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https://uz.sputniknews.ru/20211220/uzairways-predostavila-studentam-vnushitelnuyu-skidku-na-vnutrennie-aviareysy-21859359.html
UzAirways предоставила студентам внушительную скидку на внутренние авиарейсы
UzAirways предоставила студентам внушительную скидку на внутренние авиарейсы
Cнижение цены на авиаперелеты по городам Узбекистана сохранится во время новогодних каникул.
2021-12-20T14:36+0500
2021-12-20T17:19+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
акция
скидки
новый год
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Uzbekistan Airways предоставит студентам скидку в 50% на внутренние авиарейсы, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что внушительное снижение цены на авиабилеты сохранится во время новогодних каникул. Акция будет действовать с 28 декабря по 10 января.Uzbekistan Airways объявила скидки на внутренние рейсы в честь Навруза &gt;&gt;"В период новогодних каникул студенты, которые обучаются в высших учебных заведениях вдали от родного города, могут приобрести билеты на внутренние рейсы Uzbekistan Airways с 28 декабря по 10 января со скидкой 50%", - информирует Telegram-канал UzAirways.Ранее национальная авиакомпания уже проводила подобные акции для граждан. В прошлом году билеты можно было приобрести со скидкой от 30% до 50 % в зависимости от социальной группы пассажиров. Предложение действовала в период с 1 по 3 января 2021 года.
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авиакомпания uzbekistan airways, акция, скидки, новый год

UzAirways предоставила студентам внушительную скидку на внутренние авиарейсы

14:36 20.12.2021 (обновлено: 17:19 20.12.2021)
© Sputnik . СтрингерТоржественная встреча нового Boeing 787 Dreamliner в Ташкенте
Торжественная встреча нового Boeing 787 Dreamliner в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Sputnik . Стрингер
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Cнижение цены на авиаперелеты по городам Узбекистана сохранится во время новогодних каникул.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Uzbekistan Airways предоставит студентам скидку в 50% на внутренние авиарейсы, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что внушительное снижение цены на авиабилеты сохранится во время новогодних каникул. Акция будет действовать с 28 декабря по 10 января.
Uzbekistan Airways объявила скидки на внутренние рейсы в честь Навруза >>
"В период новогодних каникул студенты, которые обучаются в высших учебных заведениях вдали от родного города, могут приобрести билеты на внутренние рейсы Uzbekistan Airways с 28 декабря по 10 января со скидкой 50%", - информирует Telegram-канал UzAirways.
Ранее национальная авиакомпания уже проводила подобные акции для граждан. В прошлом году билеты можно было приобрести со скидкой от 30% до 50 % в зависимости от социальной группы пассажиров. Предложение действовала в период с 1 по 3 января 2021 года.
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