https://uz.sputniknews.ru/20211222/esche-nemnogo-v-uzbekistane-obyavili-datu-kanikul-dlya-studentov-21905360.html

Еще немного: в Узбекистане объявили дату каникул для студентов

Еще немного: в Узбекистане объявили дату каникул для студентов

Школьники, студенты, учащиеся колледжей и лицеев уйдут на зимние каникулы в одно и то же время. Соответствующие министерства приняли решение.

2021-12-22T21:44+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана объявило дату зимних каникул для студентов, учащихся лицеев и колледжей.По данным Минвуза, они начнутся уже на следующей недели — во вторник, 28 декабря. Продлятся они две недели. Уже 11 января 2022 года занятия возобновятся.Ранее Министерство народного образования объявило дату начала зимних каникул для школьников. Они также начнутся с 28 декабря и продлятся 14 календарных дней.Таким образом и школьники, и студенты, и учащиеся колледжей и лицеев вернутся за парты 11 января 2022 года.

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узбекистан, каникулы, студенты, школьники