https://uz.sputniknews.ru/20211222/hyatt-regency-tashkent-vystavyat-na-prodaju-21899190.html

Hyatt Regency Tashkent выставят на продажу

Hyatt Regency Tashkent выставят на продажу

Процесс приватизации будет полностью открытым для всех заинтересованных лиц. Официальное приглашение к подаче заявок на участие планируется опубликовать чуть позже.

2021-12-22T18:03+0500

2021-12-22T18:03+0500

2021-12-22T18:06+0500

общество

отель

приватизация

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Гостиница Hyatt Regency Tashkent намерены продать частникам. Об этом заявили в инвестиционной компании UzAssets при Агентстве по управлению государственными активами.В настоящее время отель принадлежит хокимияту Ташкента. Однако консультантом сделки по продаже 100% доли выступила консалтинговая компания KPMG.Как будут реформировать и приватизировать госпредприятия — объяснил Мирзиёев >>Отмечается, что весь процесс торгов будет полностью открытым для всех заинтересованных лиц. Официальное приглашение к подаче заявок на участие планируется опубликовать чуть позже.Указом президента от 30 июля Hyatt Regency Tashkent должны были выставить на продажу в сентябре. Тогда отель хотели приватизировать за счет $110 млн из средств инвестиционного фонда The Abu Dhabi Uzbek Fund.Узбекистан намерен предоставлять в частную собственность земли под отелями >>Hyatt Regency Tashkent открылся в столице в 2016 году. Он стал первым отелем международного бренда Hyatt в Узбекистане. В настоящее время это единственный пятизвездочный отель в стране, который находится под непосредственным управлением международной сети гостиниц.Читайте также:Сергелийский авторынок перейдет в частные руки >>Аэропорты разрешат продавать частникам — проект постановления >>

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отель, приватизация