https://uz.sputniknews.ru/20211222/populyarnyy-frukt-spasaet-ot-migreni-21881767.html

Популярный фрукт спасает от мигрени

Популярный фрукт спасает от мигрени

Инжир стоит включить в рацион питания, поскольку в нем содержится много клетчатки. Об этом РИА Новости сообщила диетолог Светлана Фус.

2021-12-22T07:00+0500

2021-12-22T07:00+0500

2021-12-22T09:08+0500

это интересно

здоровье

красота

молодость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/15/21881585_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_fba0a38cf6786d010e293ee532536ddf.jpg

Инжир стоит включить в рацион питания, поскольку в нем содержится много клетчатки. Об этом РИА Новости сообщила диетолог Светлана Фус. По словам специалиста, клетчатка в составе инжира способствует нормализации работы пищеварительной системы.Также инжир служит пребиотиком, то есть пищей для бактерий, живущих в кишечнике."Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм", — предупредила специалист.Кроме этого, инжир богат витаминами и минералами. В его состав входят калий, кальций, фосфор, магний, железо, медь, а также витамины В1, В3, PP и C. Сушеный инжир полезен для людей, страдающих анемией: железа в нем больше, чем в яблоках.Инжир можно использовать и как жаропонижающее, и как противовоспалительное средство, поэтому его рекомендуют есть во время простуды. Плод фигового дерева справляется и с другими неприятными симптомами: например, головной болью, тошнотой или слабостью. Считается, что полезно есть инжир при мигрени или похмелье.Читайте такжеОт чего защищает женский организм свекла

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

здоровье, красота, молодость