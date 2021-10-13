Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211013/uzbekistan-nazvali-chempionom-po-gendernomu-ravenstvu-v-tsa-20896166.html
Узбекистан назвали “чемпионом по гендерному равенству в ЦА”
Узбекистан назвали “чемпионом по гендерному равенству в ЦА”
Региональный директор Структуры "ООН-женщины" на встрече с Танзилой Нарбаевой в Санкт-Петербурге выразила надежду на поддержание темпов дальнейшего расширения... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T19:43+0500
2021-10-13T19:43+0500
политика
санкт-петербург
оон
форум
танзила нарбаева
женщины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20896320_110:78:1281:737_1920x0_80_0_0_de55ecf860fc13f6a5b4624b40f98cf2.jpg
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан является чемпионом по гендерному равенству и образцовой страной в Центральной Азии в этом направлении, заявила региональный директор структуры “ООН-женщины” по странам Европы и Центральной Азии Алия Эль-Яссир.В среду она приняла участие в петербургском форуме “Женщины: глобальная миссия в новой реальности”, на полях которого встретилась с председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии Танзилой Нарбаевой.Как сообщает информационная служба узбекистанского Сената, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества по гендерным вопросам, в том числе по линии Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии.Региональный директор Структуры "ООН-женщины" подчеркнула, что она приветствует усилия по обеспечению гендерного равенства в Узбекистане и выражает надежду на поддержание темпов дальнейшего расширения прав и возможностей женщин в стране.Как подчеркивается, Эль-Яссир высоко оценила проводимую под узбекским председательством в Диалоге работу по развитию регионального сотрудничества между женщинами региона в сфере превентивной дипломатии и женского предпринимательства.Председатель Сената Танзила Нарбаева возглавляет узбекскую делегацию на форуме “Женщины: глобальная миссия в новой реальности”, проходящем 13-15 октября в Санкт-Петербурге.Мероприятие является крупнейшей международной площадкой, объединяющей женщин-лидеров для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.В ходе пребывания делегации в Санкт-Петербурге предусматривается проведение ряда двусторонних встреч с руководителями парламента Российской Федерации, а также международных структур и организаций.
https://uz.sputniknews.ru/20211012/uzbekistan-na-37-meste-po-kolichestvu-jenschin-v-parlamente--glava-tsik-20876733.html
https://uz.sputniknews.ru/20210413/narbaeva-uzbekistan-vo-mnogom-uchitsya-u-rf-v-voprosax-gendernogo-ravenstva-18314348.html
https://uz.sputniknews.ru/20201006/V-Uzbekistane-usilyat-zaschitu-prav-zhenschin-i-obespechenie-gendernogo-ravenstva-15122795.html
санкт-петербург
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20896320_192:34:1163:762_1920x0_80_0_0_56d42a9d52d460097201573622e1b86e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
санкт-петербург, оон, форум, танзила нарбаева, женщины

Узбекистан назвали “чемпионом по гендерному равенству в ЦА”

19:43 13.10.2021
353
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаРегиональный директор структуры “ООН-женщины” по странам Европы и ЦА Алия Эль-Яссир на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой
Региональный директор структуры “ООН-женщины” по странам Европы и ЦА Алия Эль-Яссир на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Региональный директор Структуры "ООН-женщины" на встрече с Танзилой Нарбаевой в Санкт-Петербурге выразила надежду на поддержание темпов дальнейшего расширения прав и возможностей женщин в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан является чемпионом по гендерному равенству и образцовой страной в Центральной Азии в этом направлении, заявила региональный директор структуры “ООН-женщины” по странам Европы и Центральной Азии Алия Эль-Яссир.
В среду она приняла участие в петербургском форуме “Женщины: глобальная миссия в новой реальности”, на полях которого встретилась с председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии Танзилой Нарбаевой.
Как сообщает информационная служба узбекистанского Сената, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества по гендерным вопросам, в том числе по линии Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии.
Семинар Выборы и гендер: международные и национальные практики поддержки женщин в политике - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
Общество
Узбекистан на 37 месте по количеству женщин в парламенте – глава ЦИК
Вчера, 17:24
308
Региональный директор Структуры "ООН-женщины" подчеркнула, что она приветствует усилия по обеспечению гендерного равенства в Узбекистане и выражает надежду на поддержание темпов дальнейшего расширения прав и возможностей женщин в стране.

“По ее словам, Узбекистан является чемпионом по гендерному равенству и образцовой страной в Центральной Азии в этом направлении”, — говорится в сообщении.

Как подчеркивается, Эль-Яссир высоко оценила проводимую под узбекским председательством в Диалоге работу по развитию регионального сотрудничества между женщинами региона в сфере превентивной дипломатии и женского предпринимательства.
Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
Политика
Нарбаева: Узбекистан во многом учится у РФ в вопросах гендерного равенства
13 апреля, 20:16
1696
Председатель Сената Танзила Нарбаева возглавляет узбекскую делегацию на форуме “Женщины: глобальная миссия в новой реальности”, проходящем 13-15 октября в Санкт-Петербурге.
Мероприятие является крупнейшей международной площадкой, объединяющей женщин-лидеров для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.
В ходе пребывания делегации в Санкт-Петербурге предусматривается проведение ряда двусторонних встреч с руководителями парламента Российской Федерации, а также международных структур и организаций.
Девушка закрывает лицо руками - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2020
Общество
В Узбекистане усилят защиту прав женщин и обеспечение гендерного равенства
6 октября 2020, 13:12
1581
110002
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:56В европейском энергокризисе виноваты сами европейцы — Путин
20:07Оборонные ведомства стран СНГ договорились вместе бороться с киберпреступниками
19:43Узбекистан назвали “чемпионом по гендерному равенству в ЦА”
19:26Битва с бытовыми трудностями: глава общества воинов-афганцев рассказал о наболевшем
19:14В Кыргызстане назначен новый председатель Кабинета министров
18:48На крышах многоэтажек Каракалпакстана устанавливают солнечные батареи
18:23Положительный допинг-тест в 2021 году выявили у семерых узбекистанских спортсменов
17:30В Ташкентской области прошел международный турнир по дзюдо среди юниоров ЦА
16:50Под Ташкентом открылся новый конно-спортивный комплекс стоимостью 15 млрд сумов
16:45Как горячие пирожки: узбекистанцы массово скупают красивые автономера
16:34В Ташкент прибудет очередная партия российских вагонов метро
16:32Как заниматься бизнесом в Узбекистане и не попасть под "уголовку"
16:03В России приступят к клиническим исследованиям вакцины-спрея
15:52Путин провел встречу с Пашиняном: о чем говорили президент РФ и премьер Армении
15:11На организацию игр "Заковат" ежегодно будут выделять 50 млрд сумов
15:10В Узбекистане повысят возраст привлечения к уголовной ответственности
15:07Узбекские и таджикские лучники соревновались за приз Зебинисо Рустамовой
14:36Киберподразделения террористов грозят миру войной — Патрушев
14:06В Узбекистане собирают команду по регби на Олимпиаду
13:41ЦИК: видеонаблюдение за выборами президента Узбекистана установят на 207 участках