https://uz.sputniknews.ru/20211223/putin-otsenil-veroyatnost-voyny-s-ukrainoy-21917228.html
Путин оценил вероятность войны с Украиной
Путин оценил вероятность войны с Украиной
Путин ответил на вопрос британской журналистки "возможности нападения" на Украину.
2021-12-23T15:52+0500
2021-12-23T15:52+0500
2021-12-23T15:58+0500
россия
владимир путин
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Президент Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает.При этом складывается ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы она не вмешивалась, подчеркнул Путин.По его словам, Москва вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности.Украинский конфликтВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Минские соглашения и активность НАТОПутин напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации.Однако они не соблюдаются Киевом. Кроме того, украинские власти затягивает переговоры по урегулированию конфликтаНапряженность нагнетается в том числе активностью США, которые поставляют Украине вооружение и проводят учения в Черном море.При этом на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. В Кремле не раз подчеркивали, что это лишь повод разместить у разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Путин, в свою очередь, отмечал, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.Читайте также:Киевлянам подарят на Новый год российскую агрессию >>"Без Путина": почему у Европы и Украины ничего не получается >>
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владимир путин, пресс-конференция
Путин оценил вероятность войны с Украиной
15:52 23.12.2021 (обновлено: 15:58 23.12.2021)
Путин ответил на вопрос британской журналистки "возможности нападения" на Украину.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Президент Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает.
"Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США, или к границам Великобритании или куда-то? К нам пришли, и теперь еще говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО", — сказал он на пресс-конференции.
При этом складывается ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы она не вмешивалась, подчеркнул Путин.
"Теперь нам говорят: "Война, война, война...". Складывается впечатление, что, может, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — такие-то новые санкции последуют", — сказал Путин на пресс-конференции.
По его словам, Москва вынуждена постоянно думать о перспективах своей безопасности.
"Мы должны <...> жить с оглядкой на происходящее на Украине. Смотреть, когда долбанут. Какие новые системы вооружений поставят на Украину, как там себя поведут радикалы", — подчеркнул глава государства.
Украинский конфликт
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.
Жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы.
Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Минские соглашения и активность НАТО
Путин напомнил, что Минские соглашения остаются единственной достойной основой деэскалации.
Однако они не соблюдаются Киевом. Кроме того, украинские власти затягивает переговоры по урегулированию конфликта
Напряженность нагнетается в том числе активностью США, которые поставляют Украине вооружение и проводят учения в Черном море.
При этом на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину.
В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить.
В Кремле не раз подчеркивали, что это лишь повод разместить у разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
Путин, в свою очередь, отмечал, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.