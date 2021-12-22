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https://uz.sputniknews.ru/20211222/borets-elmurat-tasmuradov-zavershil-sportivnuyu-kareru-21887025.html
Борец Эльмурат Тасмурадов завершил спортивную карьеру
Борец Эльмурат Тасмурадов завершил спортивную карьеру
Борец заявил о завершении карьеры в рамках стартовавшего чемпионата Узбекистана по спортивной борьбе.
2021-12-22T10:03+0500
2021-12-22T10:04+0500
спорт
греко-римская борьба
национальный олимпийский комитет узбекистана
борьба
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Борец Эльмурат Тасмурадов заявил о завершении карьеры в рамках стартовавшего чемпионата Узбекистана по спортивной борьбе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК). Узбекистанец в пятый раз завоевал золотую медаль чемпионата Азии &gt;&gt;На церемонии открытия первенства республики в спорткомплексе "Универсал" присутствовали Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, зампредседателя Комитета, а также председатель Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана Салим Абдувалиев.Тасмурадов является призером Олимпийских игр Рио-2016 по греко-римской борьбе, 3-кратным призером чемпионата мира, 5-кратным чемпионом Азии.Узбекистанец выиграл золотую медаль на чемпионате Азии по спортивной борьбе &gt;&gt;Ранее о завершении спортивной карьеры также объявил узбекистанский футболист Одил Ахмедов в ходе презентации авторской книги "Славный путь мечты". Читайте также: Сборная Узбекистана выиграла 15 медалей по спортивной борьбе в Кыргызстане &gt;&gt;Сила и меткость: лучшие кадры чемпионата Азии по спортивной борьбе &gt;&gt;
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греко-римская борьба, национальный олимпийский комитет узбекистана, борьба

Борец Эльмурат Тасмурадов завершил спортивную карьеру

10:03 22.12.2021 (обновлено: 10:04 22.12.2021)
© Jack GUEZ / AFPБорец греко-римского стиля Елмурат Тасмурадов
Борец греко-римского стиля Елмурат Тасмурадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© Jack GUEZ / AFP
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Узбекистанец является призером Олимпийских игр Рио-2016 по греко-римской борьбе, 3-кратным призером чемпионата мира, 5-кратным чемпионом Азии.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Борец Эльмурат Тасмурадов заявил о завершении карьеры в рамках стартовавшего чемпионата Узбекистана по спортивной борьбе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
Узбекистанец в пятый раз завоевал золотую медаль чемпионата Азии >>
На церемонии открытия первенства республики в спорткомплексе "Универсал" присутствовали Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, зампредседателя Комитета, а также председатель Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана Салим Абдувалиев.
Тасмурадов является призером Олимпийских игр Рио-2016 по греко-римской борьбе, 3-кратным призером чемпионата мира, 5-кратным чемпионом Азии.
Узбекистанец выиграл золотую медаль на чемпионате Азии по спортивной борьбе >>
Ранее о завершении спортивной карьеры также объявил узбекистанский футболист Одил Ахмедов в ходе презентации авторской книги "Славный путь мечты".
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