https://uz.sputniknews.ru/20211221/gosudarstvo-podderjit-semeynyy-biznes-21874323.html

Государство поддержит семейный бизнес

Государство поддержит семейный бизнес

С 1 марта граждане Узбекистана смогут получить льготные кредиты на семейное предпринимательство через Единую электронную платформу программ развития.

2021-12-21T12:50+0500

2021-12-21T12:50+0500

2021-12-21T12:54+0500

экономика

узбекистан

бизнес

кредит

развитие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/46/9654676_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_2aee1438d538af525cf1430e0563ea54.jpg

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Президент распорядилсяпринять дополнительные меры для развития семейного предпринимательства и расширения источников доходов населения.В частности, установлен порядок финансирования проектов семейного предпринимательства. В 2022 году средства из целевых фондов и Фонда реконструкции и развития будут размещаться в коммерческих банках по ставке 10% годовых. В программе участвуют "Агробанк", "Халк банки" и "Микрокредитбанк".Из этих средств банки будут выдавать льготные кредиты по ставке 14 процентов годовых:Фонд реконструкции и развития направит 2,9 трлн сумов, выделенные АКБ "Агробанк", а также 1,3 трлн сумов, выделенные АКБ "Микрокредитбанк", на увеличение уставного капитала указанных банков.Как получить кредитКредиты выделяются по месту жительства на основании рекомендации помощника хокима района (города) по вопросам развития предпринимательства.В приоритетном порядке выделяются кредиты на создание мини-ферм по разведению от 10 до 50 голов племенного скота (крупного рогатого скота, овец, коз), ввезенного из-за рубежа.С 1 марта 2022 года уполномоченные банки ("Агробанк", "Халк банки" и "Микрокредитбанк") должны обеспечить выдачу кредитов через Единую электронную платформу программ развития семейного предпринимательства.Заявление на получение кредита на всех этапах рассматривается в режиме онлайн. На каждом этапе заявитель получает через Единую электронную платформу уведомление о принятом решении (через СМС-сообщения, электронную почту или в персональном кабинете).Документы о выделении кредитных средств также формируются в электронной форме и заверяются дистанционно.При этом заемщики, не погасившие полностью старые задолженности по кредитам, взятым в рамках данных программ, или использовавшие средства не по назначению, не смогут получить новый заем.Читайте также: Трастовый фонд России профинансирует цифровую экономику Узбекистана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, бизнес, кредит, развитие