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Сколько пар поженились в Узбекистане в 2021 году
Сколько пар поженились в Узбекистане в 2021 году
Количество бракосочетаний увеличилось на 4,5% по сравнению с прошлым годом. Подробнее - в материале.
2021-12-21T16:15+0500
2021-12-21T16:15+0500
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Государственный комитет статистики опубликовал данные о количестве молодоженов в 2021 году.С января по ноябрь были проведены 276,9 тысячи бракосочетаний.Интересно, что количество свадеб увеличилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Также в ведомстве озвучили статистику, связанную с родственными браками. Известно, что летом-осенью в Узбекистане зарегистрировали около 700 браков между близкими родственниками.Лидером по количеству таких молодоженов стали Сурхандарьинская, Кашкадарьинская и Сырдарьинская области.Между тем Семейный кодекс Узбекистана запрещает заключать браки между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными и неполнородными братьями и сестрами.Читайте также:Представительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскоп >>Молодоженов обязали исполнять первый танец под песню Бердымухамедова >>
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Сколько пар поженились в Узбекистане в 2021 году
Узбекистанцы стали чаще играть свадьбы по сравнению с прошлым годом.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Государственный комитет статистики опубликовал данные о количестве молодоженов в 2021 году.
С января по ноябрь были проведены 276,9 тысячи бракосочетаний.
Интересно, что количество свадеб увеличилось
на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее Госкомстат озвучил, женщины какого возраста чаще вступали в брак в 2021-м. Выяснилось, что больше всего невест приходилось на категорию от 20 до 39 лет.
Также в ведомстве озвучили статистику, связанную с родственными браками. Известно, что летом-осенью в Узбекистане зарегистрировали около 700 браков между близкими родственниками.
Лидером по количеству таких молодоженов стали Сурхандарьинская, Кашкадарьинская и Сырдарьинская области.
Между тем Семейный кодекс Узбекистана запрещает заключать браки между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными и неполнородными братьями и сестрами.