Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211220/v-tashkente-vse-bolshe-mashin-s-kyrgyzskimi-nomerami-21854609.html
Хоким Ташкента рад наплыву туристов из Кыргызстана
Хоким Ташкента рад наплыву туристов из Кыргызстана
В столице созданы все условия для проживания и отдыха туристов, заявил Жахонгир Артикходжаев на встрече с делегацией из Кыргызстана.
2021-12-20T11:04+0500
2021-12-20T11:28+0500
общество
хоким
номера
автомобили
джахонгир артыкходжаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/14/21854445_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_891d3419afda6f224664ef4d4397fefa.jpg
ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Делегация из Кыргызстана посетила Ташкент 16 декабря, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Кыргызская делегация во главе с Алмазом Исановым, начальником Управления политических и экономических исследований президентской администрации, встретилась с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым.Столичный хоким отметил, что с удовольствием видит на улицах города всё больше машин с киргизскими номерами. По его словам, в столице созданы все условия для приема, комфортного и безопасного отдыха гостей.В свою очередь кыргызская сторона выразила заинтересованность в изучении работы служб благоустройства и процесса сбора твердых бытовых отходов. Ташкентский опыт гости планируют применять в своих городах.На встрече также обсудили вопросы финансирования городских проектов, создания банков, работы с драгметаллами и другие темы.Читайте также: Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/14/21854445_57:0:1000:707_1920x0_80_0_0_0d4f6e66691daa8c83c19389b3a7fb32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
хоким, номера, автомобили, джахонгир артыкходжаев

Хоким Ташкента рад наплыву туристов из Кыргызстана

11:04 20.12.2021 (обновлено: 11:28 20.12.2021)
© Пресс-служба хокимията ТашкентаХоким Ташкента Жахонгир Артикходжаев принял делегацию из Кыргызстана во главе с Алмазом Исановым, начальником Управления политических и экономических исследований
Хоким Ташкента Жахонгир Артикходжаев принял делегацию из Кыргызстана во главе с Алмазом Исановым, начальником Управления политических и экономических исследований - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Подписаться на
В столице созданы все условия для проживания и отдыха туристов, заявил Жахонгир Артикходжаев на встрече с делегацией из Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Делегация из Кыргызстана посетила Ташкент 16 декабря, сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Кыргызская делегация во главе с Алмазом Исановым, начальником Управления политических и экономических исследований президентской администрации, встретилась с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым.
Столичный хоким отметил, что с удовольствием видит на улицах города всё больше машин с киргизскими номерами. По его словам, в столице созданы все условия для приема, комфортного и безопасного отдыха гостей.
В свою очередь кыргызская сторона выразила заинтересованность в изучении работы служб благоустройства и процесса сбора твердых бытовых отходов. Ташкентский опыт гости планируют применять в своих городах.
"Мы наблюдаем, как растет и развивается Ташкент, и ваши советы — дороже денег. Ташкентцы прошли определённый путь развития, интересный для нас, это касается организации госсзакупок, цифровизации процессов, сбора налогов и усилий по поддержке экологии", — сказал руководитель кыргызской делегации.
На встрече также обсудили вопросы финансирования городских проектов, создания банков, работы с драгметаллами и другие темы.
Читайте также: Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:02Кто может заменить мигрантов на стройках — Фадеев
13:40Российский корабль с японскими космотуристами приземлился
12:56В школах запретили проводить новогодние праздники, но есть исключение
12:52Запущен новый пригородный автобусный маршрут — стоимость проезда
12:14Ультиматум России Западу: что случится, если он его не примет
12:13Война, которая все изменила: Америка может повторить
12:10Как российский "Охотник" уничтожает наземную цель — эффектное видео
12:00Воры, обманувшие Китай, сбежали в Россию
11:41Польский дезертир признался в убийстве мигранта
11:35Президент Чили поздравил Борича с избранием на пост лидера страны
11:04Хоким Ташкента рад наплыву туристов из Кыргызстана
11:03Улицы Намангана затопил проливной дождь — видео
10:41В Ташкенте загорелся пассажирский автобус — фото
10:00Владельцам приусадебных участков помогут кредитами
09:55Автокризис: некоторые машины временно не будут производить в Узбекистане
09:26Чемпионат Азии по каратэ-2022 пройдет в Ташкенте
08:59Пряности и страсти: какая еда считается полезной и вредной в Индии
08:54Два региона Узбекистана снова накрыла пыльная буря — видео
08:25Под Ташкентом столкнулись два товарных поезда с углем — видео
07:58Не только тыква: топ-5 сезонных овощей, которые нужно есть этой зимой