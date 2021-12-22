https://uz.sputniknews.ru/20211222/rossiya-yavlyaetsya-glavnym-pretendentom-na-stroitelstvo-aes-v-kazaxstane-21892580.html

Казахстан заинтересован в строительстве АЭС на своей территории

Казахстан заинтересован в строительстве АЭС на своей территории

Наиболее подходящее место строительства АЭС – поселок Улкен в Алматинской области.

2021-12-22T13:14+0500

2021-12-22T13:14+0500

2021-12-22T13:45+0500

экономика

аэс

строительство аэс в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Предложение "Росатома" построить на территории Казахстана АЭС является наиболее оптимальным. Об этом сообщает местный Sputnik.Среди претендентов на реализацию проекта — ключевые производители оборудования для АЭС из США, Франции и Китая. Однако именно участие России, по мнению главы Фонда национальной безопасности Казахстана Алмасадама Саткалиева, представляется наиболее эффективным.При принятии решения, подчеркнул Саткалиев, будет учитываться безопасность применяемых технологий, количество построенных и уже введенных в эксплуатацию атомных реакторов, а также вопрос стоимости и возможность локализации топлива в Казахстане.Р️анее первый президент республики Нурсултан Назарбаев заявил, что страна готова строить атомную станцию. Самое подходящее место строительства – поселок Улкен в Алматинской области.У России — солидный опыт возведения АЭС, конкурентные цены и есть примеры крупных проектов:Напомним, в начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики."Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году.Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

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аэс, строительство аэс в узбекистане