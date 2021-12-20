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Как приготовить легкий и полезный "Оливье" — рецепт
Как приготовить легкий и полезный "Оливье" — рецепт
Традиционный новогодний салат оливье – блюдо калорийное, но можно заменить несколько ингредиентов, чтобы он стал более натуральным и даже полезным.
2021-12-20T22:30+0500
2021-12-20T22:30+0500
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Традиционный новогодний салат "Оливье" – блюдо калорийное, но вовсе не обязательно отказываться от него, если вы придерживаетесь здоровой системы питания. Вместо этого можно заменить несколько ингредиентов, чтобы салат стал более натуральным и даже полезным.Прежде всего, нужно отказаться от колбасы, считает диетолог онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, сообщает РИА Новости. Дело в том, что в составе колбасы есть трансжиры, а также большое количество консервантов, а содержание белка, наоборот, низкое.Тем временем говядина – это натуральный продукт, в котором содержится больше белка и меньше жира.Также вместо соленых огурцов можно использовать свежие, а магазинный майонез стоит заменить натуральным, приготовленным дома. Так вы уменьшите объемы сахара, соли и калорий в "Оливье".Что понадобится для приготовления 4 порций натурального "Оливье":Для майонеза:Здоровый "Оливье" готов!Читайте такжеКак приготовить полезный майонез – рецепт
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Как приготовить легкий и полезный "Оливье" — рецепт

22:30 20.12.2021
© Sputnik / Алексей КуденкоСалат оливье
Салат оливье - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Любимый всеми новогодний салат можно сделать более полезным для здоровья, если заменить в нем всего три ингредиента. Вкус "Оливье" при этом нисколько не пострадает, считают диетологи.
Традиционный новогодний салат "Оливье" – блюдо калорийное, но вовсе не обязательно отказываться от него, если вы придерживаетесь здоровой системы питания. Вместо этого можно заменить несколько ингредиентов, чтобы салат стал более натуральным и даже полезным.
Прежде всего, нужно отказаться от колбасы, считает диетолог онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, сообщает РИА Новости. Дело в том, что в составе колбасы есть трансжиры, а также большое количество консервантов, а содержание белка, наоборот, низкое.
Тем временем говядина – это натуральный продукт, в котором содержится больше белка и меньше жира.
Также вместо соленых огурцов можно использовать свежие, а магазинный майонез стоит заменить натуральным, приготовленным дома. Так вы уменьшите объемы сахара, соли и калорий в "Оливье".

Что понадобится для приготовления 4 порций натурального "Оливье":

400 г вареной говядины;
8 шт. вареного картофеля;
2 вареных моркови;
4 свежих огурца;
4 яйца, сваренных вкрутую;
банка зеленого горошка.
Для майонеза:
4 вареных желтка;
2 ч. л. дижонской горчицы;
4 ст. л. лимонного сока;
3 ст. л. оливкового масла;
соль и перец – по вкусу.
1.
Нарежьте кубиками вареные овощи, говядину, свежие огурцы и яйца. Добавьте все ингредиенты в миску с зеленым горошком.
2.
Смешайте ингредиенты для майонеза в отдельной миске.
3.
Перемешайте соус и остальные ингредиенты салата.
4.
Поперчите и посолите смесь по вкусу.
Здоровый "Оливье" готов!

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