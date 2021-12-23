https://uz.sputniknews.ru/20211223/skonchalsya-izvestnyy-kompozitor-i-dirijer-shermat-yormatov-21907594.html

Скончался известный композитор и дирижер Шермат Ёрматов

Скончался известный композитор и дирижер Шермат Ёрматов

Ушел из жизни Народный артист Узбекистана, известный композитор и дирижер Шермат Ёрматов. О причинах смерти не сообщается.

2021-12-23T09:40+0500

2021-12-23T09:40+0500

2021-12-23T10:00+0500

общество

скончался

композитор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/24/10/241084_0:74:3094:1814_1920x0_80_0_0_397c7f27fa568eebb7a059c2dcdef54a.jpg

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Скончался народный артист Узбекистана Шермат Ёрматов. Известный композитор и дирижер ушел из жизни в возрасте 82 лет, передает пресс-служба Министерства культуры республики. О причинах смерти не сообщается. Ёрматов родился 17 октября 1939 года в Ферганской области. В 1967-м окончил Ташкентскую государственную консерваторию по классу хоровое дирижирование. С 1967-го был дирижером хорового коллектива при Узтелерадиокомпании.В 1982 году ему присвоили звание "Заслуженный артист Узбекистана".В 1990-м он стал доцентом Ташкентского государственного института культуры им. А. Кадыри. Некоторое время спустя получил ученое звание профессора.Награжден орденом "Соглом авлод учун" в 1995 году. Признан народным артистом Узбекистана в 1996-м. В период с 1998 по 1999 гг. работал первым заместителем председателя Республиканского центра "Духовность и просвещение". В 2000-м был директором Ташкентского музыкально-педагогического училища им. Ю. Раджаби. Здесь он проработал два года.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

скончался, композитор