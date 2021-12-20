https://uz.sputniknews.ru/20211220/v-minobrazovaniya-prokommentirovali-zapret-na-prazdnovanie-novogo-goda-21866667.html
В Минобразования прокомментировали запрет на празднование Нового года
В Минобразования прокомментировали запрет на празднование Нового года
Чтобы предотвратить сбор денег и недовольство родителей, отмечать Новый год в ресторанах не рекомендуется.
2021-12-20T19:43+0500
2021-12-20T19:43+0500
2021-12-20T19:43+0500
общество
праздник
новый год
министерство народного образования узбекистана
школы
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) заявили о неправильной трактовке решения о запрете праздников. На самом деле, подчеркнули в ведомстве, никаких ограничений на празднование Нового года в общеобразовательных школах нет.Оказалось, что письмо Министерства народного образования, адресованное общеобразовательным школам относительно планирования и проведения новогодних праздников, было неправильно истолковано.Однако для того, чтобы предотвратить сбор денег и недовольство родителей, отмечать Новый год в ресторанах не рекомендуется.Правила Республиканской специальной комиссии по организации корпоративных праздников и развлекательных мероприятий распространяются на министерства, ведомства и другие государственные органы.Ранее сообщалось о том, что в этом году МНО запретило планировать и проводить новогодние праздники в образовательных учреждениях. Речь — о любых праздничных мероприятиях старшеклассников.
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MIA „Rosiya Segodnya“
праздник, новый год, министерство народного образования узбекистана, школы
В Минобразования прокомментировали запрет на празднование Нового года
Чтобы предотвратить сбор денег и недовольство родителей, отмечать Новый год в ресторанах не рекомендуется.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik.
В Министерстве народного образования (МНО) заявили о неправильной трактовке решения о запрете праздников. На самом деле, подчеркнули
в ведомстве, никаких ограничений на празднование Нового года в общеобразовательных школах нет.
Оказалось, что письмо Министерства народного образования, адресованное общеобразовательным школам относительно планирования и проведения новогодних праздников, было неправильно истолковано.
Однако для того, чтобы предотвратить сбор денег и недовольство родителей, отмечать Новый год в ресторанах не рекомендуется.
Правила Республиканской специальной комиссии по организации корпоративных праздников и развлекательных мероприятий распространяются на министерства, ведомства и другие государственные органы.
Ранее сообщалось
о том, что в этом году МНО запретило планировать и проводить новогодние праздники в образовательных учреждениях. Речь — о любых праздничных мероприятиях старшеклассников.