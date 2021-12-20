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Как приготовить легкий и полезный "Оливье" — рецепт
© Sputnik / Алексей КуденкоСалат оливье
© Sputnik / Алексей Куденко
Любимый всеми новогодний салат можно сделать более полезным для здоровья, если заменить в нем всего три ингредиента. Вкус "Оливье" при этом нисколько не пострадает, считают диетологи.
Традиционный новогодний салат "Оливье" – блюдо калорийное, но вовсе не обязательно отказываться от него, если вы придерживаетесь здоровой системы питания. Вместо этого можно заменить несколько ингредиентов, чтобы салат стал более натуральным и даже полезным.
Прежде всего, нужно отказаться от колбасы, считает диетолог онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, сообщает РИА Новости. Дело в том, что в составе колбасы есть трансжиры, а также большое количество консервантов, а содержание белка, наоборот, низкое.
Тем временем говядина – это натуральный продукт, в котором содержится больше белка и меньше жира.
Также вместо соленых огурцов можно использовать свежие, а магазинный майонез стоит заменить натуральным, приготовленным дома. Так вы уменьшите объемы сахара, соли и калорий в "Оливье".
Что понадобится для приготовления 4 порций натурального "Оливье":
400 г вареной говядины;
8 шт. вареного картофеля;
2 вареных моркови;
4 свежих огурца;
4 яйца, сваренных вкрутую;
банка зеленого горошка.
Для майонеза:
4 вареных желтка;
2 ч. л. дижонской горчицы;
4 ст. л. лимонного сока;
3 ст. л. оливкового масла;
соль и перец – по вкусу.
1.Нарежьте кубиками вареные овощи, говядину, свежие огурцы и яйца. Добавьте все ингредиенты в миску с зеленым горошком.
2.Смешайте ингредиенты для майонеза в отдельной миске.
3.Перемешайте соус и остальные ингредиенты салата.
4.Поперчите и посолите смесь по вкусу.
Здоровый "Оливье" готов!
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