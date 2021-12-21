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Посла Узбекистана в России поблагодарили за защиту прав соотечественников
Посла Узбекистана в России поблагодарили за защиту прав соотечественников
Дипломатическим представителям республики в зарубежных странах рассказали о международных инициативах страны в сфере защиты прав человека. 21.12.2021, Sputnik Узбекистан
2021-12-21T18:20+0500
2021-12-21T18:20+0500
общество
узбекистан
посол
дипломаты
соотечественники
защита прав человека
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В Национальном центре Узбекистана по правам человека (НЦПЧ) прошла встреча с главами дипломатических миссий республики за рубежом.С послами встретились первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор НЦПЧ Акмад Саидов и первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев.Мероприятие было посвящено достижениям Узбекистана в рамках членства в Совете ООН по правам человека, сообщает пресс-служба НЦПЧ. Дипломатам также рассказали о предложениях и инициативах Узбекистана в области демократических реформ, озвученных в серьезных международных организациях.К ним можно отнести:Большое внимание на встрече уделили проводимым в Узбекистане реформам, направленным на защиту прав человека. Докладчики подчеркнули важную роль посольств в разъяснении и продвижении этих реформ как уникальной региональной и международной модели.Руководитель НЦПЧ выразил благодарность глав дипломатических миссий Узбекистана в России, Австрии, Бельгии, Великобритании, Польше США и Малайзии, а также в ООН и ЮНЕСКО за защиту прав соотечественников и развитие правозащитных отношений с зарубежными странами.Читайте также: Узбекистан разрабатывает национальную платформу женщин-лидеров
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узбекистан, посол, дипломаты, соотечественники, защита прав человека

Посла Узбекистана в России поблагодарили за защиту прав соотечественников

18:20 21.12.2021
© Sputnik / Павел ЛисицынТоржественный прием по поводу открытия генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
Торжественный прием по поводу открытия генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Дипломатическим представителям республики в зарубежных странах рассказали о международных инициативах страны в сфере защиты прав человека.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В Национальном центре Узбекистана по правам человека (НЦПЧ) прошла встреча с главами дипломатических миссий республики за рубежом.
С послами встретились первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор НЦПЧ Акмад Саидов и первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев.
© пресс-служба Национального центра Узбекистана по правам человекаПервый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор НЦПЧ Акмад Саидов и первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев.
Первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор НЦПЧ Акмад Саидов и первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
Первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор НЦПЧ Акмад Саидов и первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев.
© пресс-служба Национального центра Узбекистана по правам человека
Мероприятие было посвящено достижениям Узбекистана в рамках членства в Совете ООН по правам человека, сообщает пресс-служба НЦПЧ. Дипломатам также рассказали о предложениях и инициативах Узбекистана в области демократических реформ, озвученных в серьезных международных организациях.
К ним можно отнести:
специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о достижении Целей устойчивого развития и повышении роли парламентов в обеспечении прав человека;
проведение глобального образовательного форума в Самарканде в рамках регулярного диалога по правам человека;
разработку Всемирной экологической хартии как основы новой экологической политики ООН;
создание постоянного Молодежного совета Центральной и Южной Азии для эффективного сотрудничества в молодежной политике;
проведение Центральноазиатского молодежного форума в Узбекистане;
создание Регионального совета для людей с ограниченными возможностями для полной реализации ими своего потенциала;
учреждение мандата Специального докладчика ООН по правам молодежи;
разработку универсальных принципов Совета судей;
Большое внимание на встрече уделили проводимым в Узбекистане реформам, направленным на защиту прав человека. Докладчики подчеркнули важную роль посольств в разъяснении и продвижении этих реформ как уникальной региональной и международной модели.
© пресс-служба Национального центра Узбекистана по правам человекаВстреча в НЦПЧ с послами Узбекистана за рубежом
Встреча в НЦПЧ с послами Узбекистана за рубежом - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
Встреча в НЦПЧ с послами Узбекистана за рубежом
© пресс-служба Национального центра Узбекистана по правам человека
Руководитель НЦПЧ выразил благодарность глав дипломатических миссий Узбекистана в России, Австрии, Бельгии, Великобритании, Польше США и Малайзии, а также в ООН и ЮНЕСКО за защиту прав соотечественников и развитие правозащитных отношений с зарубежными странами.
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