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"Бойсун-фарм" присоединят к свободной экономической зоне "Термез"
"Бойсун-фарм" присоединят к свободной экономической зоне "Термез"
Зачем это нужно и как перемены повлияют на развитие торговли и промышленности в регионе — читайте в материале.
2021-12-22T08:30+0500
2021-12-22T09:05+0500
общество
термез
свободная экономическая зона
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент подписал указ о расширении территории свободной экономической зоны (СЭЗ) "Термез". В нее включат Байсунский район Сурхандарьинской области.С этой инициативой ранее выступили хокимият Сурхандарьинской области, Министерство инвестиций и внешней торговли, а также Агентство по развитию фармацевтической отрасли. Таким образом власти рассчитывают увеличить приток прямых инвестиций в различные отрасли промышленности (дополнительно к фармацевтике), а также создать новые рабочие места. Все участники СЭЗ "Байсун-фарм" станут участниками СЭЗ "Термез" бесплатно. На них распространяются все льготы и гарантии, установленные законодательством.Для реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ "Термез", включая присоединенные территории, путем электронного онлайн-аукциона будут выделены земельные участки.СЭЗ "Термез" была создана в сентябре 2018 года. В марте 2020-го власти определили новое место расположения свободной экономической зоны — на территории центра "Термез карго".Здесь же создан Международный торговый центр "Термез", на территории которого оказывают услуги по приему, хранению, переработке, сортировке и упаковке продукции, а также порталы электронной торговли.Читайте также:Узбекский торговый хаб на границе с Афганистаном: как будет осуществляться товаропоток &gt;&gt;Компании из Индии помогут Узбекистану создать технологический хаб &gt;&gt;
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термез, свободная экономическая зона

"Бойсун-фарм" присоединят к свободной экономической зоне "Термез"

08:30 22.12.2021 (обновлено: 09:05 22.12.2021)
© Pixabay / picknicker54 Карта Центральной Азии
Карта Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© Pixabay / picknicker54
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Как будут выделять земельные участки для реализации инвестиционных проектов и зачем было решено расширить территорию СЭЗ "Термез" — в материале.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент подписал указ о расширении территории свободной экономической зоны (СЭЗ) "Термез". В нее включат Байсунский район Сурхандарьинской области.
С этой инициативой ранее выступили хокимият Сурхандарьинской области, Министерство инвестиций и внешней торговли, а также Агентство по развитию фармацевтической отрасли.
Таким образом власти рассчитывают увеличить приток прямых инвестиций в различные отрасли промышленности (дополнительно к фармацевтике), а также создать новые рабочие места.

В связи с включением территории СЭЗ "Бойсун-фарм" в состав свободной экономической зоны "Термез" ликвидируется ГУП "Дирекция свободной экономической зоны "Бойсун-фарм".

Все участники СЭЗ "Байсун-фарм" станут участниками СЭЗ "Термез" бесплатно. На них распространяются все льготы и гарантии, установленные законодательством.
Для реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ "Термез", включая присоединенные территории, путем электронного онлайн-аукциона будут выделены земельные участки.
СЭЗ "Термез" была создана в сентябре 2018 года. В марте 2020-го власти определили новое место расположения свободной экономической зоны — на территории центра "Термез карго".
Здесь же создан Международный торговый центр "Термез", на территории которого оказывают услуги по приему, хранению, переработке, сортировке и упаковке продукции, а также порталы электронной торговли.
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