https://uz.sputniknews.ru/20211221/ot-chego-zaschischaet-jenskiy-organizm-svekla-21865681.html

От чего защищает женский организм свекла

От чего защищает женский организм свекла

Особая польза свеклы заключается в том, что корнеплод сохраняет свои полезные свойства даже после термической обработки, считают нутрициологи.

2021-12-21T07:30+0500

2021-12-21T07:30+0500

2021-12-21T07:30+0500

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Свекла является одним из самых полезных овощей для женского организма. Дело в том, что в ней содержатся такие элементы, как бетаин и йод. Если йод необходим для функционирования щитовидной железы, то бетаин увеличивает силу мышц и помогает бороться с остеопорозом, которому женщины подвержены чаще мужчин.Кроме этого, свекла улучшает состояние капилляров и укрепляет стенки сосудов, рассказала агентству "Прайм" руководитель научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии Ксения Борода."Пигмент бетацианин, который придает свекле характерный темно-красный окрас, — это мощный антиоксидант", — отметила специалист.Данный пигмент также замедляет рост злокачественных новообразований, добавляет нутрициолог Анна Дробышева. По ее словам, свекла улучшает работу печени."Очень полезно употреблять свеклу во время менструаций, так как овощ восстанавливает кровопотерю в организме", — рассказала она.При этом свекла сохраняет полезные свойства даже после термической обработки.Однако важно помнить: людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом часто употреблять свеклу нельзя.Читайте также:От каких болезней защитит зеленый чай, если пить его каждый деньОт каких болезней спасает рыбий жир зимойОт чего защищает организм хурма зимой

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