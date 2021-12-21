https://uz.sputniknews.ru/20211221/v-tashkente-otsenili-ideyu-rossii-o-podklyuchenii-bankov-afganistana-k-swift-21869479.html

В Ташкенте оценили идею России с подключением банков Афганистана к SWIFT

В Ташкенте оценили идею России с подключением банков Афганистана к SWIFT

Россия добивается, чтобы подключение афганских банков к системе SWIFT было восстановлено.

2021-12-21T09:28+0500

2021-12-21T09:28+0500

2021-12-21T09:48+0500

общество

ташкент

афганистан

банки

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Власти Узбекистана поддерживают инициативу России о восстановлении подключения банков Афганистана к системе SWIFT.Об этом сообщил специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.Ранее спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что страна добивается, чтобы подключение афганских банков к системе SWIFT было восстановлено.По его словам, подходы Узбекистана и России по вопросам размораживания финансирования новых властей Афганистана "идентичны". Иргашев напомнил, что узбекский лидер Шавкат Мирзиёев на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре выступил с инициативой по разморозке активов Афганистана за рубежом. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Со скоростью SWIFTа: кто развалится от удара по России >>Стало известно, сколько афганских беженцев находится в Узбекистане >>

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