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https://uz.sputniknews.ru/20211220/vladeltsam-priusadebnyx-uchastkov-pomogut-kreditami-21853498.html
Владельцам приусадебных участков помогут кредитами
Владельцам приусадебных участков помогут кредитами
Фонд поддержки фермеров, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков выдаст через банки кредиты на 100 миллионов долларов на строго определенные цели.
2021-12-20T10:00+0500
2021-12-20T10:00+0500
общество
фермер
фонд
кредит
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ТАШКЕНТ, 20 дек. – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, цель которого – повысить эффективность использования приусадебных участков и помочь с реализацией новых предпринимательских инициатив.Фонд поддержки фермеров, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков будет выдавать им через банки кредиты на строго определенные цели. Средства в размере 100 миллионов долларов будут переводиться в фонд поэтапно.На что можно получить кредитВладельцы приусадебных участков смогут получить займы на покупку домашнего скота:Средства можно также получить на строительство компактных теплиц и "полевых магазинов", на бурение артезианских скважин.Кроме того можно получить кредиты для организации малого интенсивного садоводства и виноградарства, выращивание лимонов, бахчевых, бобовых, масличных культур, картофеля и овощей.Субсидии для бизнесаНаряду с этим, Фонд получит из госбюджета 50 млрд сумов на 2022 год. Эти средства пойдут на субсидии предпринимателям, сотрудничающим с владельцами приусадебных земель на основе кооперации.Субсидия покроет 30% расходов на оснащение складов, закупку сушильного, фасовочного и упаковочного оборудования. Размер субсидии - не более 150 млн сумов."Агробанк" до 1 апреля будущего года запустит специальную платформу для физлиц для реализации сельхозпродукции методом "маркетплейс". Подключение к платформе и пользование ее услугами будет бесплатным.Также в помощь населению в 113 в труднодоступных районах запустят 2 150 вертикальных оросительных скважин для орошения приусадебных участков.Читайте также: Узбекистан взял землю под контроль: что изменится
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фермер, фонд, кредит

Владельцам приусадебных участков помогут кредитами

10:00 20.12.2021
© SputnikФермер Фаррухжон Рахимов из Каракульского района
Фермер Фаррухжон Рахимов из Каракульского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Sputnik
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Фонд поддержки фермеров, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков выдаст через банки кредиты на 100 миллионов долларов на строго определенные цели.
ТАШКЕНТ, 20 дек. – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, цель которого – повысить эффективность использования приусадебных участков и помочь с реализацией новых предпринимательских инициатив.
Фонд поддержки фермеров, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков будет выдавать им через банки кредиты на строго определенные цели. Средства в размере 100 миллионов долларов будут переводиться в фонд поэтапно.

На что можно получить кредит

Владельцы приусадебных участков смогут получить займы на покупку домашнего скота:
100 голов домашней птицы,
5–10 индюков,
20 кроликов,
5–6 овец и коз,
5 пчелиных ульев,
рыбы для разведения интенсивным методом.
Средства можно также получить на строительство компактных теплиц и "полевых магазинов", на бурение артезианских скважин.
Кроме того можно получить кредиты для организации малого интенсивного садоводства и виноградарства, выращивание лимонов, бахчевых, бобовых, масличных культур, картофеля и овощей.

Субсидии для бизнеса

Наряду с этим, Фонд получит из госбюджета 50 млрд сумов на 2022 год. Эти средства пойдут на субсидии предпринимателям, сотрудничающим с владельцами приусадебных земель на основе кооперации.
Субсидия покроет 30% расходов на оснащение складов, закупку сушильного, фасовочного и упаковочного оборудования. Размер субсидии - не более 150 млн сумов.
"Агробанк" до 1 апреля будущего года запустит специальную платформу для физлиц для реализации сельхозпродукции методом "маркетплейс". Подключение к платформе и пользование ее услугами будет бесплатным.
Также в помощь населению в 113 в труднодоступных районах запустят 2 150 вертикальных оросительных скважин для орошения приусадебных участков.
Читайте также: Узбекистан взял землю под контроль: что изменится
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