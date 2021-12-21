https://uz.sputniknews.ru/20211221/naznachen-novyy-zavsektorom-administratsii-prezidenta-21871125.html
Назначен новый завсектором Администрации Президента
Назначен новый завсектором Администрации Президента
Распоряжение об этом глава государства подписал во вторник
2021-12-21T11:06+0500
2021-12-21T11:06+0500
2021-12-21T11:07+0500
политика
администрация президента
назначение
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Назначен новый заведующий сектором президентской администрации. Им стал Фаррух Фарходжонович Омонов, сообщает пресс-секретарь главы государства в своем Telegram-канале.Должность заместителя директора Агентства по делам молодежи он занимал с 30 октября 2020 года.Фаррух Омонов родился в 1988 году, окончил Ташкентский государственный экономический университет и Академию государственной службы при Президенте России. Ранее работал заместителем председателя Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана по предпринимательству, информационным технологиям и международным отношениям, а также заместителем председателя Министерства финансов и Торгово-промышленной палаты Узбекистана.Читайте также: Назначен глава Дирекции туристического комплекса в Заамине
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администрация президента, назначение
Назначен новый завсектором Администрации Президента
11:06 21.12.2021 (обновлено: 11:07 21.12.2021)
Распоряжение об этом глава государства подписал во вторник
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik
. Назначен новый заведующий сектором президентской администрации. Им стал Фаррух Фарходжонович Омонов, сообщает пресс-секретарь главы государства в своем Telegram-канале
.
"Распоряжением Президента Республики Узбекистан Фаррух Фарходжонович Омонов, занимавший должность заместителя директора Агентства по делам молодежи, назначен заведующим сектором Администрации Президента," - говорится в сообщении.
Должность заместителя директора Агентства по делам молодежи он занимал с 30 октября 2020 года.
Фаррух Омонов родился в 1988 году, окончил Ташкентский государственный экономический университет и Академию государственной службы при Президенте России. Ранее работал заместителем председателя Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана по предпринимательству, информационным технологиям и международным отношениям, а также заместителем председателя Министерства финансов и Торгово-промышленной палаты Узбекистана.