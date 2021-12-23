https://uz.sputniknews.ru/20211223/skonchalsya-akademik-temurbek-usmanov-21925044.html

Скончался академик Темурбек Усманов

Скончался академик Темурбек Усманов

Известный физик ушел из жизни в возрасте 79 лет.

2021-12-23T22:00+0500

2021-12-23T22:00+0500

2021-12-23T23:24+0500

общество

академик

скончался

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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Ушел из жизни известный физик, академик Академии наук Узбекистана Темурбек Усманов, сообщает информационное агентство УзА.Известный ученый скончался в возрасте 79 лет. Соболезнования в связи с кончиной ученого выразили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, премьер-министр страны Абдулла Арипов и другие официальные лица.Темирбек Усманов родился в 1942 году в Ташкенте. В 1967 году окончил Московский государственный университет, в ё972 году защитил кандидатскую, а в 1987 году – докторскую диссертации. В 2017 году был избран действительным членом Академии наук Республики Узбекистан.За почти 60 лет научно-педагогической деятельности Темирбек Усманов занимал различные должности в Институте ядерной физики, Институте электроники, в Комитете по науке и технике страны, в экспертном совете по крупным научным проектам при Кабинете министров.Выдающийся ученый внес значительный вклад в исследование лазерной физики и технологий, нелинейной оптики и спектроскопии, является основоположником нового научного направления в своей сфере. Разработанные на основе его исследований лазерные комплексы и сегодня широко применяются на практике.За заслуги в области науки был награжден орденом “Фидокорона хизматлари учун”.

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академик, скончался