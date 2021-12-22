https://uz.sputniknews.ru/20211222/esche-nemnogo-v-uzbekistane-obyavili-datu-kanikul-dlya-studentov-21905360.html
Еще немного: в Узбекистане объявили дату каникул для студентов
Еще немного: в Узбекистане объявили дату каникул для студентов
Школьники, студенты, учащиеся колледжей и лицеев уйдут на зимние каникулы в одно и то же время. Соответствующие министерства приняли решение.
2021-12-22T21:44+0500
2021-12-22T21:44+0500
2021-12-22T21:44+0500
общество
узбекистан
каникулы
студенты
школьники
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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана объявило дату зимних каникул для студентов, учащихся лицеев и колледжей.По данным Минвуза, они начнутся уже на следующей недели — во вторник, 28 декабря. Продлятся они две недели. Уже 11 января 2022 года занятия возобновятся.Ранее Министерство народного образования объявило дату начала зимних каникул для школьников. Они также начнутся с 28 декабря и продлятся 14 календарных дней.Таким образом и школьники, и студенты, и учащиеся колледжей и лицеев вернутся за парты 11 января 2022 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, каникулы, студенты, школьники
Еще немного: в Узбекистане объявили дату каникул для студентов
Школьники, студенты, учащиеся колледжей и лицеев уйдут на зимние каникулы в одно и то же время. Соответствующие министерства приняли решение.
ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана объявило дату зимних каникул для студентов, учащихся лицеев и колледжей.
По данным
Минвуза, они начнутся уже на следующей недели — во вторник, 28 декабря. Продлятся они две недели. Уже 11 января 2022 года занятия возобновятся.
Ранее Министерство народного образования объявило
дату начала зимних каникул для школьников. Они также начнутся с 28 декабря и продлятся 14 календарных дней.
Таким образом и школьники, и студенты, и учащиеся колледжей и лицеев вернутся за парты 11 января 2022 года.