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Леонид Холод: как сократить разрыв между Ташкентом и регионами – видео
Леонид Холод: как сократить разрыв между Ташкентом и регионами – видео
Сельская местность республики становится экономической точкой роста, отчасти на это влияет торговля Узбекистана с Россией в сфере агроотрасли.
2021-12-22T20:01+0500
2021-12-22T20:01+0500
видео
узбекистан
интервью
сельское хозяйство
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Государственный комитет по статистике опубликовал данные по внешнеторговому обороту Узбекистана с января по ноябрь этого года. Из $37,9 млрд большая часть приходится на торговлю республики с Россией - 17,4%. В частности, Россия активно закупает сельхозпродукцию Узбекистана, отмечает доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонид Холод. В интервью Sputnik Узбекистан он заявил, что этому способствуют и изменения в агроотрасли. Например, президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о выдаче льготных кредитов фермерам для выращивания фруктов, овощей, картофеля и выделении субсидий экспортерам, говорит Леонид Холод. По мнению эксперта, данная мера позволит сократить разрыв между крупными городами Узбекистана и регионами, поскольку львиная доля аграрного сектора приходится на сельскую местность. "Село становится экономической точкой роста", — заявил Леонид Холод. В какой степени сельское хозяйство влияет на деловую среду Узбекистана? И что дала стране отмена монополии на экспорт плодоовощной продукции? Ответы на эти вопросы — в полной версии интервью с экспертом Sputnik на YouTube-канале Sputnik Узбекистан&gt;&gt;.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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узбекистан, интервью, сельское хозяйство, видео

Леонид Холод: как сократить разрыв между Ташкентом и регионами – видео

20:01 22.12.2021
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Анна Черкасова
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Сельская местность республики становится экономической точкой роста, отчасти на это влияет торговля Узбекистана с Россией в сфере агроотрасли.
Государственный комитет по статистике опубликовал данные по внешнеторговому обороту Узбекистана с января по ноябрь этого года.
Из $37,9 млрд большая часть приходится на торговлю республики с Россией - 17,4%. В частности, Россия активно закупает сельхозпродукцию Узбекистана, отмечает доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонид Холод.
В интервью Sputnik Узбекистан он заявил, что этому способствуют и изменения в агроотрасли. Например, президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о выдаче льготных кредитов фермерам для выращивания фруктов, овощей, картофеля и выделении субсидий экспортерам, говорит Леонид Холод.
По мнению эксперта, данная мера позволит сократить разрыв между крупными городами Узбекистана и регионами, поскольку львиная доля аграрного сектора приходится на сельскую местность. "Село становится экономической точкой роста", — заявил Леонид Холод.
В какой степени сельское хозяйство влияет на деловую среду Узбекистана? И что дала стране отмена монополии на экспорт плодоовощной продукции? Ответы на эти вопросы — в полной версии интервью с экспертом Sputnik на YouTube-канале Sputnik Узбекистан>>.
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