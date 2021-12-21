https://uz.sputniknews.ru/20211221/skolko-par-pojenilis-v-uzbekistane-v-2021-godu-21878260.html

Сколько пар поженились в Узбекистане в 2021 году

Сколько пар поженились в Узбекистане в 2021 году

Количество бракосочетаний увеличилось на 4,5% по сравнению с прошлым годом. Подробнее - в материале.

2021-12-21T16:15+0500

2021-12-21T16:15+0500

2021-12-21T16:15+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Государственный комитет статистики опубликовал данные о количестве молодоженов в 2021 году.С января по ноябрь были проведены 276,9 тысячи бракосочетаний.Интересно, что количество свадеб увеличилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Также в ведомстве озвучили статистику, связанную с родственными браками. Известно, что летом-осенью в Узбекистане зарегистрировали около 700 браков между близкими родственниками.Лидером по количеству таких молодоженов стали Сурхандарьинская, Кашкадарьинская и Сырдарьинская области.Между тем Семейный кодекс Узбекистана запрещает заключать браки между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полнородными и неполнородными братьями и сестрами.Читайте также:Представительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскоп >>Молодоженов обязали исполнять первый танец под песню Бердымухамедова >>

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