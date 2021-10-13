https://uz.sputniknews.ru/20211013/uzbekistan-nazvali-chempionom-po-gendernomu-ravenstvu-v-tsa-20896166.html

Узбекистан назвали “чемпионом по гендерному равенству в ЦА”

Узбекистан назвали “чемпионом по гендерному равенству в ЦА”

Региональный директор Структуры "ООН-женщины" на встрече с Танзилой Нарбаевой в Санкт-Петербурге выразила надежду на поддержание темпов дальнейшего расширения... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T19:43+0500

2021-10-13T19:43+0500

2021-10-13T19:43+0500

политика

санкт-петербург

оон

форум

танзила нарбаева

женщины

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан является чемпионом по гендерному равенству и образцовой страной в Центральной Азии в этом направлении, заявила региональный директор структуры “ООН-женщины” по странам Европы и Центральной Азии Алия Эль-Яссир.В среду она приняла участие в петербургском форуме “Женщины: глобальная миссия в новой реальности”, на полях которого встретилась с председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии Танзилой Нарбаевой.Как сообщает информационная служба узбекистанского Сената, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества по гендерным вопросам, в том числе по линии Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии.Региональный директор Структуры "ООН-женщины" подчеркнула, что она приветствует усилия по обеспечению гендерного равенства в Узбекистане и выражает надежду на поддержание темпов дальнейшего расширения прав и возможностей женщин в стране.Как подчеркивается, Эль-Яссир высоко оценила проводимую под узбекским председательством в Диалоге работу по развитию регионального сотрудничества между женщинами региона в сфере превентивной дипломатии и женского предпринимательства.Председатель Сената Танзила Нарбаева возглавляет узбекскую делегацию на форуме “Женщины: глобальная миссия в новой реальности”, проходящем 13-15 октября в Санкт-Петербурге.Мероприятие является крупнейшей международной площадкой, объединяющей женщин-лидеров для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.В ходе пребывания делегации в Санкт-Петербурге предусматривается проведение ряда двусторонних встреч с руководителями парламента Российской Федерации, а также международных структур и организаций.

https://uz.sputniknews.ru/20211012/uzbekistan-na-37-meste-po-kolichestvu-jenschin-v-parlamente--glava-tsik-20876733.html

https://uz.sputniknews.ru/20210413/narbaeva-uzbekistan-vo-mnogom-uchitsya-u-rf-v-voprosax-gendernogo-ravenstva-18314348.html

https://uz.sputniknews.ru/20201006/V-Uzbekistane-usilyat-zaschitu-prav-zhenschin-i-obespechenie-gendernogo-ravenstva-15122795.html

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санкт-петербург, оон, форум, танзила нарбаева, женщины