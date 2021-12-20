https://uz.sputniknews.ru/20211220/trastovyy-fond-rossii-profinansiruet--tsifrovuyu-ekonomiku-uzbekistana-21861597.html
Трастовый фонд России профинансирует цифровую экономику Узбекистана
Трастовый фонд России профинансирует цифровую экономику Узбекистана
Ожидается, что проект охватит свыше 15 тысяч прямых бенефициаров, в том числе не менее 50% - женщины и 25% жители сельской местности.
2021-12-20T16:05+0500
2021-12-20T16:05+0500
2021-12-20T17:20+0500
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Стартовал новый совместный проект Министерства экономического развития и сокращения бедности и ПРООН в Узбекистане "Расширение возможностей молодежи для развития цифровой экономики и цифрового предпринимательства".Об этом сообщили в информационной службе Минэкономразвития. В церемонии подписания документов приняли участие Постоянная представительница ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска и советник посла Российской Федерации в Узбекистане Валентин Гусев.ID-карта вместо зачетки: зачем Узбекистан переводит образование на "цифру" >>Программа финансируется за счет грантовых средств Трастового фонда "Российская Федерация – ПРООН в целях развития". Его общий бюджет составил $2, 1 млн.Ожидается, что проект охватит свыше 15 тысяч прямых бенефициаров, в том числе не менее 50% - женщины и 25% жители сельской местности.Основные цели проекта Создание в 2015 году Трастового фонда "Российская Федерация – Программа развития ООН в целях развития" позволило выработать устойчивый финансовый механизм оказания поддержки странам СНГ, а также другим регионам с низким и ниже среднего уровня доходами. Как превратить Узбекистан в "инвестиционный хаб" — эксперт >>На сегодняшний день общий объем российского финансирования проектов ПРООН составляет более $100 млн. Из них 65 млн направлены российским правительством в Трастовый фонд на реализацию свыше 30 проектов в таких странах, как Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Ботсвана, Камбоджа, Куба, Лаос, Зимбабве и другие.Читайте также:У онлайн-сервисов в Узбекистане хорошие перспективы – специалисты Яндекс >>
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узбекистан, цифровые технологии, цифровизация
Трастовый фонд России профинансирует цифровую экономику Узбекистана
16:05 20.12.2021 (обновлено: 17:20 20.12.2021)
Ожидается, что проект охватит свыше 15 тысяч прямых бенефициаров, в том числе не менее 50% - женщины и 25% жители сельской местности.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Стартовал новый совместный проект Министерства экономического развития и сокращения бедности и ПРООН в Узбекистане "Расширение возможностей молодежи для развития цифровой экономики и цифрового предпринимательства".
Об этом сообщили
в информационной службе Минэкономразвития.
В церемонии подписания документов приняли участие Постоянная представительница ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска и советник посла Российской Федерации в Узбекистане Валентин Гусев.
Программа финансируется за счет грантовых средств Трастового фонда "Российская Федерация – ПРООН в целях развития". Его общий бюджет составил $2, 1 млн.
Ожидается, что проект охватит свыше 15 тысяч прямых бенефициаров, в том числе не менее 50% - женщины и 25% жители сельской местности.
Основные цели проекта
улучшение среды цифрового предпринимательства и цифровых навыков молодых предпринимателей;
укрепление институционального потенциала для разработки политики цифровой экономики и цифрового предпринимательства с акцентом на вовлечение молодежи;
снижение барьеров и создание лучших возможностей для доступа к финансированию для молодежных цифровых бизнес-проектов и стартапов.
Создание в 2015 году Трастового фонда "Российская Федерация – Программа развития ООН в целях развития" позволило выработать устойчивый финансовый механизм оказания поддержки странам СНГ, а также другим регионам с низким и ниже среднего уровня доходами.
На сегодняшний день общий объем российского финансирования проектов ПРООН составляет более $100 млн. Из них 65 млн направлены российским правительством в Трастовый фонд на реализацию свыше 30 проектов в таких странах, как Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Ботсвана, Камбоджа, Куба, Лаос, Зимбабве и другие.