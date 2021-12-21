https://uz.sputniknews.ru/20211221/v-tashkente-otsenili-ideyu-rossii-o-podklyuchenii-bankov-afganistana-k-swift-21869479.html
В Ташкенте оценили идею России с подключением банков Афганистана к SWIFT
В Ташкенте оценили идею России с подключением банков Афганистана к SWIFT
Россия добивается, чтобы подключение афганских банков к системе SWIFT было восстановлено.
2021-12-21T09:28+0500
2021-12-21T09:28+0500
2021-12-21T09:48+0500
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Власти Узбекистана поддерживают инициативу России о восстановлении подключения банков Афганистана к системе SWIFT.Об этом сообщил специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.Ранее спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что страна добивается, чтобы подключение афганских банков к системе SWIFT было восстановлено.По его словам, подходы Узбекистана и России по вопросам размораживания финансирования новых властей Афганистана "идентичны". Иргашев напомнил, что узбекский лидер Шавкат Мирзиёев на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре выступил с инициативой по разморозке активов Афганистана за рубежом. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Со скоростью SWIFTа: кто развалится от удара по России >>Стало известно, сколько афганских беженцев находится в Узбекистане >>
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ташкент, афганистан, банки
В Ташкенте оценили идею России с подключением банков Афганистана к SWIFT
09:28 21.12.2021 (обновлено: 09:48 21.12.2021)
Россия добивается, чтобы подключение афганских банков к системе SWIFT было восстановлено.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Власти Узбекистана поддерживают инициативу России о восстановлении подключения банков Афганистана к системе SWIFT.
Об этом сообщил специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.
Ранее спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что страна добивается, чтобы подключение афганских банков к системе SWIFT было восстановлено.
"Это хорошая инициатива, мы ее поддерживаем", — подчеркнул Иргашев.
По его словам, подходы Узбекистана и России по вопросам размораживания финансирования новых властей Афганистана "идентичны".
Иргашев напомнил, что узбекский лидер Шавкат Мирзиёев на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре выступил с инициативой по разморозке активов Афганистана за рубежом.
"Потому что элементарно в Афганистане учителя, врачи не могут получить зарплату. Складывается катастрофическая ситуация", — добавил спецпредставитель.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность