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Как доехать до главной новогодней елки Узбекистана — маршрут
Как доехать до главной новогодней елки Узбекистана — маршрут
Автобусы будут ходить с 08:00 до 22:00 шесть раз в день с 20 декабря по 10 января.
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общество
узбекистан
автобус
транспорт
новогодняя елка
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. До главной новогодней ёлки Узбекистана можно будет добраться бесплатно на специальном автобусе, сообщили в пресс-службе АО "Тошшахартрансхизмат".Общественный транспорт будет курсировать от станции метро "Дустлик" до парка "Новый Узбекистан" в Кибрайском районе столичной области только в новогодние дни: с 20 декабря по 10 января. Автобусы будут ходить с 08:00 до 22:00 шесть раз в день.Ранее мы сообщали о том, что в парке "Новый Узбекистан" в Кибрайском районе установили 35-метровую новогоднюю красавицу.Парк будет принимать гостей с 20 декабря.
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узбекистан, автобус, транспорт, новогодняя елка

Как доехать до главной новогодней елки Узбекистана — маршрут

16:00 20.12.2021
© Рамиз БахтияровГлавная новогодняя елка Узбекистана
Главная новогодняя елка Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Рамиз Бахтияров
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Автобусы будут ходить с 08:00 до 22:00 шесть раз в день с 20 декабря по 10 января.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. До главной новогодней ёлки Узбекистана можно будет добраться бесплатно на специальном автобусе, сообщили в пресс-службе АО "Тошшахартрансхизмат".
Общественный транспорт будет курсировать от станции метро "Дустлик" до парка "Новый Узбекистан" в Кибрайском районе столичной области только в новогодние дни: с 20 декабря по 10 января.
© Пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат"Маршрут автобуса до главной новогодней ёлки Узбекистана
Маршрут автобуса до главной новогодней ёлки Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
Маршрут автобуса до главной новогодней ёлки Узбекистана
© Пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат"
Автобусы будут ходить с 08:00 до 22:00 шесть раз в день.
Ранее мы сообщали о том, что в парке "Новый Узбекистан" в Кибрайском районе установили 35-метровую новогоднюю красавицу.
Парк будет принимать гостей с 20 декабря.
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