https://uz.sputniknews.ru/20211223/putin-napomnil-kto-sozdal-ukrainu-21918611.html

Путин напомнил, кто создал Украину

Путин напомнил, кто создал Украину

При формировании нынешних границ Украины после 1917 года ей была передана немалая часть исторических территорий России.

2021-12-23T16:11+0500

2021-12-23T16:11+0500

2021-12-23T19:03+0500

в мире

украина

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин напомнил, что Украину создал Владимир Ленин, когда создавал Советский Союз.Президент отметил, что при формировании нынешних границ Украины после 1917 года ей была передана немалая часть исторических территорий России, причем это было сделано без учета мнения местных жителей.Глава государства напомнил, что большевики сначала решили включить Донбасс в состав России, но вскоре изменили решение. Ранее бывший первый секретарь Центрального комитета ВЛКСМ Виктор Мироненко объяснил, как Украина повлияла на развал Советского Союза.По его мнению, руку к этому приложил Леонид Кравчук (первый президент Украины в 1991-1994 годах. — Sputnik). Именно он ответственен за то, что не удалось заключить новый союзный договор. Это бы позволило стране и дальше существовать, но уже в новом виде, считает соратник Горбачева.Мироненко убежден: если бы Кравчук занял не такую жесткую позицию, по-другому вел бы себя и Ельцин, и главы других республик.Читайте также:Путин назвал причины распада СССР >>Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР >>

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