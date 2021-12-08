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Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото
Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото
Полученное при помощи электронного микроскопа изображение штамма коронавируса "омикрон" опубликовал университет Гонконга.
2021-12-08T12:39+0500
2021-12-08T13:09+0500
в мире
гонконг
коронавирус covid-19
штамм-омикрон
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Университет Гонконга опубликовал изображение штамма коронавируса "омикрон", полученное при помощи электронного микроскопа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление исследователей. Ученые-вирусологи смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2. Отмечается, что при малом увеличении микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами. Инфекция выглядит, как маленькие черные вирусные частицы. На снимке при большом увеличением видны вирусные частицы с шипами в форме короны на их поверхности.Ранее исследователи кафедры микробиологии Гонконгского университета выделили "омикрон" из клинических образцов. Это позволит им разработать и произвести вакцины против нового штамма.Новый штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен в Ботсване и ЮАР в ноябре. Ранее ученые зарегистрировали его под индексом B.1.1.529. В ВОЗ оценили этот вирус как вызывающий беспокойство. По мнению экспертов, заразиться вирусом могут уже переболевшие и вакцинированные.Позже первые случаи заболевания омикрон-штаммом выявили в Южной Корее. Его обнаружили у пары, вернувшейся из Нигерии. Затем аналогичная ситуация произошла в Индии — здесь "омикроном" заразились два человека. В начале декабря вирус выявили у двух пациентов, прибывших в Россию из ЮАР.
https://uz.sputniknews.ru/20211207/video-professor-altshteyn-ob-omikrone-i-kontse-pandemii-21680902.html
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гонконг, коронавирус covid-19, штамм-омикрон

Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото

12:39 08.12.2021 (обновлено: 13:09 08.12.2021)
© REUTERS / Dado Ruvic / IllustrationШприцы на фоне надписи Omicron SARS-CoV-2
Шприцы на фоне надписи Omicron SARS-CoV-2 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic / Illustration
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Ученые-вирусологи смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Университет Гонконга опубликовал изображение штамма коронавируса "омикрон", полученное при помощи электронного микроскопа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление исследователей.
Ученые-вирусологи смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2.
Отмечается, что при малом увеличении микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами. Инфекция выглядит, как маленькие черные вирусные частицы. На снимке при большом увеличением видны вирусные частицы с шипами в форме короны на их поверхности.
Ранее исследователи кафедры микробиологии Гонконгского университета выделили "омикрон" из клинических образцов. Это позволит им разработать и произвести вакцины против нового штамма.
Профессор Альтштейн: Распространение омикрона будет означать конец пандемии - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
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Профессор Альтштейн об "омикроне" и конце пандемии COVID-19 — видео
Вчера, 11:42
Новый штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен в Ботсване и ЮАР в ноябре. Ранее ученые зарегистрировали его под индексом B.1.1.529. В ВОЗ оценили этот вирус как вызывающий беспокойство. По мнению экспертов, заразиться вирусом могут уже переболевшие и вакцинированные.
Позже первые случаи заболевания омикрон-штаммом выявили в Южной Корее. Его обнаружили у пары, вернувшейся из Нигерии. Затем аналогичная ситуация произошла в Индии — здесь "омикроном" заразились два человека. В начале декабря вирус выявили у двух пациентов, прибывших в Россию из ЮАР.
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