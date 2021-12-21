https://uz.sputniknews.ru/20211221/rossiya--za-ravnuyu-nedelimuyu-bezopasnost-putin-vystupil-na-kollegii-minoborony-21882754.html

"Россия – за равную неделимую безопасность": Путин выступил на коллегии Минобороны

"Россия – за равную неделимую безопасность": Путин выступил на коллегии Минобороны

Российский лидер высказался о причинах сложной ситуации в Европе, действиях США и НАТО, модернизации вооруженных сил и военном потенциале.

2021-12-21T19:49+0500

2021-12-21T19:49+0500

2021-12-21T19:49+0500

россия

владимир путин

сша

нато

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, на котором обсуждались итоги деятельности вооруженных сил страны в уходящем году и планы на будущее, сообщает РИА Новости.Как отметил президент, в 2021 году продолжилась работа по модернизации армии. Теперь доля современного вооружения превышает 71%, а в ядерных силах – 89%. Кроме того, как показали совместные стратегические учения "Запад-2021", уровень боевой подготовки в российской армии значительно вырос.Глава государства отметил заслуги российских военных в обеспечении мира и стабильности в разных регионах мира, таких как Сирия и Карабах, а также работу военных медиков, помогавших бороться с коронавирусом гражданскому населению в девяти регионах России.Напряженность в ЕвропеБольшое внимание Путин уделил сложной ситуации в Европе. По словам президента, ответственность за обострение обстановки лежит на США: они регулярно выходят из международных соглашений по стратегической стабильности и продолжают расширять НАТО.Глава государства напомнил, как после развала СССР Америка поддерживала сепаратизм на Кавказе при помощи террористов.Как отметил российский лидер, США придерживаются норм международного права и Устава ООН, когда им это выгодно, но тут же про них забывают, если это не соответствует их интересам.По словам президента, если на Украине появится военная инфраструктура НАТО, время подлета ракет до стратегических объектов в России сократится до семи-десяти минут, а гиперзвукового оружия — до пяти.Вызывает опасение и вероятность того, что Америка может поставить вооружение на Украину и, прикрываясь этим, направлять экстремистов в отдельные регионы России, например, в Крым.Гарантии безопасностиПо словам Владимира Путина, Российская Федерация не требует себе особых условий.По его словам, от Вашингтона ждут юридических гарантий безопасности, а не устных заверений. При этом Россия будет отвечать на недружественные шаги адекватными военно-техническими мерами.Он подчеркнул, что со стороны России это не ультиматум, как это пытаются представить недоброжелатели.Президент подчеркнул, что Россия против кровопролития и хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами, поэтому надеется получить от США ясный и исчерпывающий ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.Развитие армииПомимо внешнеполитической повестки, президент также обозначил приоритетные задачи развития вооруженных сил.Он призвал уделять особое внимание поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления.По словам Верховного главнокомандующего, военные успехи во многом зависят от выверенности и быстроты принятия решений командирами на всех уровнях. Поэтому необходимо развивать системы их поддержки, внедрять туда технологии искусственного интеллекта.Зарплаты военныхГлава государства поручил увеличить денежное довольствие военнослужащих, чтобы оно не просто соответствовало уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышало его.Глава государства добавил, что есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, ими постоянно занимаются вместе с промышленностью.Читайте также:

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владимир путин, сша, нато, минобороны рф