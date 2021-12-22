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https://uz.sputniknews.ru/20211222/po-ulitsam-peterburga-nachal-ezdit-dedmorobus--foto-21898424.html
По улицам Петербурга начал ездить "Дедморобус" — фото
По улицам Петербурга начал ездить "Дедморобус" — фото
Сказочный автобус, украшенный гирляндами, начал курсировать с 21 декабря. Свой ежегодный новогодний маршрут он завершит 30 декабря.
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россия
санкт-петербург
автобус
новый год
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В преддверии новогодних праздников в центре Санкт-Петербурга запустили "Дедморобус", передает РИА Новости. Известно, что сказочный автобус, украшенный гирляндами, начал курсировать с 21 декабря. Свой ежегодный новогодний маршрут он завершит 30 декабря. Жители и гости Северной столицы смогут увидеть его на городских улицах с 16.00 до 21.00 по местному времени. Ежедневно "Дедморобус" отправляется от главного входа ТЦ "Галерея". Затем он делает остановки, чтобы деды Морозы смогли сыграть праздничную оркестровую музыку прохожим и подарить им гостинцы.
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санкт-петербург, автобус, новый год

По улицам Петербурга начал ездить "Дедморобус" — фото

17:34 22.12.2021 (обновлено: 17:35 22.12.2021)
© Pexels/Treedeo FootageНовогодние подарки
Новогодние подарки - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2021
© Pexels/Treedeo Footage
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Сказочный автобус, украшенный гирляндами, начал курсировать с 21 декабря. Свой ежегодный новогодний маршрут он завершит 30 декабря.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В преддверии новогодних праздников в центре Санкт-Петербурга запустили "Дедморобус", передает РИА Новости.
Известно, что сказочный автобус, украшенный гирляндами, начал курсировать с 21 декабря. Свой ежегодный новогодний маршрут он завершит 30 декабря. Жители и гости Северной столицы смогут увидеть его на городских улицах с 16.00 до 21.00 по местному времени.
Ежедневно "Дедморобус" отправляется от главного входа ТЦ "Галерея". Затем он делает остановки, чтобы деды Морозы смогли сыграть праздничную оркестровую музыку прохожим и подарить им гостинцы.
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