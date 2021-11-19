https://uz.sputniknews.ru/20211119/uzbekistan-vzyal-zemlyu-pod-kontrol-chto-izmenitsya-21425322.html

Узбекистан взял землю под контроль: что изменится

Узбекистан взял землю под контроль: что изменится

Будет ли эффективен новый закон, объяснил узбекский сенатор Баходир Тажиев.

2021-11-19T09:25+0500

2021-11-19T09:25+0500

2021-11-19T09:25+0500

общество

приватизация

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент подписал закон "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения". Легитимность, добровольность, оплата, целостность, открытость и прозрачность приватизированных участков и расположенных на них объектов недвижимости определены основными принципами приватизации земли.Власти прописали следующие моменты:В Узбекистане также ужесточился порядок приватизации свободных земельных участков, земель с государственной недвижимостью. Передача объекта может производиться через выкуп субъектами приватизации земельных участков, находящихся у них на праве постоянного пользования, аренды или пожизненного наследуемого владения и через покупку земельных участков через электронный онлайн-аукцион.Нововведения прокомментировал председатель комитета Сената Олий Мажлиса по аграрным вопросам, водному хозяйству и экологии Баходир Тажиев.В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан он рассказал, что принятые меры позволят устранить препятствия, мешающие приватизации, формированию и развитию рынка земли, стремительному росту рынка недвижимости, повышению кредитоспособности населения и инвестиционной привлекательности страны.Ранее президент Шавкат Мирзиёев урезал право хокимов распоряжаться землями: теперь местные власти не могут предоставлять их во владение, пользование и аренду для сельского хозяйства и других государственных и общественных нужд.

https://uz.sputniknews.ru/20210709/dragotsennaya-zemlya-uzbekistana-kak-raspredelit-vajneyshiy-resurs--leonid-xolod-19619943.html

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приватизация