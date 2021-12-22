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Популярный фрукт спасает от мигрени
Популярный фрукт спасает от мигрени
Инжир стоит включить в рацион питания, поскольку в нем содержится много клетчатки. Об этом РИА Новости сообщила диетолог Светлана Фус.
2021-12-22T07:00+0500
2021-12-22T07:00+0500
2021-12-22T09:08+0500
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Инжир стоит включить в рацион питания, поскольку в нем содержится много клетчатки. Об этом РИА Новости сообщила диетолог Светлана Фус. По словам специалиста, клетчатка в составе инжира способствует нормализации работы пищеварительной системы.Также инжир служит пребиотиком, то есть пищей для бактерий, живущих в кишечнике."Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм", — предупредила специалист.Кроме этого, инжир богат витаминами и минералами. В его состав входят калий, кальций, фосфор, магний, железо, медь, а также витамины В1, В3, PP и C. Сушеный инжир полезен для людей, страдающих анемией: железа в нем больше, чем в яблоках.Инжир можно использовать и как жаропонижающее, и как противовоспалительное средство, поэтому его рекомендуют есть во время простуды. Плод фигового дерева справляется и с другими неприятными симптомами: например, головной болью, тошнотой или слабостью. Считается, что полезно есть инжир при мигрени или похмелье.Читайте такжеОт чего защищает женский организм свекла
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здоровье, красота, молодость
Популярный фрукт спасает от мигрени
07:00 22.12.2021 (обновлено: 09:08 22.12.2021)
Плод инжира способен купировать различные неприятные симптомы — тошноту, слабость, а также головную боль.
Инжир стоит включить в рацион питания, поскольку в нем содержится много клетчатки. Об этом РИА Новости сообщила диетолог Светлана Фус. По словам специалиста, клетчатка в составе инжира способствует нормализации работы пищеварительной системы.
Также инжир служит пребиотиком, то есть пищей для бактерий, живущих в кишечнике.
"Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм", — предупредила специалист.
Кроме этого, инжир богат витаминами и минералами. В его состав входят калий, кальций, фосфор, магний, железо, медь, а также витамины В1, В3, PP и C.
Сушеный инжир полезен для людей, страдающих анемией: железа в нем больше, чем в яблоках.
Инжир можно использовать и как жаропонижающее, и как противовоспалительное средство, поэтому его рекомендуют есть во время простуды. Плод фигового дерева справляется и с другими неприятными симптомами: например, головной болью, тошнотой или слабостью. Считается, что полезно есть инжир при мигрени или похмелье.
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От чего защищает женский организм свекла