https://uz.sputniknews.ru/20211221/uzauto-motors-otzyvaet-avtomobili-21875631.html

UzAuto Motors отзывает автомобили

UzAuto Motors отзывает автомобили

Отзывная кампания коснется автомобилей Nexia, Cobalt и Lacetti.

2021-12-21T13:47+0500

2021-12-21T13:47+0500

2021-12-21T13:47+0500

общество

автомобиль

uzauto motors

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Компания UzAuto Motorsотзывает автомобили Nexia, Cobalt и Lacetti, произведенные 5 по 17 декабря 2021 года. Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram-канале."Именно исходя из требований качества, АО "UzAuto Motors" объявляет о проведении отзывной кампании в отношении автомобилей Nexia, Cobalt и Lacetti, произведенных в период с 5 по 17 декабря 2021 года. Это связано с необходимостью проверки работы обогревателя заднего стекла", - говорится в сообщении.Все работы произведут сотрудники компании на ремонтной базе дилеров за счет средств производителя, уточняет пресс-служба.Владельцы автомобилей, которые должны пройти проверку, получат сообщения либо от дилера, либо непосредственно от UzAuto Motors.Накануне компания оповестила о том, что приостанавливает прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti из-за больших очередей. Очередь образовалась из-за перебоев в поставке полупроводников и проблем с перевозкой в портах и на железнодорожных маршрутах. Завод работает на полную мощность, компания прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки выполнить уже имеющиеся заявки, подчеркнули в пресс-службе.Читайте также: Узбекистанцам начали выплачивать компансацию за покупку Captiva

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автомобиль, uzauto motors