https://uz.sputniknews.ru/20211119/uzbekistan-vzyal-zemlyu-pod-kontrol-chto-izmenitsya-21425322.html
Узбекистан взял землю под контроль: что изменится
Узбекистан взял землю под контроль: что изменится
Будет ли эффективен новый закон, объяснил узбекский сенатор Баходир Тажиев.
2021-11-19T09:25+0500
2021-11-19T09:25+0500
2021-11-19T09:25+0500
общество
приватизация
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент подписал закон "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения". Легитимность, добровольность, оплата, целостность, открытость и прозрачность приватизированных участков и расположенных на них объектов недвижимости определены основными принципами приватизации земли.Власти прописали следующие моменты:В Узбекистане также ужесточился порядок приватизации свободных земельных участков, земель с государственной недвижимостью. Передача объекта может производиться через выкуп субъектами приватизации земельных участков, находящихся у них на праве постоянного пользования, аренды или пожизненного наследуемого владения и через покупку земельных участков через электронный онлайн-аукцион.Нововведения прокомментировал председатель комитета Сената Олий Мажлиса по аграрным вопросам, водному хозяйству и экологии Баходир Тажиев.В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан он рассказал, что принятые меры позволят устранить препятствия, мешающие приватизации, формированию и развитию рынка земли, стремительному росту рынка недвижимости, повышению кредитоспособности населения и инвестиционной привлекательности страны.Ранее президент Шавкат Мирзиёев урезал право хокимов распоряжаться землями: теперь местные власти не могут предоставлять их во владение, пользование и аренду для сельского хозяйства и других государственных и общественных нужд.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/dragotsennaya-zemlya-uzbekistana-kak-raspredelit-vajneyshiy-resurs--leonid-xolod-19619943.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
приватизация
Узбекистан взял землю под контроль: что изменится
Будет ли эффективен новый закон, объяснил узбекский сенатор Баходир Тажиев.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент подписал закон "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения".
Легитимность, добровольность, оплата, целостность, открытость и прозрачность приватизированных участков и расположенных на них объектов недвижимости определены основными принципами приватизации земли.
Власти прописали следующие моменты:
права и обязанности владельцев приватизированных земельных участков;
порядок передачи права собственности на землю организациям, не являющимся субъектами приватизации;
механизм прекращения права собственности на приватизированную землю;
нормы по определению стоимости конфискованного приватизированного земельного участка, его выкуп для нужд государства и общества.
В Узбекистане также ужесточился порядок приватизации свободных земельных участков, земель с государственной недвижимостью.
Передача объекта может производиться через выкуп субъектами приватизации земельных участков, находящихся у них на праве постоянного пользования, аренды или пожизненного наследуемого владения и через покупку земельных участков через электронный онлайн-аукцион.
Нововведения прокомментировал председатель комитета Сената Олий Мажлиса по аграрным вопросам, водному хозяйству и экологии Баходир Тажиев.
В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан
он рассказал, что принятые меры
позволят устранить препятствия, мешающие приватизации, формированию и развитию рынка земли, стремительному росту рынка недвижимости, повышению кредитоспособности населения и инвестиционной привлекательности страны.
"В случае одновременной приватизации земельного участка с расположенным на нем государственным объектом недвижимости выдается единый государственный ордер на право собственности на земельный участок и объект недвижимости", — отметил Таджиев.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев урезал
право хокимов распоряжаться землями: теперь местные власти не могут предоставлять их во владение, пользование и аренду для сельского хозяйства и других государственных и общественных нужд.