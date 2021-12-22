https://uz.sputniknews.ru/20211222/lavrov-otvetil-kogda-startuyut-peregovory-rossii-i-ssha-po-bezopasnosti--21895025.html
Лавров ответил, когда стартуют переговоры России и США по безопасности
Лавров ответил, когда стартуют переговоры России и США по безопасности
Глава МИД России Сергей Лавров также заявил о планах в ближайшее время провести переговоры с НАТО.
2021-12-22T14:57+0500
2021-12-22T14:57+0500
2021-12-22T15:03+0500
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности состоится в самом начале 2022 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Russia Today.При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг постоянно делает не очень адекватные заявления о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией, отметил Лавров.Глава МИД также подчеркнул, что переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности не могут быть бесконечными.Россия, по словам министра, готова "их рассматривать", но Вашингтон их пока еще не представил.В целом, огромная работа, отметил Лавров. Глава МИД также добавил, что инициативы России по гарантиям безопасности не игнорируются США и НАТО. Россия, как заявил Лавров, представила "свое видение возможных договоренностей"."Россия – за равную неделимую безопасность": Путин выступил на коллегии Минобороны >>Министр также отметил, что рассчитывает провести в январе переговоры с НАТО.Ранее российская сторона опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Между тем Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ заявил, что решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией.Читайте также:Ультиматум России Западу: что случится, если он его не примет >>Куда приводят мечты о НАТО >>
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сергей лавров, сша, нато, безопасность, переговоры
Лавров ответил, когда стартуют переговоры России и США по безопасности
14:57 22.12.2021 (обновлено: 15:03 22.12.2021)
Российская сторона также рассчитывает в ближайшее время провести переговоры с НАТО.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности состоится в самом начале 2022 года.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Russia Today.
"По итогам очередного контакта по сути согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками".
Сергей Лавров
Глава МИД России
При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг постоянно делает не очень адекватные заявления о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией, отметил Лавров.
Глава МИД также подчеркнул, что переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности не могут быть бесконечными.
"Конечно, вопрос у многих возникает "а что, если?". Американцы сказали, что целый ряд озабоченностей содержится в наших документах, они готовы обсуждать, целый ряд неприемлем. И, в-третьих, что у них у самих есть тоже свои озабоченности".
Сергей Лавров
Глава МИД России
Россия, по словам министра, готова "их рассматривать", но Вашингтон их пока еще не представил.
В целом, огромная работа, отметил Лавров. Глава МИД также добавил, что инициативы России по гарантиям безопасности не игнорируются США и НАТО.
"Вчера об этом подробно говорил президент (Владимир) Путин, выступая на расширенной коллегии министерства обороны, упомянул, что в ходе последнего телефонного разговора, видео, даже конференции с президентом (США Джо) Байденом они обсуждали эту тему. Президент Байден выразил готовность посмотреть на те озабоченности, которые российская сторона затрагивает".
Сергей Лавров
Глава МИД России
Россия, как заявил Лавров, представила "свое видение возможных договоренностей".
Министр также отметил, что рассчитывает провести в январе переговоры с НАТО.
"Мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа - проекта соглашения между Россией и странами НАТО (о гарантиях безопасности)".
Сергей Лавров
Глава МИД России
Ранее российская сторона опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.
Как заявлял замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Между тем Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ заявил, что решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией.