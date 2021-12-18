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Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана
Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана
Отмечается, что на предприятии установлено инновационное оборудование из Германии, Италии, Испании, Англии, Китая и Беларуси.
2021-12-18T10:52+0500
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Холдинг "Фомлайн" российского предпринимателя Артура Согомоняна запустил в Ташкенте завод по производству эластичного пенополиуретана для мебельной промышленности. Стоимостью проекта составила свыше $20 млн, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.Россияне вложили $42 млн в модернизацию бумажной фабрики в Узбекистане &gt;&gt;"Фомлайн", один из крупных производителей эластичного пенополиуретана в России и странах СНГ, открыл завод в Сергелийском районе Ташкента. Производственная мощность предприятия превышает 10 тысяч тонн в год", - информируется в релизе.Отмечается, что на предприятии установлено инновационное оборудование из Германии, Италии, Испании, Англии, Китая и Беларуси.Россия модернизирует Алмалыкский комбинат: $800 млн уже выделены &gt;&gt;По данным пресс-службы, после запуска производства пенополиуретана группа компаний "Фомлайн" намерена освоить на заводе производство пружинных блоков, а затем матрасов.Читайте также:От текстиля до авто: что связывает регионы России и Узбекистана &gt;&gt;Нефть, цемент, электричество — во что вкладывают иностранцы в Узбекистане &gt;&gt;
ташкент
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ташкент, завод

Российская компания запустила в Ташкенте завод пенополиуретана

10:52 18.12.2021 (обновлено: 11:26 18.12.2021)
© Sputnik / Михаил КлиментьевФлаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
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После запуска производства пенополиуретана группа компаний "Фомлайн" намерена освоить на заводе производство пружинных блоков, а затем матрасов.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Холдинг "Фомлайн" российского предпринимателя Артура Согомоняна запустил в Ташкенте завод по производству эластичного пенополиуретана для мебельной промышленности. Стоимостью проекта составила свыше $20 млн, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Россияне вложили $42 млн в модернизацию бумажной фабрики в Узбекистане >>
"Фомлайн", один из крупных производителей эластичного пенополиуретана в России и странах СНГ, открыл завод в Сергелийском районе Ташкента. Производственная мощность предприятия превышает 10 тысяч тонн в год", - информируется в релизе.
Отмечается, что на предприятии установлено инновационное оборудование из Германии, Италии, Испании, Англии, Китая и Беларуси.
Россия модернизирует Алмалыкский комбинат: $800 млн уже выделены >>
По данным пресс-службы, после запуска производства пенополиуретана группа компаний "Фомлайн" намерена освоить на заводе производство пружинных блоков, а затем матрасов.
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