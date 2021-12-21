Экономика
Государство поддержит семейный бизнес
12:50 21.12.2021 (обновлено: 12:54 21.12.2021)
© Sputnik / Рамиль СитдиковЗона кормления коров на ферме
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
С 1 марта граждане Узбекистана смогут получить льготные кредиты на семейное предпринимательство через Единую электронную платформу программ развития.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Президент распорядилсяпринять дополнительные меры для развития семейного предпринимательства и расширения источников доходов населения.
В частности, установлен порядок финансирования проектов семейного предпринимательства. В 2022 году средства из целевых фондов и Фонда реконструкции и развития будут размещаться в коммерческих банках по ставке 10% годовых. В программе участвуют "Агробанк", "Халк банки" и "Микрокредитбанк".
Из этих средств банки будут выдавать льготные кредиты по ставке 14 процентов годовых:
на срок до трех лет, включая льготный период от трех до шести месяцев – населению и субъектам предпринимательства, желающим заняться семейным предпринимательством, определенной трудовой деятельностью, направленной на получение дохода, и расширить вид деятельности;
на срок до трех лет, включая льготный период до одного года – для развития животноводства (крупный рогатый скот, овцы, козы), рыбоводства и птицеводства (производство яиц);
на срок до 7 лет, включая льготный период до трех лет – для организации садоводства, виноградарства и лимоноводства, закупки теплиц, сельскохозяйственной техники и оборудования;
на срок до 3 лет (а на пополнение оборотных средств – на срок до 18 месяцев) – членам Ассоциации "Хунарманд" на закупку оборудования, запасных частей и сырьевых материалов для производственных нужд, создание центров развития ремесленничества, школ "уста – шогирд", строительство домов-музеев и мастерских или приобретение в данных целях зданий и сооружений.
Фонд реконструкции и развития направит 2,9 трлн сумов, выделенные АКБ "Агробанк", а также 1,3 трлн сумов, выделенные АКБ "Микрокредитбанк", на увеличение уставного капитала указанных банков.
Как получить кредит
Кредиты выделяются по месту жительства на основании рекомендации помощника хокима района (города) по вопросам развития предпринимательства.
В приоритетном порядке выделяются кредиты на создание мини-ферм по разведению от 10 до 50 голов племенного скота (крупного рогатого скота, овец, коз), ввезенного из-за рубежа.
С 1 марта 2022 года уполномоченные банки ("Агробанк", "Халк банки" и "Микрокредитбанк") должны обеспечить выдачу кредитов через Единую электронную платформу программ развития семейного предпринимательства.
Заявление на получение кредита на всех этапах рассматривается в режиме онлайн. На каждом этапе заявитель получает через Единую электронную платформу уведомление о принятом решении (через СМС-сообщения, электронную почту или в персональном кабинете).
Документы о выделении кредитных средств также формируются в электронной форме и заверяются дистанционно.
При этом заемщики, не погасившие полностью старые задолженности по кредитам, взятым в рамках данных программ, или использовавшие средства не по назначению, не смогут получить новый заем.