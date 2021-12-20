https://uz.sputniknews.ru/20211220/kak-prigotovit-legkiy-i-poleznyy-olive--retsept-21864228.html

Как приготовить легкий и полезный "Оливье" — рецепт

Как приготовить легкий и полезный "Оливье" — рецепт

Традиционный новогодний салат оливье – блюдо калорийное, но можно заменить несколько ингредиентов, чтобы он стал более натуральным и даже полезным.

2021-12-20T22:30+0500

2021-12-20T22:30+0500

2021-12-20T22:30+0500

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новый год

рецепт

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Традиционный новогодний салат "Оливье" – блюдо калорийное, но вовсе не обязательно отказываться от него, если вы придерживаетесь здоровой системы питания. Вместо этого можно заменить несколько ингредиентов, чтобы салат стал более натуральным и даже полезным.Прежде всего, нужно отказаться от колбасы, считает диетолог онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, сообщает РИА Новости. Дело в том, что в составе колбасы есть трансжиры, а также большое количество консервантов, а содержание белка, наоборот, низкое.Тем временем говядина – это натуральный продукт, в котором содержится больше белка и меньше жира.Также вместо соленых огурцов можно использовать свежие, а магазинный майонез стоит заменить натуральным, приготовленным дома. Так вы уменьшите объемы сахара, соли и калорий в "Оливье".Что понадобится для приготовления 4 порций натурального "Оливье":Для майонеза:Здоровый "Оливье" готов!Читайте такжеКак приготовить полезный майонез – рецепт

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новый год, рецепт