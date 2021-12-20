https://uz.sputniknews.ru/20211220/naznachen-glava-direktsii-turisticheskogo-kompleksa-v-zaamine-21859787.html
Назначен глава Дирекции туристического комплекса в Заамине
Назначен глава Дирекции туристического комплекса в Заамине
В апреле этого года президент Узбекистана подписал указ "О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны "Зомин" и международного всесезонного курорта".
2021-12-20T15:24+0500
2021-12-20T15:24+0500
2021-12-20T17:20+0500
туризм
назначение
министерство юстиции узбекистана
туристический бизнес
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. На пост главы государственного унитарного предприятия "Дирекция туристско-рекреационной зоны "Зомин" назначен Собиржон Орипов, сообщает правовой канал Министерства юстиции. Паломнический туризм в Джизаке вышел на новый уровень развития >>В апреле этого года президент Узбекистана подписал указ "О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны "Зомин" и международного всесезонного курорта". Согласно документу, на территории Зааминской туристической зоны будут созданы международный всесезонный курорт "Плато Суффа. 2 400" и туристский комплекс "Уриклисой".Читайте также:Три сезона за один день, или Как выглядит "узбекская Швейцария" >>В Ташкентской и Самаркандской областях пустят экскурсионные поезда >>
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назначение, министерство юстиции узбекистана, туристический бизнес
Назначен глава Дирекции туристического комплекса в Заамине
15:24 20.12.2021 (обновлено: 17:20 20.12.2021)
По данным Министерства юстиции, новую должность занял Собиржон Орипов. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik.
На пост главы государственного унитарного предприятия "Дирекция туристско-рекреационной зоны "Зомин" назначен Собиржон Орипов, сообщает
правовой канал Министерства юстиции.
В апреле этого года президент Узбекистана подписал указ "О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны "Зомин" и международного всесезонного курорта". Согласно документу, на территории Зааминской туристической зоны будут созданы международный всесезонный курорт "Плато Суффа. 2 400" и туристский комплекс "Уриклисой".