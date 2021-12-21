https://uz.sputniknews.ru/20211221/tuman-dojdi-i-vetra-kakuyu-pogodu-jdat-uzbekistantsam-na-nedele-21868905.html

Туман, дожди и ветра: какую погоду ждать узбекистанцам на неделе

Туман, дожди и ветра: какую погоду ждать узбекистанцам на неделе

Синоптики предупредили: на этой неделе страну накроют туман и сильные ветра. Подробности — в обзоре.

2021-12-21T08:30+0500

2021-12-21T08:30+0500

2021-12-21T08:35+0500

общество

погода

туман

дожди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/15/21869093_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d4674671fd05a3fb3836f496e4776c23.jpg

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В Узгидромете рассказали о погоде в регионах на неделе.Синоптики предупредили: республику накроют туман, дожди и сильные ветра. Впрочем, так будет не везде. Во вторник по большей части Узбекистана установится теплая и сухая погода. Лишь днем по северу и к вечеру по юго-западным областям с районов Кавказа начнет заходить антициклон.В связи с этим, кое-где выпадут осадки. Температура воздуха днем повысится до 15-18 градусов, в северных районах — в пределах 7-12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0-5 градусов. Воздух днем прогреется до 10-15 градусов, ночью температура понизится до 4-9 градусов. В Бухарской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской областях в эти дни ожидается сильный ветер — до 25-28 метров в секунду. В остальных регионах — 17-22 метров в секунду. В четверг и пятницу в Узбекистане установится сухая и умеренно теплая погода. Лишь на север страны с Поволжья придет антициклон. В Каракалпакстане и Хорезмской области пройдут дожди, местами снег. Днем столбики термометров будут держаться в пределах 5-13 градусов, ночью — 0-5 градусов. Читайте также:Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео >>Сладкий декабрь: рецепт орехового тарта с карамелью >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, туман, дожди