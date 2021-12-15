https://uz.sputniknews.ru/20211215/strany-tsentralnoy-azii-obedinilis-dlya-izucheniya-tyurkskogo-mira-21804577.html

Страны Центральной Азии объединились для изучения тюркского мира

Страны Центральной Азии объединились для изучения тюркского мира

Международный проект "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" впервые объединил ученых, преподавателей и студентов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.

2021-12-15T17:24+0500

2021-12-15T17:24+0500

2021-12-15T17:25+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Об этом сообщили организаторы проекта — Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ)."Идея проекта родилась еще в 2012 году, когда в АлтГУ открылся международный центр азиатских исследований, а сам вуз вошел в Шанхайскую организацию сотрудничества. С этого времени темы тюркологии и алтаистики стали для нас приоритетными. В 2019 году в университете родился проект "Тюрко-монгольский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и современности", целью которого стала интеграция ученых стран Центральной Азии по темам изучения культурно-цивилизационных основ тюркского мира. Так в вузе появился Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" (НОЦ "Большой Алтай")", — рассказал руководитель проекта, президент АлтГУ Сергей Землюков.Подводя итоги работы над проектом в 2021 году, председатель международного экспертного совета НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ, академик Анатолий Деревянко отметил, что за этот год удалось привлечь широкий круг новых участников.Важным событием этого года стала этнографическая экспедиция "Большой Алтай: Россия-Кыргызстан, 2021". По словам ректора Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына (КНУ им. Баласагына) Каната Садыкова, международных экспедиций такого характера на территории Кыргызстана не было уже порядка 50 лет."Группа ученых исследовала особенности быта и материальной культуры современных кочевников, которые включают в себя традиционные элементы — жилище, животноводство, ремесленничество и другое. В целом, материалы экспедиции говорят об устойчивости традиционных культурных ценностей и о процессах трансформации. Для сравнительного материала очень интересно продолжение аналогичных этнографических экспедиций на территории проживания алтайских кочевников", — отметил он.По итогам экспедиции прошел круглый стол, а также фотовыставка.Сейчас кыргызские и российские ученые готовят монографию "Кыргызско-алтайские этногенетические и этнокультурные связи".Также в рамках проекта Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова совместно с АлтГУ работают над созданием Виртуального музея "Большой Алтай — прародина тюрков".Наиболее активное взаимодействие в рамках проекта в этом году сложилось с представителями факультета журналистики Национального университета Узбекистана им. М. Улугбека (НУУз). НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ совместно с НУУз готовится к запуску магистерской программы по направлению "Социальная безопасность медиапространства Большого Алтая" в 2022 году."Будущим журналистам важно знать свои корни еще и потому, что в ХХI столетии каждый народ свой прогресс сможет обеспечивать только в условиях безопасности и тесной межкультурной коммуникации. Содержание и качество процесса межкультурной коммуникации во многом определяют эрудиция, высокий профессионализм и толерантность журналистов. Подготовка специалистов такого направления — важный шаг на пути к стабильности и устойчивому развитию всего Большого Алтая", — отметила декан факультета журналистики НУУз Махлие МирсоатоваПроект "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" реализуется АлтГУ с 2019 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.Читайте также:Музеи Центральной Азии могут стать участниками виртуального проекта >>Российский музей подарил Узбекистану выставку >>

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