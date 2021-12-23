https://uz.sputniknews.ru/20211223/putin-rasskazal-ob-oschuschenii-podgotovki-tretey-voennoy-operatsii-na-ukraine-21924577.html

Путин рассказал об ощущении подготовки третьей военной операции на Украине – видео

Путин рассказал об ощущении подготовки третьей военной операции на Украине – видео

Российский президент отметил, что создается "Анти-Россия", где промывают мозги населению и идет накачка новейшим оружием.

2021-12-23T21:49+0500

2021-12-23T21:49+0500

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видео

мультимедиа

владимир путин

пресс-конференция

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На Украине выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории, заявил Владимир Путин во время большой пресс-конференции. Между тем, по словам президента, России постоянно напоминают о необходимости исполнять Минские соглашения. "Мы согласны", – отметил Путин. А правительство Украины тем временем внесло в парламент страны закон о переходном периоде. Там вместо амнистии – запрет амнистии, вместо выборов - военно-административное управление вводится."Как нам на это реагировать?" – вопрошает Путин.Складывается ощущение, что Украина готовит третью военную операцию. Если это действительно так, Москва должна будет отреагировать. Российский президент отметил, что создается "Анти-Россия", где промывают мозги населению и идет накачка новейшим оружием. Подробнее о напряженной обстановке в Донбассе – в фрагменте выступления Путина.

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2021

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мультимедиа , владимир путин, пресс-конференция, видео