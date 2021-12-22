https://uz.sputniknews.ru/20211222/rossiya-yavlyaetsya-glavnym-pretendentom-na-stroitelstvo-aes-v-kazaxstane-21892580.html
Казахстан заинтересован в строительстве АЭС на своей территории
Казахстан заинтересован в строительстве АЭС на своей территории
Наиболее подходящее место строительства АЭС – поселок Улкен в Алматинской области.
2021-12-22T13:14+0500
2021-12-22T13:14+0500
2021-12-22T13:45+0500
экономика
аэс
строительство аэс в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Предложение "Росатома" построить на территории Казахстана АЭС является наиболее оптимальным. Об этом сообщает местный Sputnik.Среди претендентов на реализацию проекта — ключевые производители оборудования для АЭС из США, Франции и Китая. Однако именно участие России, по мнению главы Фонда национальной безопасности Казахстана Алмасадама Саткалиева, представляется наиболее эффективным.При принятии решения, подчеркнул Саткалиев, будет учитываться безопасность применяемых технологий, количество построенных и уже введенных в эксплуатацию атомных реакторов, а также вопрос стоимости и возможность локализации топлива в Казахстане.Р️анее первый президент республики Нурсултан Назарбаев заявил, что страна готова строить атомную станцию. Самое подходящее место строительства – поселок Улкен в Алматинской области.У России — солидный опыт возведения АЭС, конкурентные цены и есть примеры крупных проектов:Напомним, в начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики."Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году.Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
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аэс, строительство аэс в узбекистане
Казахстан заинтересован в строительстве АЭС на своей территории
13:14 22.12.2021 (обновлено: 13:45 22.12.2021)
Наиболее подходящее место строительства АЭС – поселок Улкен в Алматинской области.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
Предложение "Росатома" построить на территории Казахстана АЭС является наиболее оптимальным. Об этом сообщает местный Sputnik
.
Среди претендентов на реализацию проекта — ключевые производители оборудования для АЭС из США, Франции и Китая. Однако именно участие России, по мнению главы Фонда национальной безопасности Казахстана Алмасадама Саткалиева, представляется наиболее эффективным.
При принятии решения, подчеркнул Саткалиев, будет учитываться безопасность применяемых технологий, количество построенных и уже введенных в эксплуатацию атомных реакторов, а также вопрос стоимости и возможность локализации топлива в Казахстане.
Р️анее первый президент республики Нурсултан Назарбаев заявил, что страна готова строить атомную станцию. Самое подходящее место строительства – поселок Улкен в Алматинской области.
У России — солидный опыт возведения АЭС, конкурентные цены и есть примеры крупных проектов:
"Росатом" построил АЭС в белорусском Островце. В первый же месяц АЭС произвела около 4% электроэнергии от годового показателя по стране.
️В 2022 году Москва начнет строить АЭС в Узбекистане. На нее будет приходиться до 8,3% от общей генерируемой мощности страны. К 2030 году она будет запущена в эксплуатацию.
Напомним, в начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики.
"Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году.
Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи озера Тузкан в Джизакской области.