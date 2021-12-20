https://uz.sputniknews.ru/20211220/kak-doexat-do-glavnoy-novogodney-elki-uzbekistana--marshrut-21861223.html
Как доехать до главной новогодней елки Узбекистана — маршрут
Как доехать до главной новогодней елки Узбекистана — маршрут
Автобусы будут ходить с 08:00 до 22:00 шесть раз в день с 20 декабря по 10 января.
2021-12-20T16:00+0500
2021-12-20T16:00+0500
2021-12-20T16:00+0500
общество
узбекистан
автобус
транспорт
новогодняя елка
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. До главной новогодней ёлки Узбекистана можно будет добраться бесплатно на специальном автобусе, сообщили в пресс-службе АО "Тошшахартрансхизмат".Общественный транспорт будет курсировать от станции метро "Дустлик" до парка "Новый Узбекистан" в Кибрайском районе столичной области только в новогодние дни: с 20 декабря по 10 января. Автобусы будут ходить с 08:00 до 22:00 шесть раз в день.Ранее мы сообщали о том, что в парке "Новый Узбекистан" в Кибрайском районе установили 35-метровую новогоднюю красавицу.Парк будет принимать гостей с 20 декабря.
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узбекистан, автобус, транспорт, новогодняя елка
Как доехать до главной новогодней елки Узбекистана — маршрут
Автобусы будут ходить с 08:00 до 22:00 шесть раз в день с 20 декабря по 10 января.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik.
До главной новогодней ёлки Узбекистана можно будет добраться бесплатно на специальном автобусе, сообщили
в пресс-службе АО "Тошшахартрансхизмат".
Общественный транспорт будет курсировать от станции метро "Дустлик" до парка "Новый Узбекистан" в Кибрайском районе столичной области только в новогодние дни: с 20 декабря по 10 января.
Автобусы будут ходить с 08:00 до 22:00 шесть раз в день.
Ранее мы сообщали
о том, что в парке "Новый Узбекистан" в Кибрайском районе установили 35-метровую новогоднюю красавицу.
Парк будет принимать гостей с 20 декабря.