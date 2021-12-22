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https://uz.sputniknews.ru/20211222/hyatt-regency-tashkent-vystavyat-na-prodaju-21899190.html
Hyatt Regency Tashkent выставят на продажу
Hyatt Regency Tashkent выставят на продажу
Процесс приватизации будет полностью открытым для всех заинтересованных лиц. Официальное приглашение к подаче заявок на участие планируется опубликовать чуть позже.
2021-12-22T18:03+0500
2021-12-22T18:06+0500
общество
отель
приватизация
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Гостиница Hyatt Regency Tashkent намерены продать частникам. Об этом заявили в инвестиционной компании UzAssets при Агентстве по управлению государственными активами.В настоящее время отель принадлежит хокимияту Ташкента. Однако консультантом сделки по продаже 100% доли выступила консалтинговая компания KPMG.Как будут реформировать и приватизировать госпредприятия — объяснил Мирзиёев &gt;&gt;Отмечается, что весь процесс торгов будет полностью открытым для всех заинтересованных лиц. Официальное приглашение к подаче заявок на участие планируется опубликовать чуть позже.Указом президента от 30 июля Hyatt Regency Tashkent должны были выставить на продажу в сентябре. Тогда отель хотели приватизировать за счет $110 млн из средств инвестиционного фонда The Abu Dhabi Uzbek Fund.Узбекистан намерен предоставлять в частную собственность земли под отелями &gt;&gt;Hyatt Regency Tashkent открылся в столице в 2016 году. Он стал первым отелем международного бренда Hyatt в Узбекистане. В настоящее время это единственный пятизвездочный отель в стране, который находится под непосредственным управлением международной сети гостиниц.Читайте также:Сергелийский авторынок перейдет в частные руки &gt;&gt;Аэропорты разрешат продавать частникам — проект постановления &gt;&gt;
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отель, приватизация

Hyatt Regency Tashkent выставят на продажу

18:03 22.12.2021 (обновлено: 18:06 22.12.2021)
© ДавактивГостиница Hyatt Regency в Ташкенте
Гостиница Hyatt Regency в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© Давактив
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Процесс торгов будет полностью открытым для всех заинтересованных лиц. Официальное приглашение к подаче заявок на участие планируется опубликовать чуть позже.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Гостиница Hyatt Regency Tashkent намерены продать частникам. Об этом заявили в инвестиционной компании UzAssets при Агентстве по управлению государственными активами.
В настоящее время отель принадлежит хокимияту Ташкента. Однако консультантом сделки по продаже 100% доли выступила консалтинговая компания KPMG.
Как будут реформировать и приватизировать госпредприятия — объяснил Мирзиёев >>
Отмечается, что весь процесс торгов будет полностью открытым для всех заинтересованных лиц. Официальное приглашение к подаче заявок на участие планируется опубликовать чуть позже.
Указом президента от 30 июля Hyatt Regency Tashkent должны были выставить на продажу в сентябре. Тогда отель хотели приватизировать за счет $110 млн из средств инвестиционного фонда The Abu Dhabi Uzbek Fund.
Узбекистан намерен предоставлять в частную собственность земли под отелями >>
Hyatt Regency Tashkent открылся в столице в 2016 году. Он стал первым отелем международного бренда Hyatt в Узбекистане. В настоящее время это единственный пятизвездочный отель в стране, который находится под непосредственным управлением международной сети гостиниц.
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