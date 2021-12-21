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https://uz.sputniknews.ru/20211221/ot-chego-zaschischaet-jenskiy-organizm-svekla-21865681.html
От чего защищает женский организм свекла
От чего защищает женский организм свекла
Особая польза свеклы заключается в том, что корнеплод сохраняет свои полезные свойства даже после термической обработки, считают нутрициологи.
2021-12-21T07:30+0500
2021-12-21T07:30+0500
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Свекла является одним из самых полезных овощей для женского организма. Дело в том, что в ней содержатся такие элементы, как бетаин и йод. Если йод необходим для функционирования щитовидной железы, то бетаин увеличивает силу мышц и помогает бороться с остеопорозом, которому женщины подвержены чаще мужчин.Кроме этого, свекла улучшает состояние капилляров и укрепляет стенки сосудов, рассказала агентству "Прайм" руководитель научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии Ксения Борода."Пигмент бетацианин, который придает свекле характерный темно-красный окрас, — это мощный антиоксидант", — отметила специалист.Данный пигмент также замедляет рост злокачественных новообразований, добавляет нутрициолог Анна Дробышева. По ее словам, свекла улучшает работу печени."Очень полезно употреблять свеклу во время менструаций, так как овощ восстанавливает кровопотерю в организме", — рассказала она.При этом свекла сохраняет полезные свойства даже после термической обработки.Однако важно помнить: людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом часто употреблять свеклу нельзя.Читайте также:От каких болезней защитит зеленый чай, если пить его каждый деньОт каких болезней спасает рыбий жир зимойОт чего защищает организм хурма зимой
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здоровье, молодость

От чего защищает женский организм свекла

07:30 21.12.2021
© Pixabay / Gyöngyi NagyКрасная свекла
Красная свекла - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
© Pixabay / Gyöngyi Nagy
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Особая польза свеклы заключается в том, что корнеплод сохраняет свои полезные свойства даже после термической обработки, считают нутрициологи.
Свекла является одним из самых полезных овощей для женского организма. Дело в том, что в ней содержатся такие элементы, как бетаин и йод. Если йод необходим для функционирования щитовидной железы, то бетаин увеличивает силу мышц и помогает бороться с остеопорозом, которому женщины подвержены чаще мужчин.
Кроме этого, свекла улучшает состояние капилляров и укрепляет стенки сосудов, рассказала агентству "Прайм" руководитель научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии Ксения Борода.
"Пигмент бетацианин, который придает свекле характерный темно-красный окрас, — это мощный антиоксидант", — отметила специалист.
Данный пигмент также замедляет рост злокачественных новообразований, добавляет нутрициолог Анна Дробышева. По ее словам, свекла улучшает работу печени.
"Очень полезно употреблять свеклу во время менструаций, так как овощ восстанавливает кровопотерю в организме", — рассказала она.
При этом свекла сохраняет полезные свойства даже после термической обработки.
Однако важно помнить: людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом часто употреблять свеклу нельзя.

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