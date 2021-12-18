https://uz.sputniknews.ru/20211218/rossiyskaya-kompaniya-zapustila-v-tashkente-zavod-penopoliuretana-21837560.html

Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана

Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана

Отмечается, что на предприятии установлено инновационное оборудование из Германии, Италии, Испании, Англии, Китая и Беларуси.

2021-12-18T10:52+0500

2021-12-18T10:52+0500

2021-12-18T11:26+0500

общество

ташкент

завод

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Холдинг "Фомлайн" российского предпринимателя Артура Согомоняна запустил в Ташкенте завод по производству эластичного пенополиуретана для мебельной промышленности. Стоимостью проекта составила свыше $20 млн, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.Россияне вложили $42 млн в модернизацию бумажной фабрики в Узбекистане >>"Фомлайн", один из крупных производителей эластичного пенополиуретана в России и странах СНГ, открыл завод в Сергелийском районе Ташкента. Производственная мощность предприятия превышает 10 тысяч тонн в год", - информируется в релизе.Отмечается, что на предприятии установлено инновационное оборудование из Германии, Италии, Испании, Англии, Китая и Беларуси.Россия модернизирует Алмалыкский комбинат: $800 млн уже выделены >>По данным пресс-службы, после запуска производства пенополиуретана группа компаний "Фомлайн" намерена освоить на заводе производство пружинных блоков, а затем матрасов.Читайте также:От текстиля до авто: что связывает регионы России и Узбекистана >>Нефть, цемент, электричество — во что вкладывают иностранцы в Узбекистане >>

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ташкент, завод