https://uz.sputniknews.ru/20211220/uzairways-predostavila-studentam-vnushitelnuyu-skidku-na-vnutrennie-aviareysy-21859359.html

UzAirways предоставила студентам внушительную скидку на внутренние авиарейсы

UzAirways предоставила студентам внушительную скидку на внутренние авиарейсы

Cнижение цены на авиаперелеты по городам Узбекистана сохранится во время новогодних каникул.

2021-12-20T14:36+0500

2021-12-20T14:36+0500

2021-12-20T17:19+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

акция

скидки

новый год

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Uzbekistan Airways предоставит студентам скидку в 50% на внутренние авиарейсы, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что внушительное снижение цены на авиабилеты сохранится во время новогодних каникул. Акция будет действовать с 28 декабря по 10 января.Uzbekistan Airways объявила скидки на внутренние рейсы в честь Навруза >>"В период новогодних каникул студенты, которые обучаются в высших учебных заведениях вдали от родного города, могут приобрести билеты на внутренние рейсы Uzbekistan Airways с 28 декабря по 10 января со скидкой 50%", - информирует Telegram-канал UzAirways.Ранее национальная авиакомпания уже проводила подобные акции для граждан. В прошлом году билеты можно было приобрести со скидкой от 30% до 50 % в зависимости от социальной группы пассажиров. Предложение действовала в период с 1 по 3 января 2021 года.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

авиакомпания uzbekistan airways, акция, скидки, новый год