https://uz.sputniknews.ru/20211222/borets-elmurat-tasmuradov-zavershil-sportivnuyu-kareru-21887025.html

Борец Эльмурат Тасмурадов завершил спортивную карьеру

Борец Эльмурат Тасмурадов завершил спортивную карьеру

Борец заявил о завершении карьеры в рамках стартовавшего чемпионата Узбекистана по спортивной борьбе.

2021-12-22T10:03+0500

2021-12-22T10:03+0500

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спорт

греко-римская борьба

национальный олимпийский комитет узбекистана

борьба

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Борец Эльмурат Тасмурадов заявил о завершении карьеры в рамках стартовавшего чемпионата Узбекистана по спортивной борьбе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК). Узбекистанец в пятый раз завоевал золотую медаль чемпионата Азии >>На церемонии открытия первенства республики в спорткомплексе "Универсал" присутствовали Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, зампредседателя Комитета, а также председатель Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана Салим Абдувалиев.Тасмурадов является призером Олимпийских игр Рио-2016 по греко-римской борьбе, 3-кратным призером чемпионата мира, 5-кратным чемпионом Азии.Узбекистанец выиграл золотую медаль на чемпионате Азии по спортивной борьбе >>Ранее о завершении спортивной карьеры также объявил узбекистанский футболист Одил Ахмедов в ходе презентации авторской книги "Славный путь мечты". Читайте также: Сборная Узбекистана выиграла 15 медалей по спортивной борьбе в Кыргызстане >>Сила и меткость: лучшие кадры чемпионата Азии по спортивной борьбе >>

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греко-римская борьба, национальный олимпийский комитет узбекистана, борьба