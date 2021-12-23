https://uz.sputniknews.ru/20211223/putin-otsenil-veroyatnost-voyny-s-ukrainoy-21917228.html

Путин оценил вероятность войны с Украиной

Путин оценил вероятность войны с Украиной

Путин ответил на вопрос британской журналистки "возможности нападения" на Украину.

2021-12-23T15:52+0500

2021-12-23T15:52+0500

2021-12-23T15:58+0500

россия

владимир путин

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Президент Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает.При этом складывается ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы она не вмешивалась, подчеркнул Путин.По его словам, Москва вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности.Украинский конфликтВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Минские соглашения и активность НАТОПутин напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации.Однако они не соблюдаются Киевом. Кроме того, украинские власти затягивает переговоры по урегулированию конфликтаНапряженность нагнетается в том числе активностью США, которые поставляют Украине вооружение и проводят учения в Черном море.При этом на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. В Кремле не раз подчеркивали, что это лишь повод разместить у разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Путин, в свою очередь, отмечал, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.Читайте также:Киевлянам подарят на Новый год российскую агрессию >>"Без Путина": почему у Европы и Украины ничего не получается >>

россия

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владимир путин, пресс-конференция