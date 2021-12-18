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Стало известно, сколько афганских беженцев находится в Узбекистане
Стало известно, сколько афганских беженцев находится в Узбекистане
Данные обнародовал спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев. По его словам, власти не будут насильственно депортировать... 18.12.2021, Sputnik Узбекистан
2021-12-18T12:52+0500
2021-12-18T12:58+0500
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узбекистан
афганистан
беженцы
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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В рамках пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сообщил, сколько афганских беженцев находится на территории республики. Афганцы нашли хитрый способ официально пересечь границу Узбекистана &gt;&gt;По словам спикера, власти Узбекистана не будут насильственно депортировать афганских беженцев обратно на родину. Сейчас они проживают в Сурхандарье в количестве 150 человек, уточнил Иргашев. Он также отметил, что их финансовые возможности очень ограничены, а семьи находятся в Афганистане. Как заявил спецпредставитель, афганские граждане готовы вернуться домой в том случае, если "Талибан"* не станет их притеснять, не посадит в тюрьму или не убьет их.Что происходит на узбекско-афганской границе — видео с КПП &gt;&gt;Талибы в свою очередь ответили, что простят беженцев при условии их службы Афганистану.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Читайте также:Москва и Ташкент обсуждают проблему беженцев, наплыв будет трудно удержать — посол РФ &gt;&gt;ЕС заплатит €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев — СМИ &gt;&gt;
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узбекистан, афганистан, беженцы

Стало известно, сколько афганских беженцев находится в Узбекистане

12:52 18.12.2021 (обновлено: 12:58 18.12.2021)
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai
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Данные обнародовал спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев. По его словам, власти не будут насильственно депортировать афганских беженцев обратно на родину.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В рамках пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сообщил, сколько афганских беженцев находится на территории республики.
Афганцы нашли хитрый способ официально пересечь границу Узбекистана >>

По словам спикера, власти Узбекистана не будут насильственно депортировать афганских беженцев обратно на родину. Сейчас они проживают в Сурхандарье в количестве 150 человек, уточнил Иргашев. Он также отметил, что их финансовые возможности очень ограничены, а семьи находятся в Афганистане.
Как заявил спецпредставитель, афганские граждане готовы вернуться домой в том случае, если "Талибан"* не станет их притеснять, не посадит в тюрьму или не убьет их.
Что происходит на узбекско-афганской границе — видео с КПП >>
Талибы в свою очередь ответили, что простят беженцев при условии их службы Афганистану.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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