https://uz.sputniknews.ru/20211221/ekspert-shtamm-koronavirusa-omikron-mog-sozdat-chelovek--video-21871692.html

Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео

Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео

В мире продолжает распространяться "омикрон". Его считают самой опасной мутацией COVID-19.

2021-12-21T11:41+0500

2021-12-21T11:41+0500

2021-12-21T11:41+0500

видео

человек

штамм-омикрон

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Она может быть создана человеком, считает вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков.Впрочем, это пока неизвестно наверняка.Действительно ли "омикрон" в пять раз заразнее "дельты"? Как адаптировать вакцины под новую мутацию? Есть ли препарат, который полностью обезопасит от заражения коронавирусом?Ответы на эти вопросы эксперт дал в беседе со Sputnik.Читайте также:Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото >>Профессор Альтштейн об "омикроне" и конце пандемии COVID-19 — видео >>

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человек, штамм-омикрон, видео