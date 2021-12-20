https://uz.sputniknews.ru/20211220/pod-tashkentom-stolknulis-dva-tovarnyx-poezda-s-uglem--video-21852446.html

Под Ташкентом столкнулись два товарных поезда с углем — видео

Под Ташкентом столкнулись два товарных поезда с углем — видео

По данным МЧС, с рельсов сошли 20 из 33 грузовых вагонов обоих составов: 14 – с углем, 6 – пустые.

2021-12-20T08:25+0500

2021-12-20T08:25+0500

2021-12-20T08:27+0500

происшествия

авария

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Ангрене столкнулись два товарных поезда по перевозке угля, в результате чего перевернулись 20 вагонов, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.Инцидент случился накануне в 5.03 по ташкентскому времени. На станции Сергели с рельсов сошел вагон грузового поезда >>Согласно данным МЧС, один из составов остановился на рельсах из-за отсутствия сжатого воздуха, необходимого для питания подвески. Однако через некоторое время в него врезался другой поезд.Отмечается, что с рельсов сошли 20 из 33 грузовых вагонов обоих составов: 14 – с углем, 6 – пустые.Легкие травмы получил машинист одного из локомотивов и его помощник. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, а затем их доставили в городскую больницу Ангрена.Под Иркутском сошел с рельсов поезд с 29 вагонами угля >>Для устранения последствий аварии были задействованы 2 крана, 2 погрузчика и 50 рабочих. В настоящее время по данному факту проводится предварительное расследование.Читайте также:Трагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы >>В Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов >>

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авария, мчс узбекистана