https://uz.sputniknews.ru/20211208/obnarodovany-pervye-snimki-omikron-shtamma--foto-21703605.html

Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото

Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото

Полученное при помощи электронного микроскопа изображение штамма коронавируса "омикрон" опубликовал университет Гонконга.

2021-12-08T12:39+0500

2021-12-08T12:39+0500

2021-12-08T13:09+0500

в мире

гонконг

коронавирус covid-19

штамм-омикрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/08/21703128_0:71:3391:1978_1920x0_80_0_0_0ab9d884f72c6d3b9639b7c33a985e0a.jpg

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Университет Гонконга опубликовал изображение штамма коронавируса "омикрон", полученное при помощи электронного микроскопа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление исследователей. Ученые-вирусологи смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2. Отмечается, что при малом увеличении микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами. Инфекция выглядит, как маленькие черные вирусные частицы. На снимке при большом увеличением видны вирусные частицы с шипами в форме короны на их поверхности.Ранее исследователи кафедры микробиологии Гонконгского университета выделили "омикрон" из клинических образцов. Это позволит им разработать и произвести вакцины против нового штамма.Новый штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен в Ботсване и ЮАР в ноябре. Ранее ученые зарегистрировали его под индексом B.1.1.529. В ВОЗ оценили этот вирус как вызывающий беспокойство. По мнению экспертов, заразиться вирусом могут уже переболевшие и вакцинированные.Позже первые случаи заболевания омикрон-штаммом выявили в Южной Корее. Его обнаружили у пары, вернувшейся из Нигерии. Затем аналогичная ситуация произошла в Индии — здесь "омикроном" заразились два человека. В начале декабря вирус выявили у двух пациентов, прибывших в Россию из ЮАР.

https://uz.sputniknews.ru/20211207/video-professor-altshteyn-ob-omikrone-i-kontse-pandemii-21680902.html

гонконг

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гонконг, коронавирус covid-19, штамм-омикрон