекта в этом году сложилось с представителями факультета журналистики Национального университета Узбекистана им. М. Улугбека (НУУз). НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ совместно с НУУз готовится к запуску магистерской программы по направлению "Социальная безопасность медиапространства Большого Алтая" в 2022 году.
© Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека (НУУз)Фото студентов факультета журналистики из Узбекистана
Фото студентов факультета журналистики из Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
Фото студентов факультета журналистики из Узбекистана
© Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека (НУУз)
"Будущим журналистам важно знать свои корни еще и потому, что в ХХI столетии каждый народ свой прогресс сможет обеспечивать только в условиях безопасности и тесной межкультурной коммуникации. Содержание и качество процесса межкультурной коммуникации во многом определяют эрудиция, высокий профессионализм и толерантность журналистов. Подготовка специалистов такого направления — важный шаг на пути к стабильности и устойчивому развитию всего Большого Алтая", — отметила декан факультета журналистики НУУз Махлие Мирсоатова
Проект "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" реализуется АлтГУ с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
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