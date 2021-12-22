https://uz.sputniknews.ru/20211222/boysun-farm-prisoedinyat-k-svobodnoy-ekonomicheskoy-zone-termez-21885141.html

"Бойсун-фарм" присоединят к свободной экономической зоне "Термез"

"Бойсун-фарм" присоединят к свободной экономической зоне "Термез"

Зачем это нужно и как перемены повлияют на развитие торговли и промышленности в регионе — читайте в материале.

2021-12-22T08:30+0500

2021-12-22T08:30+0500

2021-12-22T09:05+0500

общество

термез

свободная экономическая зона

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент подписал указ о расширении территории свободной экономической зоны (СЭЗ) "Термез". В нее включат Байсунский район Сурхандарьинской области.С этой инициативой ранее выступили хокимият Сурхандарьинской области, Министерство инвестиций и внешней торговли, а также Агентство по развитию фармацевтической отрасли. Таким образом власти рассчитывают увеличить приток прямых инвестиций в различные отрасли промышленности (дополнительно к фармацевтике), а также создать новые рабочие места. Все участники СЭЗ "Байсун-фарм" станут участниками СЭЗ "Термез" бесплатно. На них распространяются все льготы и гарантии, установленные законодательством.Для реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ "Термез", включая присоединенные территории, путем электронного онлайн-аукциона будут выделены земельные участки.СЭЗ "Термез" была создана в сентябре 2018 года. В марте 2020-го власти определили новое место расположения свободной экономической зоны — на территории центра "Термез карго".Здесь же создан Международный торговый центр "Термез", на территории которого оказывают услуги по приему, хранению, переработке, сортировке и упаковке продукции, а также порталы электронной торговли.Читайте также:Узбекский торговый хаб на границе с Афганистаном: как будет осуществляться товаропоток >>Компании из Индии помогут Узбекистану создать технологический хаб >>

термез

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термез, свободная экономическая зона