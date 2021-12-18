https://uz.sputniknews.ru/20211218/stalo-izvestno-skolko-afganskix-bejentsev-naxoditsya-v-uzbekistane-21838712.html

Стало известно, сколько афганских беженцев находится в Узбекистане

Стало известно, сколько афганских беженцев находится в Узбекистане

Данные обнародовал спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев. По его словам, власти не будут насильственно депортировать... 18.12.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

афганистан

беженцы

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ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В рамках пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сообщил, сколько афганских беженцев находится на территории республики. Афганцы нашли хитрый способ официально пересечь границу Узбекистана >>По словам спикера, власти Узбекистана не будут насильственно депортировать афганских беженцев обратно на родину. Сейчас они проживают в Сурхандарье в количестве 150 человек, уточнил Иргашев. Он также отметил, что их финансовые возможности очень ограничены, а семьи находятся в Афганистане. Как заявил спецпредставитель, афганские граждане готовы вернуться домой в том случае, если "Талибан"* не станет их притеснять, не посадит в тюрьму или не убьет их.Что происходит на узбекско-афганской границе — видео с КПП >>Талибы в свою очередь ответили, что простят беженцев при условии их службы Афганистану.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Читайте также:Москва и Ташкент обсуждают проблему беженцев, наплыв будет трудно удержать — посол РФ >>ЕС заплатит €600 млн соседям Афганистана, "приютившим" беженцев — СМИ >>

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узбекистан, афганистан, беженцы