https://uz.sputniknews.ru/20211220/v-minobrazovaniya-prokommentirovali-zapret-na-prazdnovanie-novogo-goda-21866667.html

В Минобразования прокомментировали запрет на празднование Нового года

В Минобразования прокомментировали запрет на празднование Нового года

Чтобы предотвратить сбор денег и недовольство родителей, отмечать Новый год в ресторанах не рекомендуется.

2021-12-20T19:43+0500

2021-12-20T19:43+0500

2021-12-20T19:43+0500

общество

праздник

новый год

министерство народного образования узбекистана

школы

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) заявили о неправильной трактовке решения о запрете праздников. На самом деле, подчеркнули в ведомстве, никаких ограничений на празднование Нового года в общеобразовательных школах нет.Оказалось, что письмо Министерства народного образования, адресованное общеобразовательным школам относительно планирования и проведения новогодних праздников, было неправильно истолковано.Однако для того, чтобы предотвратить сбор денег и недовольство родителей, отмечать Новый год в ресторанах не рекомендуется.Правила Республиканской специальной комиссии по организации корпоративных праздников и развлекательных мероприятий распространяются на министерства, ведомства и другие государственные органы.Ранее сообщалось о том, что в этом году МНО запретило планировать и проводить новогодние праздники в образовательных учреждениях. Речь — о любых праздничных мероприятиях старшеклассников.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

праздник, новый год, министерство народного образования узбекистана, школы