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https://uz.sputniknews.ru/20211223/kitay-pokajet-nam-vsem-chto-takoe-nastoyaschie-sanktsii-21914372.html
Китай покажет нам всем, что такое настоящие санкции
Китай покажет нам всем, что такое настоящие санкции
Санкции против неприятных тебе государств — это вообще что, в экономическом и морально-философском смысле?
2021-12-23T16:38+0500
2021-12-23T16:38+0500
колумнисты
китай
санкции
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Бывают ли правильные санкции? Об этом сейчас задумываются в Китае, что и неудивительно: если твоя страна стала одной из сверхдержав, то как-то логично начать разбираться, какие инструменты внешней политики у тебя под рукой.Китайцам легко, у них перед глазами хорошее наглядное пособие: американский опыт. И один пример из такого пособия у них прямо на границе — Афганистан. В Кабуле работают корреспонденты Синьхуа, они сообщают: после бегства оттуда американцев в августе в стране остались "мусор, крайняя нищета и всеобщая безработица".Администрация захватившего власть движения "Талибан"* обнаружила, что не может платить зарплаты госслужащим: прежним, новым, каким угодно. Раньше, как выяснилось, госаппарат кормился от иностранной помощи, а сейчас ничего этого нет.Американцы обнаружили у себя "ужасающую уязвимость" перед Россией и Китаем &gt;&gt;По оценкам подразделений ООН, 22 миллиона жителей из общего числа 36 миллионов находятся под очень реальной угрозой голода этой зимой. Цены на хлеб иногда за день взлетают вдвое.А что, денег у нового режима нет совсем? Ну то есть режим не обязан всем в мире нравиться (мягко говоря), но Синьхуа в эти тонкости не вдается, вопрос проще: что, в стране совсем нет денег? У прежнего режима были, но хранились в США. А после августа Афганистан подвергли американским санкциям, иными словами, попросту отказались отдавать талибам девять-десять миллиардов долларов, лежавших в Америке на счетах прежнего режима. И даже не скажешь, что просто стырили деньги, они ведь как бы и без того были американскими. В результате банковская система страны парализована, ее попросту нет.И ведь действительно сложный вопрос, что такое санкции. Авторы материалов в "Жэньминь жибао" пытаются дать феномену определение, причем опираясь на цитаты американских коллег, считающих, например, что Америка попала в зависимость от вводимых ею же санкций, "как пятилетний ребенок от сладостей". Определения тут встречаются вот какие: незаконное распространение национальной юрисдикции США на другие страны, включая своих же союзников. Союзники, в частности, может, и оказали бы Афганистану гуманитарную помощь по каналам ООН, но попробуй разберись, не попадут ли они сами тогда под американские санкции.И понятно, что китайские аналитики в очередной раз напоминают о цифрах, которые в российских СМИ уже проходили, но настолько хороши, что не вредно их и повторить. А именно: по оценке Минфина США, за последние двадцать лет число санкций США увеличилось в десять раз. Барак Обама только за свой второй срок наложил на кого угодно 2350 санкций, Дональд Трамп — 3800. На 1 октября 2021 года Минфин зафиксировал 9421 действующую санкцию против организаций или отдельных лиц.Американцы жалуются Китаю на свою страну &gt;&gt;А все это вместе, говорит цитируемый китайской газетой американский автор, есть всего лишь признак упадка США: средств для расширения своего влияния все меньше, поэтому администрация уже не может найти в колчане ничего, кроме все тех же привычных стрел.Если почитать всяческие международные документы, под которыми стоит подпись Китая, например, декларации механизма БРИКС, то там везде есть пункты о том, что стороны отвергают односторонние, то есть не одобренные Советом Безопасности ООН, санкции. Но ведь всегда есть особые случаи, правда? Например, Литва.Здесь надо сделать оговорку: международные документы подписывают высшие должностные лица государства, а насчет Литвы размышляет вполне частное лицо, обозреватель пекинского The Global Times. Он говорит, что есть совершенно невыносимые случаи, если кто-то, подобно правительству Литвы, вдруг решает признать независимость Тайваня. Американцы запрещают поставщикам из других стран (повторим, других и суверенных государств) продавать означенной компании детали, в которых присутствовали бы комплектующие из США. Иначе и те тоже окажутся под санкциями.