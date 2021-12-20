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Под Ташкентом столкнулись два товарных поезда с углем — видео
Под Ташкентом столкнулись два товарных поезда с углем — видео
По данным МЧС, с рельсов сошли 20 из 33 грузовых вагонов обоих составов: 14 – с углем, 6 – пустые.
2021-12-20T08:25+0500
2021-12-20T08:27+0500
происшествия
авария
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Ангрене столкнулись два товарных поезда по перевозке угля, в результате чего перевернулись 20 вагонов, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.Инцидент случился накануне в 5.03 по ташкентскому времени. На станции Сергели с рельсов сошел вагон грузового поезда &gt;&gt;Согласно данным МЧС, один из составов остановился на рельсах из-за отсутствия сжатого воздуха, необходимого для питания подвески. Однако через некоторое время в него врезался другой поезд.Отмечается, что с рельсов сошли 20 из 33 грузовых вагонов обоих составов: 14 – с углем, 6 – пустые.Легкие травмы получил машинист одного из локомотивов и его помощник. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, а затем их доставили в городскую больницу Ангрена.Под Иркутском сошел с рельсов поезд с 29 вагонами угля &gt;&gt;Для устранения последствий аварии были задействованы 2 крана, 2 погрузчика и 50 рабочих. В настоящее время по данному факту проводится предварительное расследование.Читайте также:Трагедия на Тайване: поезд сошел с рельсов, есть жертвы &gt;&gt;В Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов &gt;&gt;
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авария, мчс узбекистана

Под Ташкентом столкнулись два товарных поезда с углем — видео

08:25 20.12.2021 (обновлено: 08:27 20.12.2021)
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУкладка железнодорожного полотна
Укладка железнодорожного полотна - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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По данным МЧС, с рельсов сошли 20 из 33 грузовых вагонов обоих составов: 14 – с углем, 6 – пустые. Есть пострадавшие.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Ангрене столкнулись два товарных поезда по перевозке угля, в результате чего перевернулись 20 вагонов, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент случился накануне в 5.03 по ташкентскому времени.
На станции Сергели с рельсов сошел вагон грузового поезда >>
Согласно данным МЧС, один из составов остановился на рельсах из-за отсутствия сжатого воздуха, необходимого для питания подвески. Однако через некоторое время в него врезался другой поезд.
Отмечается, что с рельсов сошли 20 из 33 грузовых вагонов обоих составов: 14 – с углем, 6 – пустые.
Легкие травмы получил машинист одного из локомотивов и его помощник. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, а затем их доставили в городскую больницу Ангрена.
Под Иркутском сошел с рельсов поезд с 29 вагонами угля >>
Для устранения последствий аварии были задействованы 2 крана, 2 погрузчика и 50 рабочих. В настоящее время по данному факту проводится предварительное расследование.
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