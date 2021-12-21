https://uz.sputniknews.ru/20211221/jiteli-odnogo-iz-rayonov-tashkenta-do-vechera-ostanutsya-bez-otopleniya-21869998.html
Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без отопления
Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без отопления
С чем это связано и когда именно прекратят подачу тепла — в обзоре.
2021-12-21T09:59+0500
2021-12-21T09:59+0500
2021-12-21T09:59+0500
общество
ташкент
отопление
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Жителей Юнусабадского района временно оставят без отопления.Всему виной — авария на магистральной тепловой сети М-8, подключенной к котельной ИМ-4. На время проведения восстановительных работ теплоснабжение в ряде домов отключат.Это произойдет во вторник с 09.00 до 17.00 часов. Без отопления останутся жители, проживающие по адресам: В 7,8,9,10,12,15,16,18,19. Ранее в Министерстве ЖКХ сообщали, что система теплоснабжения в Узбекистане требует серьезной реконструкции и модернизации.Еще 46% многоэтажек отапливаются с помощью обогревателей.Централизованная система теплоснабжения действует сейчас в Бухарской, Навоийской, Ташкентской областях и столице.В республике работают 20 теплоснабжающих предприятий, на балансе которых 500 котельных. Оборудование в них морально устарело, а из 4,5 тысячи километров теплосетей 60% требуют ремонта.В преддверии отопительного сезона соответствующие ведомства проверили 578 объектов. Как показала проверка, капитального и текущего ремонта требовали 94 котельные, 930 котлов и 747 километров теплотрасс. Все ремонтные работы уже завершены.Читайте также:Некоторым ташкентцам произведут перерасчет за отопление >>
ташкент
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ташкент, отопление
Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без отопления
С чем это связано и когда именно прекратят подачу тепла — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Жителей Юнусабадского района временно оставят без отопления.
Всему виной — авария на магистральной тепловой сети М-8, подключенной к котельной ИМ-4. На время проведения восстановительных работ теплоснабжение в ряде домов отключат.
Это произойдет во вторник с 09.00 до 17.00 часов.
Без отопления останутся
жители, проживающие по адресам: В 7,8,9,10,12,15,16,18,19.
Ранее в Министерстве ЖКХ сообщали, что система теплоснабжения в Узбекистане требует серьезной реконструкции и модернизации.
По данным министерства, в стране сегодня отапливается 38 382 многоэтажных дома. Из них — более 15 тысяч (39,4%) подключены к центральному отоплению, более 5,5 тысячи (14,6%) снабжены индивидуальным отоплением (двухконтурными котлами и печами).
Еще 46% многоэтажек отапливаются с помощью обогревателей.
Централизованная система теплоснабжения действует сейчас в Бухарской, Навоийской, Ташкентской областях и столице.
В республике работают 20 теплоснабжающих предприятий, на балансе которых 500 котельных. Оборудование в них морально устарело, а из 4,5 тысячи километров теплосетей 60% требуют ремонта.
В преддверии отопительного сезона соответствующие ведомства проверили 578 объектов. Как показала проверка, капитального и текущего ремонта требовали 94 котельные, 930 котлов и 747 километров теплотрасс.
Все ремонтные работы уже завершены.