https://uz.sputniknews.ru/20211222/po-ulitsam-peterburga-nachal-ezdit-dedmorobus--foto-21898424.html

По улицам Петербурга начал ездить "Дедморобус" — фото

По улицам Петербурга начал ездить "Дедморобус" — фото

Сказочный автобус, украшенный гирляндами, начал курсировать с 21 декабря. Свой ежегодный новогодний маршрут он завершит 30 декабря.

2021-12-22T17:34+0500

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россия

санкт-петербург

автобус

новый год

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В преддверии новогодних праздников в центре Санкт-Петербурга запустили "Дедморобус", передает РИА Новости. Известно, что сказочный автобус, украшенный гирляндами, начал курсировать с 21 декабря. Свой ежегодный новогодний маршрут он завершит 30 декабря. Жители и гости Северной столицы смогут увидеть его на городских улицах с 16.00 до 21.00 по местному времени. Ежедневно "Дедморобус" отправляется от главного входа ТЦ "Галерея". Затем он делает остановки, чтобы деды Морозы смогли сыграть праздничную оркестровую музыку прохожим и подарить им гостинцы.

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санкт-петербург, автобус, новый год