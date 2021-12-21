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"Россия – за равную неделимую безопасность": Путин выступил на коллегии Минобороны
"Россия – за равную неделимую безопасность": Путин выступил на коллегии Минобороны
Российский лидер высказался о причинах сложной ситуации в Европе, действиях США и НАТО, модернизации вооруженных сил и военном потенциале.
2021-12-21T19:49+0500
2021-12-21T19:49+0500
россия
владимир путин
сша
нато
минобороны рф
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, на котором обсуждались итоги деятельности вооруженных сил страны в уходящем году и планы на будущее, сообщает РИА Новости.Как отметил президент, в 2021 году продолжилась работа по модернизации армии. Теперь доля современного вооружения превышает 71%, а в ядерных силах – 89%. Кроме того, как показали совместные стратегические учения "Запад-2021", уровень боевой подготовки в российской армии значительно вырос.Глава государства отметил заслуги российских военных в обеспечении мира и стабильности в разных регионах мира, таких как Сирия и Карабах, а также работу военных медиков, помогавших бороться с коронавирусом гражданскому населению в девяти регионах России.Напряженность в ЕвропеБольшое внимание Путин уделил сложной ситуации в Европе. По словам президента, ответственность за обострение обстановки лежит на США: они регулярно выходят из международных соглашений по стратегической стабильности и продолжают расширять НАТО.Глава государства напомнил, как после развала СССР Америка поддерживала сепаратизм на Кавказе при помощи террористов.Как отметил российский лидер, США придерживаются норм международного права и Устава ООН, когда им это выгодно, но тут же про них забывают, если это не соответствует их интересам.По словам президента, если на Украине появится военная инфраструктура НАТО, время подлета ракет до стратегических объектов в России сократится до семи-десяти минут, а гиперзвукового оружия — до пяти.Вызывает опасение и вероятность того, что Америка может поставить вооружение на Украину и, прикрываясь этим, направлять экстремистов в отдельные регионы России, например, в Крым.Гарантии безопасностиПо словам Владимира Путина, Российская Федерация не требует себе особых условий.По его словам, от Вашингтона ждут юридических гарантий безопасности, а не устных заверений. При этом Россия будет отвечать на недружественные шаги адекватными военно-техническими мерами.Он подчеркнул, что со стороны России это не ультиматум, как это пытаются представить недоброжелатели.Президент подчеркнул, что Россия против кровопролития и хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами, поэтому надеется получить от США ясный и исчерпывающий ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.Развитие армииПомимо внешнеполитической повестки, президент также обозначил приоритетные задачи развития вооруженных сил.Он призвал уделять особое внимание поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления.По словам Верховного главнокомандующего, военные успехи во многом зависят от выверенности и быстроты принятия решений командирами на всех уровнях. Поэтому необходимо развивать системы их поддержки, внедрять туда технологии искусственного интеллекта.Зарплаты военныхГлава государства поручил увеличить денежное довольствие военнослужащих, чтобы оно не просто соответствовало уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышало его.Глава государства добавил, что есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, ими постоянно занимаются вместе с промышленностью.Читайте также:
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владимир путин, сша, нато, минобороны рф

"Россия – за равную неделимую безопасность": Путин выступил на коллегии Минобороны

19:49 21.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Российский лидер высказался о причинах сложной ситуации в Европе, действиях США и НАТО, модернизации вооруженных сил и военном потенциале.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, на котором обсуждались итоги деятельности вооруженных сил страны в уходящем году и планы на будущее, сообщает РИА Новости.
Как отметил президент, в 2021 году продолжилась работа по модернизации армии. Теперь доля современного вооружения превышает 71%, а в ядерных силах – 89%. Кроме того, как показали совместные стратегические учения "Запад-2021", уровень боевой подготовки в российской армии значительно вырос.
Глава государства отметил заслуги российских военных в обеспечении мира и стабильности в разных регионах мира, таких как Сирия и Карабах, а также работу военных медиков, помогавших бороться с коронавирусом гражданскому населению в девяти регионах России.
Напряженность в Европе
Большое внимание Путин уделил сложной ситуации в Европе. По словам президента, ответственность за обострение обстановки лежит на США: они регулярно выходят из международных соглашений по стратегической стабильности и продолжают расширять НАТО.
Глава государства напомнил, как после развала СССР Америка поддерживала сепаратизм на Кавказе при помощи террористов.
"Иногда задаешься вопросом: а зачем они все это делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи <...> с так называемой победой в холодной войне. Из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации. Вот из-за этого — других причин просто нет", — сказал он.
Как отметил российский лидер, США придерживаются норм международного права и Устава ООН, когда им это выгодно, но тут же про них забывают, если это не соответствует их интересам.
По словам президента, если на Украине появится военная инфраструктура НАТО, время подлета ракет до стратегических объектов в России сократится до семи-десяти минут, а гиперзвукового оружия — до пяти.
"Озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных. Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США", — сказал Путин.
Вызывает опасение и вероятность того, что Америка может поставить вооружение на Украину и, прикрываясь этим, направлять экстремистов в отдельные регионы России, например, в Крым.
Гарантии безопасности
По словам Владимира Путина, Российская Федерация не требует себе особых условий.
"Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве", — подчеркнул президент.
По его словам, от Вашингтона ждут юридических гарантий безопасности, а не устных заверений. При этом Россия будет отвечать на недружественные шаги адекватными военно-техническими мерами.
"В этой связи, как вы знаете, предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, <...> он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения", — рассказал Путин.
Он подчеркнул, что со стороны России это не ультиматум, как это пытаются представить недоброжелатели.
"Есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. <…> Такое развитие событий нас, конечно, не устроит", — сказал он.
Президент подчеркнул, что Россия против кровопролития и хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами, поэтому надеется получить от США ясный и исчерпывающий ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.
Развитие армии
Помимо внешнеполитической повестки, президент также обозначил приоритетные задачи развития вооруженных сил.
"Первое — необходимо продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск современным вооружением и техникой", — заявил президент.
Он призвал уделять особое внимание поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления.
"Второе. Приоритетными задачами боевой оперативной подготовки должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и способов действия войск", — добавил глава государства.
По словам Верховного главнокомандующего, военные успехи во многом зависят от выверенности и быстроты принятия решений командирами на всех уровнях. Поэтому необходимо развивать системы их поддержки, внедрять туда технологии искусственного интеллекта.
"Безусловно, на всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика. Но вместе с тем мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону, в них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру, очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств. И побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения", — сказал Путин.
Зарплаты военных
Глава государства поручил увеличить денежное довольствие военнослужащих, чтобы оно не просто соответствовало уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышало его.
"Защитники родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском, и мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение", — подчеркнул российский лидер.
Глава государства добавил, что есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, ими постоянно занимаются вместе с промышленностью.
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