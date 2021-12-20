https://uz.sputniknews.ru/20211220/knigu-rossiyskogo-uchenogo-ob-amire-timure-pereveli-na-polskiy-yazyk-21864576.html
Книгу российского ученого об Амире Тимуре перевели на польский язык
Книгу российского ученого об Амире Тимуре перевели на польский язык
По мнению критиков, данный труд с комментариями может стать настольной книгой государственных и военных лидеров, руководителей компаний.
2021-12-20T18:47+0500
2021-12-20T18:47+0500
2021-12-20T18:47+0500
культура
амир темур
польша
узбекский язык
книга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/188/27/1882700_0:225:1495:1065_1920x0_80_0_0_3b694f73dbf873b4a6a7d1ab0611e4e2.jpg
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. К очередной круглой дате со дня рождения Амира Тимура - великого эмира империи Темуридов на узбекский и польский языки переведена и опубликована книга российского ученого Владимира Квинта "Стратегическое лидерство Амира Тимура: комментарии к Уложению".Об этом рассказали в пресс-службе Фонда масс-медиа, который вместе с издательской компанией "Novda Edutainment" занимался реализацией проект.Поддержали инициативу также издательство "Познание" в Варшаве (Польша) и Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Узбекистана.Книга Владимира Квинта была издана к 685-летию стратега, государственного и военного деятеля Амира Тимура. После публикации интерес к "Уложению" резко подскочил. А критики отметили, что идеи, описанные в "Уложении", актуальны и сегодня. Поэтому данный труд с комментариями может стать настольной книгой государственных и военных лидеров, руководителей компаний.В апреле этого года презентация книги-исследования Квинта состоялась в Московском государственном университете. В своей работе автор предлагает свою интерпретацию правил и положений Амира Темура, способных повысить эффективность принятия важнейших стратегических решений на всех уровнях государственного и военного руководства и хозяйственного управления.А в сентябре автор комментариев к Уложению Амира Тимура был награжден орденом "Дустлик" за личный вклад в расширение и углубление сотрудничества и партнерства между государствами.
польша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/188/27/1882700_0:84:1495:1205_1920x0_80_0_0_6b9a6ba7789cbe449099de147759668d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
амир темур, польша, узбекский язык, книга
Книгу российского ученого об Амире Тимуре перевели на польский язык
По мнению критиков, данный труд с комментариями может стать настольной книгой государственных и военных лидеров, руководителей компаний.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. К очередной круглой дате со дня рождения Амира Тимура - великого эмира империи Темуридов на узбекский и польский языки переведена и опубликована книга российского ученого Владимира Квинта "Стратегическое лидерство Амира Тимура: комментарии к Уложению".
Об этом рассказали в пресс-службе Фонда масс-медиа, который вместе с издательской компанией "Novda Edutainment" занимался реализацией проект.
Поддержали инициативу также издательство "Познание" в Варшаве (Польша) и Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Узбекистана.
Книга Владимира Квинта была издана к 685-летию стратега, государственного и военного деятеля Амира Тимура. После публикации интерес к "Уложению" резко подскочил. А критики отметили, что идеи, описанные в "Уложении", актуальны и сегодня. Поэтому данный труд с комментариями может стать настольной книгой государственных и военных лидеров, руководителей компаний.
Я горжусь тем, что книга сразу же стала востребованной не только в России, но и переведена и опубликована в Польше. Но пиком успеха я считаю перевод и публикацию книги на родине гениального Амира Тимура — в Узбекистане. В настоящее время готовится издание книги и в Кыргызстане.
В апреле этого года презентация книги-исследования Квинта состоялась
в Московском государственном университете.
В своей работе автор предлагает свою интерпретацию правил и положений Амира Темура, способных повысить эффективность принятия важнейших стратегических решений на всех уровнях государственного и военного руководства и хозяйственного управления.
А в сентябре автор комментариев к Уложению Амира Тимура был награжден орденом "Дустлик" за личный вклад в расширение и углубление сотрудничества и партнерства между государствами.