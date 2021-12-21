https://uz.sputniknews.ru/20211221/posla-uzbekistana-v-rossii-poblagodarili-za-zaschitu-prav-sootechestvennikov-21880923.html

Посла Узбекистана в России поблагодарили за защиту прав соотечественников

Посла Узбекистана в России поблагодарили за защиту прав соотечественников

Дипломатическим представителям республики в зарубежных странах рассказали о международных инициативах страны в сфере защиты прав человека. 21.12.2021, Sputnik Узбекистан

2021-12-21T18:20+0500

2021-12-21T18:20+0500

2021-12-21T18:20+0500

общество

узбекистан

посол

дипломаты

соотечественники

защита прав человека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/997/54/9975479_140:37:1030:537_1920x0_80_0_0_958108552813e1a56b854ab741f2627d.jpg

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В Национальном центре Узбекистана по правам человека (НЦПЧ) прошла встреча с главами дипломатических миссий республики за рубежом.С послами встретились первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор НЦПЧ Акмад Саидов и первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев.Мероприятие было посвящено достижениям Узбекистана в рамках членства в Совете ООН по правам человека, сообщает пресс-служба НЦПЧ. Дипломатам также рассказали о предложениях и инициативах Узбекистана в области демократических реформ, озвученных в серьезных международных организациях.К ним можно отнести:Большое внимание на встрече уделили проводимым в Узбекистане реформам, направленным на защиту прав человека. Докладчики подчеркнули важную роль посольств в разъяснении и продвижении этих реформ как уникальной региональной и международной модели.Руководитель НЦПЧ выразил благодарность глав дипломатических миссий Узбекистана в России, Австрии, Бельгии, Великобритании, Польше США и Малайзии, а также в ООН и ЮНЕСКО за защиту прав соотечественников и развитие правозащитных отношений с зарубежными странами.Читайте также: Узбекистан разрабатывает национальную платформу женщин-лидеров

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, посол, дипломаты, соотечественники, защита прав человека