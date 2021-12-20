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Хоким Ташкента рад наплыву туристов из Кыргызстана
Хоким Ташкента рад наплыву туристов из Кыргызстана
В столице созданы все условия для проживания и отдыха туристов, заявил Жахонгир Артикходжаев на встрече с делегацией из Кыргызстана.
2021-12-20T11:04+0500
2021-12-20T11:04+0500
2021-12-20T11:28+0500
общество
хоким
номера
автомобили
джахонгир артыкходжаев
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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Делегация из Кыргызстана посетила Ташкент 16 декабря, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Кыргызская делегация во главе с Алмазом Исановым, начальником Управления политических и экономических исследований президентской администрации, встретилась с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым.Столичный хоким отметил, что с удовольствием видит на улицах города всё больше машин с киргизскими номерами. По его словам, в столице созданы все условия для приема, комфортного и безопасного отдыха гостей.В свою очередь кыргызская сторона выразила заинтересованность в изучении работы служб благоустройства и процесса сбора твердых бытовых отходов. Ташкентский опыт гости планируют применять в своих городах.На встрече также обсудили вопросы финансирования городских проектов, создания банков, работы с драгметаллами и другие темы.Читайте также: Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана
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хоким, номера, автомобили, джахонгир артыкходжаев
Хоким Ташкента рад наплыву туристов из Кыргызстана
11:04 20.12.2021 (обновлено: 11:28 20.12.2021)
В столице созданы все условия для проживания и отдыха туристов, заявил Жахонгир Артикходжаев на встрече с делегацией из Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik
. Делегация из Кыргызстана посетила Ташкент 16 декабря, сообщает пресс-служба
столичного хокимията.
Кыргызская делегация во главе с Алмазом Исановым, начальником Управления политических и экономических исследований президентской администрации, встретилась с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым.
Столичный хоким отметил, что с удовольствием видит на улицах города всё больше машин с киргизскими номерами. По его словам, в столице созданы все условия для приема, комфортного и безопасного отдыха гостей.
В свою очередь кыргызская сторона выразила заинтересованность в изучении работы служб благоустройства и процесса сбора твердых бытовых отходов. Ташкентский опыт гости планируют применять в своих городах.
"Мы наблюдаем, как растет и развивается Ташкент, и ваши советы — дороже денег. Ташкентцы прошли определённый путь развития, интересный для нас, это касается организации госсзакупок, цифровизации процессов, сбора налогов и усилий по поддержке экологии", — сказал руководитель кыргызской делегации.
На встрече также обсудили вопросы финансирования городских проектов, создания банков, работы с драгметаллами и другие темы.