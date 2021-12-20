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Хоким Ташкента рад наплыву туристов из Кыргызстана

Хоким Ташкента рад наплыву туристов из Кыргызстана

В столице созданы все условия для проживания и отдыха туристов, заявил Жахонгир Артикходжаев на встрече с делегацией из Кыргызстана.

2021-12-20T11:04+0500

2021-12-20T11:04+0500

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общество

хоким

номера

автомобили

джахонгир артыкходжаев

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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Делегация из Кыргызстана посетила Ташкент 16 декабря, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Кыргызская делегация во главе с Алмазом Исановым, начальником Управления политических и экономических исследований президентской администрации, встретилась с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым.Столичный хоким отметил, что с удовольствием видит на улицах города всё больше машин с киргизскими номерами. По его словам, в столице созданы все условия для приема, комфортного и безопасного отдыха гостей.В свою очередь кыргызская сторона выразила заинтересованность в изучении работы служб благоустройства и процесса сбора твердых бытовых отходов. Ташкентский опыт гости планируют применять в своих городах.На встрече также обсудили вопросы финансирования городских проектов, создания банков, работы с драгметаллами и другие темы.Читайте также: Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана

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хоким, номера, автомобили, джахонгир артыкходжаев