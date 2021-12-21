Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211221/uzauto-motors-otzyvaet-avtomobili-21875631.html
UzAuto Motors отзывает автомобили
UzAuto Motors отзывает автомобили
Отзывная кампания коснется автомобилей Nexia, Cobalt и Lacetti.
2021-12-21T13:47+0500
2021-12-21T13:47+0500
общество
автомобиль
uzauto motors
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/05/20371257_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_5697d66c35faea0613c2467adc449c99.jpg
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Компания UzAuto Motorsотзывает автомобили Nexia, Cobalt и Lacetti, произведенные 5 по 17 декабря 2021 года. Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram-канале."Именно исходя из требований качества, АО "UzAuto Motors" объявляет о проведении отзывной кампании в отношении автомобилей Nexia, Cobalt и Lacetti, произведенных в период с 5 по 17 декабря 2021 года. Это связано с необходимостью проверки работы обогревателя заднего стекла", - говорится в сообщении.Все работы произведут сотрудники компании на ремонтной базе дилеров за счет средств производителя, уточняет пресс-служба.Владельцы автомобилей, которые должны пройти проверку, получат сообщения либо от дилера, либо непосредственно от UzAuto Motors.Накануне компания оповестила о том, что приостанавливает прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti из-за больших очередей. Очередь образовалась из-за перебоев в поставке полупроводников и проблем с перевозкой в портах и на железнодорожных маршрутах. Завод работает на полную мощность, компания прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки выполнить уже имеющиеся заявки, подчеркнули в пресс-службе.Читайте также: Узбекистанцам начали выплачивать компансацию за покупку Captiva
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/05/20371257_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_735505bc86048f2002697e97d59ef311.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
автомобиль, uzauto motors

UzAuto Motors отзывает автомобили

13:47 21.12.2021
© Пресс-служба UzAuto Motors Автомобили производства АО UzAuto Motors
Автомобили производства АО UzAuto Motors - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
© Пресс-служба UzAuto Motors
Подписаться на
Отзывная кампания коснется автомобилей Nexia, Cobalt и Lacetti.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Компания UzAuto Motorsотзывает автомобили Nexia, Cobalt и Lacetti, произведенные 5 по 17 декабря 2021 года. Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram-канале.
"Именно исходя из требований качества, АО "UzAuto Motors" объявляет о проведении отзывной кампании в отношении автомобилей Nexia, Cobalt и Lacetti, произведенных в период с 5 по 17 декабря 2021 года. Это связано с необходимостью проверки работы обогревателя заднего стекла", - говорится в сообщении.
Все работы произведут сотрудники компании на ремонтной базе дилеров за счет средств производителя, уточняет пресс-служба.
Владельцы автомобилей, которые должны пройти проверку, получат сообщения либо от дилера, либо непосредственно от UzAuto Motors.
Накануне компания оповестила о том, что приостанавливает прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti из-за больших очередей. Очередь образовалась из-за перебоев в поставке полупроводников и проблем с перевозкой в портах и на железнодорожных маршрутах. Завод работает на полную мощность, компания прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки выполнить уже имеющиеся заявки, подчеркнули в пресс-службе.
Читайте также: Узбекистанцам начали выплачивать компансацию за покупку Captiva
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:15Сколько пар поженились в Узбекистане в 2021 году
16:02Тхэквондисты Узбекистана – на третьем месте в мире
15:59Узбекистан разрабатывает национальную платформу женщин-лидеров
15:35Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото
14:43Коронавирус превзошел ВИЧ и туберкулез — ВОЗ
14:09В Нур-Султане обсуждают активизацию террористов в Сирии — видео
13:48Муниса Ризаева помирилась с родной сестрой Каримой — фото
13:47UzAuto Motors отзывает автомобили
12:50Государство поддержит семейный бизнес
12:49Нашелся объединитель всей Европы: он суровее Путина
12:34Сколько дней узбекистанцы отдохнут в 2022 году: календарь
12:17"Они что, говорят?" Запад не знает, что ответить России
11:58Узбекистан установил новый "ковидный" рекорд с июня
11:48Грабителя поймали, когда он оспаривал дорожный штраф
11:41Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео
11:21Камилов объяснил, как продукции из Индии попасть на рынки Центральной Азии
11:06Назначен новый завсектором Администрации Президента
10:28Мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев
09:59Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без отопления
09:28В Ташкенте оценили идею России с подключением банков Афганистана к SWIFT