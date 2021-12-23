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Путин напомнил, кто создал Украину
Путин напомнил, кто создал Украину
При формировании нынешних границ Украины после 1917 года ей была передана немалая часть исторических территорий России.
2021-12-23T16:11+0500
2021-12-23T19:03+0500
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин напомнил, что Украину создал Владимир Ленин, когда создавал Советский Союз.Президент отметил, что при формировании нынешних границ Украины после 1917 года ей была передана немалая часть исторических территорий России, причем это было сделано без учета мнения местных жителей.Глава государства напомнил, что большевики сначала решили включить Донбасс в состав России, но вскоре изменили решение. Ранее бывший первый секретарь Центрального комитета ВЛКСМ Виктор Мироненко объяснил, как Украина повлияла на развал Советского Союза.По его мнению, руку к этому приложил Леонид Кравчук (первый президент Украины в 1991-1994 годах. — Sputnik). Именно он ответственен за то, что не удалось заключить новый союзный договор. Это бы позволило стране и дальше существовать, но уже в новом виде, считает соратник Горбачева.Мироненко убежден: если бы Кравчук занял не такую жесткую позицию, по-другому вел бы себя и Ельцин, и главы других республик.Читайте также:Путин назвал причины распада СССР &gt;&gt;Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР &gt;&gt;
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Путин напомнил, кто создал Украину

16:11 23.12.2021 (обновлено: 19:03 23.12.2021)
© REUTERS / Valentyn OgirenkoЖенщина в вышиванке с украинским флагом на марше в Киеве, Украина
Женщина в вышиванке с украинским флагом на марше в Киеве, Украина - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Президент заявил, что при формировании нынешних границ Украины после 1917 года ей была передана немалая часть исторических территорий России.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин напомнил, что Украину создал Владимир Ленин, когда создавал Советский Союз.
"Но и мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 1922 года — союзный и 1924 — год Конституции. Правда, после его смерти (Ленина. — Sputnik), но по его принципам создано", — сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Президент отметил, что при формировании нынешних границ Украины после 1917 года ей была передана немалая часть исторических территорий России, причем это было сделано без учета мнения местных жителей.
"Что, мы должны были безвольно смотреть на то, что происходит на Юго-Востоке (Украины) в Донбассе, который изначально - даже при организации СССР в 1922-1924 годах - не мыслил себя иначе как часть России, но Ленин сотоварищи затолкнул его туда", — заявил Путин.
Глава государства напомнил, что большевики сначала решили включить Донбасс в состав России, но вскоре изменили решение.
"А потом сказали: надо перерешить. И перерешили - создали страну, которой никогда раньше не существовало... Засунули туда исторические территории с народом, который никто не спрашивал, как и где он хочет жить", — добавил Путин.
Ранее бывший первый секретарь Центрального комитета ВЛКСМ Виктор Мироненко объяснил, как Украина повлияла на развал Советского Союза.
По его мнению, руку к этому приложил Леонид Кравчук (первый президент Украины в 1991-1994 годах. — Sputnik).
Именно он ответственен за то, что не удалось заключить новый союзный договор.
Это бы позволило стране и дальше существовать, но уже в новом виде, считает соратник Горбачева.
Мироненко убежден: если бы Кравчук занял не такую жесткую позицию, по-другому вел бы себя и Ельцин, и главы других республик.
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