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Книгу российского ученого об Амире Тимуре перевели на польский язык
Книгу российского ученого об Амире Тимуре перевели на польский язык
По мнению критиков, данный труд с комментариями может стать настольной книгой государственных и военных лидеров, руководителей компаний.
2021-12-20T18:47+0500
2021-12-20T18:47+0500
культура
амир темур
польша
узбекский язык
книга
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. К очередной круглой дате со дня рождения Амира Тимура - великого эмира империи Темуридов на узбекский и польский языки переведена и опубликована книга российского ученого Владимира Квинта "Стратегическое лидерство Амира Тимура: комментарии к Уложению".Об этом рассказали в пресс-службе Фонда масс-медиа, который вместе с издательской компанией "Novda Edutainment" занимался реализацией проект.Поддержали инициативу также издательство "Познание" в Варшаве (Польша) и Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Узбекистана.Книга Владимира Квинта была издана к 685-летию стратега, государственного и военного деятеля Амира Тимура. После публикации интерес к "Уложению" резко подскочил. А критики отметили, что идеи, описанные в "Уложении", актуальны и сегодня. Поэтому данный труд с комментариями может стать настольной книгой государственных и военных лидеров, руководителей компаний.В апреле этого года презентация книги-исследования Квинта состоялась в Московском государственном университете. В своей работе автор предлагает свою интерпретацию правил и положений Амира Темура, способных повысить эффективность принятия важнейших стратегических решений на всех уровнях государственного и военного руководства и хозяйственного управления.А в сентябре автор комментариев к Уложению Амира Тимура был награжден орденом "Дустлик" за личный вклад в расширение и углубление сотрудничества и партнерства между государствами.
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амир темур, польша, узбекский язык, книга

Книгу российского ученого об Амире Тимуре перевели на польский язык

18:47 20.12.2021
© Sputnik / Василий Малышев / Перейти в фотобанкАмир Темур қиёфаси, антрополог М.М Герасимов томонидан Амир Темурнинг калла суяги ёрдамида яратилган.
Амир Темур қиёфаси, антрополог М.М Герасимов томонидан Амир Темурнинг калла суяги ёрдамида яратилган. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Василий Малышев
/
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По мнению критиков, данный труд с комментариями может стать настольной книгой государственных и военных лидеров, руководителей компаний.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. К очередной круглой дате со дня рождения Амира Тимура - великого эмира империи Темуридов на узбекский и польский языки переведена и опубликована книга российского ученого Владимира Квинта "Стратегическое лидерство Амира Тимура: комментарии к Уложению".
Об этом рассказали в пресс-службе Фонда масс-медиа, который вместе с издательской компанией "Novda Edutainment" занимался реализацией проект.
Поддержали инициативу также издательство "Познание" в Варшаве (Польша) и Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Узбекистана.
Книга Владимира Квинта была издана к 685-летию стратега, государственного и военного деятеля Амира Тимура. После публикации интерес к "Уложению" резко подскочил. А критики отметили, что идеи, описанные в "Уложении", актуальны и сегодня. Поэтому данный труд с комментариями может стать настольной книгой государственных и военных лидеров, руководителей компаний.
Я горжусь тем, что книга сразу же стала востребованной не только в России, но и переведена и опубликована в Польше. Но пиком успеха я считаю перевод и публикацию книги на родине гениального Амира Тимура — в Узбекистане. В настоящее время готовится издание книги и в Кыргызстане.
Владимир Квинт - Sputnik Узбекистан
Владимир Квинт
Академик
В апреле этого года презентация книги-исследования Квинта состоялась в Московском государственном университете.
В своей работе автор предлагает свою интерпретацию правил и положений Амира Темура, способных повысить эффективность принятия важнейших стратегических решений на всех уровнях государственного и военного руководства и хозяйственного управления.
А в сентябре автор комментариев к Уложению Амира Тимура был награжден орденом "Дустлик" за личный вклад в расширение и углубление сотрудничества и партнерства между государствами.
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