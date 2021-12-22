https://uz.sputniknews.ru/20211222/boysun-farm-prisoedinyat-k-svobodnoy-ekonomicheskoy-zone-termez-21885141.html
"Бойсун-фарм" присоединят к свободной экономической зоне "Термез"
"Бойсун-фарм" присоединят к свободной экономической зоне "Термез"
Зачем это нужно и как перемены повлияют на развитие торговли и промышленности в регионе — читайте в материале.
2021-12-22T08:30+0500
2021-12-22T08:30+0500
2021-12-22T09:05+0500
общество
термез
свободная экономическая зона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/05/20783066_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_193d82c041d72944dbe6f37b4a263798.jpg
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент подписал указ о расширении территории свободной экономической зоны (СЭЗ) "Термез". В нее включат Байсунский район Сурхандарьинской области.С этой инициативой ранее выступили хокимият Сурхандарьинской области, Министерство инвестиций и внешней торговли, а также Агентство по развитию фармацевтической отрасли. Таким образом власти рассчитывают увеличить приток прямых инвестиций в различные отрасли промышленности (дополнительно к фармацевтике), а также создать новые рабочие места. Все участники СЭЗ "Байсун-фарм" станут участниками СЭЗ "Термез" бесплатно. На них распространяются все льготы и гарантии, установленные законодательством.Для реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ "Термез", включая присоединенные территории, путем электронного онлайн-аукциона будут выделены земельные участки.СЭЗ "Термез" была создана в сентябре 2018 года. В марте 2020-го власти определили новое место расположения свободной экономической зоны — на территории центра "Термез карго".Здесь же создан Международный торговый центр "Термез", на территории которого оказывают услуги по приему, хранению, переработке, сортировке и упаковке продукции, а также порталы электронной торговли.Читайте также:Узбекский торговый хаб на границе с Афганистаном: как будет осуществляться товаропоток >>Компании из Индии помогут Узбекистану создать технологический хаб >>
термез
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/05/20783066_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_6753174d694312db16deb4868de341f1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
термез, свободная экономическая зона
"Бойсун-фарм" присоединят к свободной экономической зоне "Термез"
08:30 22.12.2021 (обновлено: 09:05 22.12.2021)
Как будут выделять земельные участки для реализации инвестиционных проектов и зачем было решено расширить территорию СЭЗ "Термез" — в материале.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
Президент подписал указ
о расширении территории свободной экономической зоны (СЭЗ) "Термез". В нее включат Байсунский район Сурхандарьинской области.
С этой инициативой ранее выступили хокимият Сурхандарьинской области, Министерство инвестиций и внешней торговли, а также Агентство по развитию фармацевтической отрасли.
Таким образом власти рассчитывают увеличить приток прямых инвестиций в различные отрасли промышленности (дополнительно к фармацевтике), а также создать новые рабочие места.
В связи с включением территории СЭЗ "Бойсун-фарм" в состав свободной экономической зоны "Термез" ликвидируется ГУП "Дирекция свободной экономической зоны "Бойсун-фарм".
Все участники СЭЗ "Байсун-фарм" станут участниками СЭЗ "Термез" бесплатно. На них распространяются все льготы и гарантии, установленные законодательством.
Для реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ "Термез", включая присоединенные территории, путем электронного онлайн-аукциона будут выделены земельные участки.
СЭЗ "Термез" была создана в сентябре 2018 года. В марте 2020-го власти определили новое место расположения свободной экономической зоны — на территории центра "Термез карго".
Здесь же создан Международный торговый центр "Термез", на территории которого оказывают услуги по приему, хранению, переработке, сортировке и упаковке продукции, а также порталы электронной торговли.