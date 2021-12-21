https://uz.sputniknews.ru/20211221/uzbekistan-razrabatyvaet-natsionalnuyu-platformu-jenschin-liderov-21878111.html

Узбекистан разрабатывает национальную платформу женщин-лидеров

Узбекистан разрабатывает национальную платформу женщин-лидеров

Она будет заниматься продвижением вопросов гендерного равенства, защиты прав женщин на всех уровнях.

2021-12-21T15:59+0500

2021-12-21T15:59+0500

2021-12-21T15:59+0500

общество

узбекистан

женщины

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Узбекистан работает над созданием национальной платформы женщин-лидеров.Об этом заявила председатель сената Олий Мажлиса республики Танзила Нарбаева на региональном форуме в Ташкенте, посвященном усилению роли женщин в обеспечении мира и безопасности в Центральной Азии.По ее словам, деятельность платформы охватит вопросы продвижения гендерного равенства, защиты прав и интересов женщин на всех уровнях: махалля, район, область, республика.Сегодня в Узбекистане насчитывается около 10 000 негосударственных некоммерческих организаций. Из них более 300 занимаются гендерными вопросами, добавила Нарбаева.Узбекистан назвали “чемпионом по гендерному равенству в ЦА”>>

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узбекистан, женщины