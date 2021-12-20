https://uz.sputniknews.ru/20211220/knigu-rossiyskogo-uchenogo-ob-amire-timure-pereveli-na-polskiy-yazyk-21864576.html

Книгу российского ученого об Амире Тимуре перевели на польский язык

Книгу российского ученого об Амире Тимуре перевели на польский язык

По мнению критиков, данный труд с комментариями может стать настольной книгой государственных и военных лидеров, руководителей компаний.

2021-12-20T18:47+0500

2021-12-20T18:47+0500

2021-12-20T18:47+0500

культура

амир темур

польша

узбекский язык

книга

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. К очередной круглой дате со дня рождения Амира Тимура - великого эмира империи Темуридов на узбекский и польский языки переведена и опубликована книга российского ученого Владимира Квинта "Стратегическое лидерство Амира Тимура: комментарии к Уложению".Об этом рассказали в пресс-службе Фонда масс-медиа, который вместе с издательской компанией "Novda Edutainment" занимался реализацией проект.Поддержали инициативу также издательство "Познание" в Варшаве (Польша) и Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Узбекистана.Книга Владимира Квинта была издана к 685-летию стратега, государственного и военного деятеля Амира Тимура. После публикации интерес к "Уложению" резко подскочил. А критики отметили, что идеи, описанные в "Уложении", актуальны и сегодня. Поэтому данный труд с комментариями может стать настольной книгой государственных и военных лидеров, руководителей компаний.В апреле этого года презентация книги-исследования Квинта состоялась в Московском государственном университете. В своей работе автор предлагает свою интерпретацию правил и положений Амира Темура, способных повысить эффективность принятия важнейших стратегических решений на всех уровнях государственного и военного руководства и хозяйственного управления.А в сентябре автор комментариев к Уложению Амира Тимура был награжден орденом "Дустлик" за личный вклад в расширение и углубление сотрудничества и партнерства между государствами.

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амир темур, польша, узбекский язык, книга