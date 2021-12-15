Общество
Страны Центральной Азии объединились для изучения тюркского мира
17:24 15.12.2021 (обновлено: 17:25 15.12.2021)
© Пресс-служба АлтГУУчастники Второго Международного алтаистического форума "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность" (Барнаул, октябрь 2021 г.)
© Пресс-служба АлтГУ
Международный проект "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" впервые объединил ученых, преподавателей и студентов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Об этом сообщили организаторы проекта — Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ).
"Идея проекта родилась еще в 2012 году, когда в АлтГУ открылся международный центр азиатских исследований, а сам вуз вошел в Шанхайскую организацию сотрудничества. С этого времени темы тюркологии и алтаистики стали для нас приоритетными. В 2019 году в университете родился проект "Тюрко-монгольский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и современности", целью которого стала интеграция ученых стран Центральной Азии по темам изучения культурно-цивилизационных основ тюркского мира. Так в вузе появился Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" (НОЦ "Большой Алтай")", — рассказал руководитель проекта, президент АлтГУ Сергей Землюков.
© Пресс-служба АлтГУРуководитель НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", президент АлтГУ Сергей Землюков и председатель международного экспертного совета НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", академик РАН Анатолий Деревянко на открытии Международной школы молодых ученых — тюркологов и алтаистов (Барнаул, ноябрь 2021 г.)
Руководитель НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", президент АлтГУ Сергей Землюков и председатель международного экспертного совета НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", академик РАН Анатолий Деревянко на открытии Международной школы молодых ученых — тюркологов и алтаистов (Барнаул, ноябрь 2021 г.)
© Пресс-служба АлтГУ
Подводя итоги работы над проектом в 2021 году, председатель международного экспертного совета НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ, академик Анатолий Деревянко отметил, что за этот год удалось привлечь широкий круг новых участников.
"В 2021 году к проекту присоединилось еще 31 научно-образовательное учреждение и 22 университета и научных института. В настоящее время работает 72 ученых, представляющих научно-образовательные организации стран Большого Алтая. И самое главное — растет численность молодых научных сотрудников", — подчеркнул он.
Важным событием этого года стала этнографическая экспедиция "Большой Алтай: Россия-Кыргызстан, 2021". По словам ректора Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына (КНУ им. Баласагына) Каната Садыкова, международных экспедиций такого характера на территории Кыргызстана не было уже порядка 50 лет.
© КНУ имени Ж.БаласагынаРектор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына (КНУ им. Баласагына) Канат Садыков
Ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына (КНУ им. Баласагына) Канат Садыков
© КНУ имени Ж.Баласагына
"Группа ученых исследовала особенности быта и материальной культуры современных кочевников, которые включают в себя традиционные элементы — жилище, животноводство, ремесленничество и другое. В целом, материалы экспедиции говорят об устойчивости традиционных культурных ценностей и о процессах трансформации. Для сравнительного материала очень интересно продолжение аналогичных этнографических экспедиций на территории проживания алтайских кочевников", — отметил он.
По итогам экспедиции прошел круглый стол, а также фотовыставка.Сейчас кыргызские и российские ученые готовят монографию "Кыргызско-алтайские этногенетические и этнокультурные связи".
Также в рамках проекта Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова совместно с АлтГУ работают над созданием Виртуального музея "Большой Алтай — прародина тюрков".
"Данный ресурс будет включать наиболее значимые достижения и памятники материальной и художественной культуры тюркской цивилизации. На встрече с представителями АлтГУ 3 ноября были обсуждены детали археологических экспонатов в виде 3D-формата, где каждый посетитель сможет увидеть все материалы о культуре тюрков из музеев Казахстана, России, Монголии и Китая на сайте виртуального музея", — рассказал ректор ВКУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген.
Наиболее активное взаимодействие в рамках проекта в этом году сложилось с представителями факультета журналистики Национального университета Узбекистана им. М. Улугбека (НУУз). НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ совместно с НУУз готовится к запуску магистерской программы по направлению "Социальная безопасность медиапространства Большого Алтая" в 2022 году.
© Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека (НУУз)Фото студентов факультета журналистики из Узбекистана
Фото студентов факультета журналистики из Узбекистана
© Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека (НУУз)
"Будущим журналистам важно знать свои корни еще и потому, что в ХХI столетии каждый народ свой прогресс сможет обеспечивать только в условиях безопасности и тесной межкультурной коммуникации. Содержание и качество процесса межкультурной коммуникации во многом определяют эрудиция, высокий профессионализм и толерантность журналистов. Подготовка специалистов такого направления — важный шаг на пути к стабильности и устойчивому развитию всего Большого Алтая", — отметила декан факультета журналистики НУУз Махлие Мирсоатова
Проект "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" реализуется АлтГУ с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
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