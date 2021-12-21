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Туман, дожди и ветра: какую погоду ждать узбекистанцам на неделе
Туман, дожди и ветра: какую погоду ждать узбекистанцам на неделе
Синоптики предупредили: на этой неделе страну накроют туман и сильные ветра. Подробности — в обзоре.
2021-12-21T08:30+0500
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общество
погода
туман
дожди
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В Узгидромете рассказали о погоде в регионах на неделе.Синоптики предупредили: республику накроют туман, дожди и сильные ветра. Впрочем, так будет не везде. Во вторник по большей части Узбекистана установится теплая и сухая погода. Лишь днем по северу и к вечеру по юго-западным областям с районов Кавказа начнет заходить антициклон.В связи с этим, кое-где выпадут осадки. Температура воздуха днем повысится до 15-18 градусов, в северных районах — в пределах 7-12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0-5 градусов. Воздух днем прогреется до 10-15 градусов, ночью температура понизится до 4-9 градусов. В Бухарской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской областях в эти дни ожидается сильный ветер — до 25-28 метров в секунду. В остальных регионах — 17-22 метров в секунду. В четверг и пятницу в Узбекистане установится сухая и умеренно теплая погода. Лишь на север страны с Поволжья придет антициклон. В Каракалпакстане и Хорезмской области пройдут дожди, местами снег. Днем столбики термометров будут держаться в пределах 5-13 градусов, ночью — 0-5 градусов. Читайте также:Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео &gt;&gt;Сладкий декабрь: рецепт орехового тарта с карамелью &gt;&gt;
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погода, туман, дожди

Туман, дожди и ветра: какую погоду ждать узбекистанцам на неделе

08:30 21.12.2021 (обновлено: 08:35 21.12.2021)
© Sputnik / Abzal Kaliyev / Перейти в фотобанкДевушка идет по улице во время снежной метели, иллюстративное фото
Девушка идет по улице во время снежной метели, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
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Синоптики предупредили: на страну надвигается сильнейший антициклон. Подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В Узгидромете рассказали о погоде в регионах на неделе.
Синоптики предупредили: республику накроют туман, дожди и сильные ветра. Впрочем, так будет не везде.
Во вторник по большей части Узбекистана установится теплая и сухая погода. Лишь днем по северу и к вечеру по юго-западным областям с районов Кавказа начнет заходить антициклон.
В связи с этим, кое-где выпадут осадки. Температура воздуха днем повысится до 15-18 градусов, в северных районах — в пределах 7-12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0-5 градусов.
В среду антициклон уйдет на восток. В предгорных и горных регионах осадки пройдут в виде ливней и обильного снегопада. Впрочем, на севере и северо-западе Узбекистана дождей не будет.
Воздух днем прогреется до 10-15 градусов, ночью температура понизится до 4-9 градусов.
В Бухарской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской областях в эти дни ожидается сильный ветер — до 25-28 метров в секунду. В остальных регионах — 17-22 метров в секунду.
В четверг и пятницу в Узбекистане установится сухая и умеренно теплая погода. Лишь на север страны с Поволжья придет антициклон.
В Каракалпакстане и Хорезмской области пройдут дожди, местами снег. Днем столбики термометров будут держаться в пределах 5-13 градусов, ночью — 0-5 градусов.
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