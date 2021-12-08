https://uz.sputniknews.ru/20211208/obnarodovany-pervye-snimki-omikron-shtamma--foto-21703605.html
Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото
Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото
Полученное при помощи электронного микроскопа изображение штамма коронавируса "омикрон" опубликовал университет Гонконга.
2021-12-08T12:39+0500
2021-12-08T12:39+0500
2021-12-08T13:09+0500
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Университет Гонконга опубликовал изображение штамма коронавируса "омикрон", полученное при помощи электронного микроскопа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление исследователей. Ученые-вирусологи смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2. Отмечается, что при малом увеличении микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами. Инфекция выглядит, как маленькие черные вирусные частицы. На снимке при большом увеличением видны вирусные частицы с шипами в форме короны на их поверхности.Ранее исследователи кафедры микробиологии Гонконгского университета выделили "омикрон" из клинических образцов. Это позволит им разработать и произвести вакцины против нового штамма.Новый штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен в Ботсване и ЮАР в ноябре. Ранее ученые зарегистрировали его под индексом B.1.1.529. В ВОЗ оценили этот вирус как вызывающий беспокойство. По мнению экспертов, заразиться вирусом могут уже переболевшие и вакцинированные.Позже первые случаи заболевания омикрон-штаммом выявили в Южной Корее. Его обнаружили у пары, вернувшейся из Нигерии. Затем аналогичная ситуация произошла в Индии — здесь "омикроном" заразились два человека. В начале декабря вирус выявили у двух пациентов, прибывших в Россию из ЮАР.
https://uz.sputniknews.ru/20211207/video-professor-altshteyn-ob-omikrone-i-kontse-pandemii-21680902.html
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гонконг, коронавирус covid-19, штамм-омикрон
Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото
12:39 08.12.2021 (обновлено: 13:09 08.12.2021)
Ученые-вирусологи смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik
. Университет Гонконга опубликовал изображение штамма коронавируса "омикрон", полученное при помощи электронного микроскопа, передает
РИА Новости со ссылкой на заявление исследователей.
Ученые-вирусологи смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2.
Отмечается, что при малом увеличении микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами. Инфекция выглядит, как маленькие черные вирусные частицы. На снимке при большом увеличением видны вирусные частицы с шипами в форме короны на их поверхности.
Ранее исследователи кафедры микробиологии Гонконгского университета выделили "омикрон" из клинических образцов. Это позволит им разработать и произвести вакцины против нового штамма.
Новый штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен в Ботсване и ЮАР в ноябре. Ранее ученые зарегистрировали
его под индексом B.1.1.529. В ВОЗ оценили этот вирус как вызывающий беспокойство. По мнению экспертов, заразиться вирусом могут уже переболевшие и вакцинированные.
Позже первые случаи заболевания омикрон-штаммом выявили в Южной Корее
. Его обнаружили у пары, вернувшейся из Нигерии. Затем аналогичная ситуация произошла в Индии
— здесь "омикроном" заразились два человека. В начале декабря вирус выявили
у двух пациентов, прибывших в Россию из ЮАР.