И что касается Литвы, то чего же проще, если Китай сделает так же, и европейские компании начнут выяснять: нет ли в их товарах для Литвы каких-то сделанных в Китае деталей? Им легче будет вообще ничего не продавать Вильнюсу, чем разбираться. И тогда "любая компания из третьей страны, даже с самыми базовыми знаниями насчет серьезности ошибки, допущенной Литвой, станет вообще избегать сделок, связанных с Литвой, чтобы не попасть в политический шторм".Шутка ли, размышляет автор The Global Times, Китай защищает здесь самые ключевые из своих национальных интересов, так что будет вполне оправданно, если он запретит также поставки в Китай любых продуктов, в которых случится какой-то литовский компонент. Да вообще все будет оправданно в таких случаях, ведь США же так и поступают.Нет, в Китае не назначили "нового Мао": там выбрали главную цель &gt;&gt;Вообще-то угроза вполне серьезная, если учесть взаимосвязанность производственных цепочек по всему миру и тот факт, что производимое в Китае — это такая штука, без которой мировой экономики вообще сегодня не было бы в ее нынешнем виде.И тут автор все портит, напоминая: так ведь Китай же этого с Литвой не сделал. И правда, не сделал, занимается одними словесными интервенциями. Хотя если присмотреться к похожему сюжету с Австралией, то там бизнес сильно пострадал от антикитайских акций ее правительства… И никто в данном случае не говорит, что это не санкции. А что же еще? Хотя тонкостей тут много. Например, Пекин пока не заставляет никого в мире разбираться: а стоит ли иметь дело с этой Австралией вообще, чтобы не мучиться с тоннами юридических документов о том, какой продукт что содержит.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьИсточник: РИА Новости
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Дмитрий Косырев
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китай, санкции

Китай покажет нам всем, что такое настоящие санкции

16:38 23.12.2021
© AFP / WANG ZHAOФлаг Китая. Архивное фото.
Флаг Китая. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© AFP / WANG ZHAO
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Востоковед, журналист, писатель Дмитрий Косырев - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Косырев
Все материалы
Санкции против неприятных тебе государств — это вообще что, в экономическом и морально-философском смысле?
Бывают ли правильные санкции? Об этом сейчас задумываются в Китае, что и неудивительно: если твоя страна стала одной из сверхдержав, то как-то логично начать разбираться, какие инструменты внешней политики у тебя под рукой.
Китайцам легко, у них перед глазами хорошее наглядное пособие: американский опыт. И один пример из такого пособия у них прямо на границе — Афганистан. В Кабуле работают корреспонденты Синьхуа, они сообщают: после бегства оттуда американцев в августе в стране остались "мусор, крайняя нищета и всеобщая безработица".
Администрация захватившего власть движения "Талибан"* обнаружила, что не может платить зарплаты госслужащим: прежним, новым, каким угодно. Раньше, как выяснилось, госаппарат кормился от иностранной помощи, а сейчас ничего этого нет.
Американцы обнаружили у себя "ужасающую уязвимость" перед Россией и Китаем >>
По оценкам подразделений ООН, 22 миллиона жителей из общего числа 36 миллионов находятся под очень реальной угрозой голода этой зимой. Цены на хлеб иногда за день взлетают вдвое.
А что, денег у нового режима нет совсем? Ну то есть режим не обязан всем в мире нравиться (мягко говоря), но Синьхуа в эти тонкости не вдается, вопрос проще: что, в стране совсем нет денег? У прежнего режима были, но хранились в США.
А после августа Афганистан подвергли американским санкциям, иными словами, попросту отказались отдавать талибам девять-десять миллиардов долларов, лежавших в Америке на счетах прежнего режима. И даже не скажешь, что просто стырили деньги, они ведь как бы и без того были американскими. В результате банковская система страны парализована, ее попросту нет.
А это вообще санкции или нет? Китайские аналитики в этом вопросе путаются, единственное, что понятно: хуже всего обычным людям, включая госслужащих, не обязательно радикально-джихадистских, из числа тех самых 36 миллионов.
