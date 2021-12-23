https://uz.sputniknews.ru/20211223/putin-rasskazal-ob-oschuschenii-podgotovki-tretey-voennoy-operatsii-na-ukraine-21924577.html
Путин рассказал об ощущении подготовки третьей военной операции на Украине – видео
Путин рассказал об ощущении подготовки третьей военной операции на Украине – видео
Российский президент отметил, что создается "Анти-Россия", где промывают мозги населению и идет накачка новейшим оружием.
2021-12-23T21:49+0500
2021-12-23T21:49+0500
2021-12-23T21:58+0500
видео
мультимедиа
владимир путин
пресс-конференция
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На Украине выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории, заявил Владимир Путин во время большой пресс-конференции. Между тем, по словам президента, России постоянно напоминают о необходимости исполнять Минские соглашения. "Мы согласны", – отметил Путин. А правительство Украины тем временем внесло в парламент страны закон о переходном периоде. Там вместо амнистии – запрет амнистии, вместо выборов - военно-административное управление вводится."Как нам на это реагировать?" – вопрошает Путин.Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию. Если это действительно так, Москва должна будет отреагировать. Российский президент отметил, что создается "Анти-Россия", где промывают мозги населению и идет накачка новейшим оружием. Подробнее о напряженной обстановке в Донбассе – в фрагменте выступления Путина.
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мультимедиа , владимир путин, пресс-конференция, видео
Путин рассказал об ощущении подготовки третьей военной операции на Украине – видео
21:49 23.12.2021 (обновлено: 21:58 23.12.2021)
Российский президент отметил, что создается "Анти-Россия", где промывают мозги населению и идет накачка новейшим оружием.
На Украине выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории, заявил Владимир Путин во время большой пресс-конференции.
Между тем, по словам президента, России постоянно напоминают о необходимости исполнять Минские соглашения. "Мы согласны", – отметил Путин. А правительство Украины тем временем внесло в парламент страны закон о переходном периоде. Там вместо амнистии – запрет амнистии, вместо выборов - военно-административное управление вводится.
"Как нам на это реагировать?" – вопрошает Путин.
Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию.
Если это действительно так, Москва должна будет отреагировать. Российский президент отметил, что создается "Анти-Россия", где промывают мозги населению и идет накачка новейшим оружием. Подробнее о напряженной обстановке в Донбассе – в фрагменте выступления Путина.