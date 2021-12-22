https://uz.sputniknews.ru/20211222/leonid-xolod-kak-sokratit-razryv-mejdu-tashkentom-i-regionami--video-21903789.html

Леонид Холод: как сократить разрыв между Ташкентом и регионами – видео

Леонид Холод: как сократить разрыв между Ташкентом и регионами – видео

Сельская местность республики становится экономической точкой роста, отчасти на это влияет торговля Узбекистана с Россией в сфере агроотрасли.

2021-12-22T20:01+0500

2021-12-22T20:01+0500

2021-12-22T20:01+0500

видео

узбекистан

интервью

сельское хозяйство

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Государственный комитет по статистике опубликовал данные по внешнеторговому обороту Узбекистана с января по ноябрь этого года. Из $37,9 млрд большая часть приходится на торговлю республики с Россией - 17,4%. В частности, Россия активно закупает сельхозпродукцию Узбекистана, отмечает доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонид Холод. В интервью Sputnik Узбекистан он заявил, что этому способствуют и изменения в агроотрасли. Например, президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о выдаче льготных кредитов фермерам для выращивания фруктов, овощей, картофеля и выделении субсидий экспортерам, говорит Леонид Холод. По мнению эксперта, данная мера позволит сократить разрыв между крупными городами Узбекистана и регионами, поскольку львиная доля аграрного сектора приходится на сельскую местность. "Село становится экономической точкой роста", — заявил Леонид Холод. В какой степени сельское хозяйство влияет на деловую среду Узбекистана? И что дала стране отмена монополии на экспорт плодоовощной продукции? Ответы на эти вопросы — в полной версии интервью с экспертом Sputnik на YouTube-канале Sputnik Узбекистан>>.

узбекистан

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2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, интервью, сельское хозяйство, видео