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Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео
Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео
В мире продолжает распространяться "омикрон". Его считают самой опасной мутацией COVID-19.
2021-12-21T11:41+0500
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Она может быть создана человеком, считает вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков.Впрочем, это пока неизвестно наверняка.Действительно ли "омикрон" в пять раз заразнее "дельты"? Как адаптировать вакцины под новую мутацию? Есть ли препарат, который полностью обезопасит от заражения коронавирусом?Ответы на эти вопросы эксперт дал в беседе со Sputnik.Читайте также:Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото &gt;&gt;Профессор Альтштейн об "омикроне" и конце пандемии COVID-19 — видео &gt;&gt;
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человек, штамм-омикрон, видео

Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео

11:41 21.12.2021
© Sputnik
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В мире продолжает распространяться новый опасный штамм — "омикрон". Его считают самой опасной мутацией коронавируса.
Она может быть создана человеком, считает вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков.
Впрочем, это пока неизвестно наверняка.
Действительно ли "омикрон" в пять раз заразнее "дельты"? Как адаптировать вакцины под новую мутацию? Есть ли препарат, который полностью обезопасит от заражения коронавирусом?
Ответы на эти вопросы эксперт дал в беседе со Sputnik.
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