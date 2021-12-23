https://uz.sputniknews.ru/20211223/kto-opredelit-sudbu-donbassa--otvet-putina-21920806.html

Кто определит судьбу Донбасса — ответ Путина

Кто определит судьбу Донбасса — ответ Путина

Минские соглашения, по словам президента России, — это единственный возможный вариант урегулирования в Донбассе, но Киев не хочет их исполнять.

2021-12-23T17:25+0500

2021-12-23T17:25+0500

2021-12-23T17:25+0500

россия

донбасс

владимир путин

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. На вопрос о том, кто определит будущее Донбасса, Владимир Путин заявил, что этот вопрос находится в компетенции только жителей самого региона. Роль России в этом процессе — посредническая, но ее хотят сделать стороной конфликта. Однако проблемы, по словам президента, имеются. Согласно Минским договоренностям Украина обязана: внести изменения в свою Конституцию и обеспечить автономию региона, провести выборы и объявить амнистию.Что делается со стороны Киева вместо этого? Вместо выборов — военная администрация, вместо амнистии — люстрация, вместо решения политических вопросов - возвращение войск в места постоянной дислокации. Это фактически ввод войск.Минские соглашения — единственный возможный вариант урегулирования в Донбассе, но Киев не хочет их исполнять.Двадцать третьего декабря проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, в рамках которой он отвечает на вопросы аккредитованных на мероприятие журналистов со всего мира.

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донбасс, владимир путин, пресс-конференция