И ведь действительно сложный вопрос, что такое санкции. Авторы материалов в "Жэньминь жибао" пытаются дать феномену определение, причем опираясь на цитаты американских коллег, считающих, например, что Америка попала в зависимость от вводимых ею же санкций, "как пятилетний ребенок от сладостей".
Определения тут встречаются вот какие: незаконное распространение национальной юрисдикции США на другие страны, включая своих же союзников. Союзники, в частности, может, и оказали бы Афганистану гуманитарную помощь по каналам ООН, но попробуй разберись, не попадут ли они сами тогда под американские санкции.
И понятно, что китайские аналитики в очередной раз напоминают о цифрах, которые в российских СМИ уже проходили, но настолько хороши, что не вредно их и повторить. А именно: по оценке Минфина США, за последние двадцать лет число санкций США увеличилось в десять раз.
Барак Обама только за свой второй срок наложил на кого угодно 2350 санкций, Дональд Трамп — 3800. На 1 октября 2021 года Минфин зафиксировал 9421 действующую санкцию против организаций или отдельных лиц.
Американцы жалуются Китаю на свою страну >>
А все это вместе, говорит цитируемый китайской газетой американский автор, есть всего лишь признак упадка США: средств для расширения своего влияния все меньше, поэтому администрация уже не может найти в колчане ничего, кроме все тех же привычных стрел.
Если почитать всяческие международные документы, под которыми стоит подпись Китая, например, декларации механизма БРИКС, то там везде есть пункты о том, что стороны отвергают односторонние, то есть не одобренные Советом Безопасности ООН, санкции. Но ведь всегда есть особые случаи, правда? Например, Литва.
Здесь надо сделать оговорку: международные документы подписывают высшие должностные лица государства, а насчет Литвы размышляет вполне частное лицо, обозреватель пекинского The Global Times. Он говорит, что есть совершенно невыносимые случаи, если кто-то, подобно правительству Литвы, вдруг решает признать независимость Тайваня.
И ведь как легко Китай может преподать Литве урок: ввести против нее санкции по полной программе, в американском стиле. Так сказать, скопировать санкции США против китайского технологического чудо-гиганта Huawei.
Американцы запрещают поставщикам из других стран (повторим, других и суверенных государств) продавать означенной компании детали, в которых присутствовали бы комплектующие из США. Иначе и те тоже окажутся под санкциями.
И что касается Литвы, то чего же проще, если Китай сделает так же, и европейские компании начнут выяснять: нет ли в их товарах для Литвы каких-то сделанных в Китае деталей? Им легче будет вообще ничего не продавать Вильнюсу, чем разбираться. И тогда "любая компания из третьей страны, даже с самыми базовыми знаниями насчет серьезности ошибки, допущенной Литвой, станет вообще избегать сделок, связанных с Литвой, чтобы не попасть в политический шторм".
Шутка ли, размышляет автор The Global Times, Китай защищает здесь самые ключевые из своих национальных интересов, так что будет вполне оправданно, если он запретит также поставки в Китай любых продуктов, в которых случится какой-то литовский компонент. Да вообще все будет оправданно в таких случаях, ведь США же так и поступают.
Нет, в Китае не назначили "нового Мао": там выбрали главную цель >>
Вообще-то угроза вполне серьезная, если учесть взаимосвязанность производственных цепочек по всему миру и тот факт, что производимое в Китае — это такая штука, без которой мировой экономики вообще сегодня не было бы в ее нынешнем виде.
И тут автор все портит, напоминая: так ведь Китай же этого с Литвой не сделал. И правда, не сделал, занимается одними словесными интервенциями. Хотя если присмотреться к похожему сюжету с Австралией, то там бизнес сильно пострадал от антикитайских акций ее правительства… И никто в данном случае не говорит, что это не санкции.
А что же еще? Хотя тонкостей тут много. Например, Пекин пока не заставляет никого в мире разбираться: а стоит ли иметь дело с этой Австралией вообще, чтобы не мучиться с тоннами юридических документов о том, какой продукт что содержит.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Источник: РИА Новости
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