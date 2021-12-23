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Скончался известный композитор и дирижер Шермат Ёрматов
Скончался известный композитор и дирижер Шермат Ёрматов
Ушел из жизни Народный артист Узбекистана, известный композитор и дирижер Шермат Ёрматов. О причинах смерти не сообщается.
2021-12-23T09:40+0500
2021-12-23T10:00+0500
общество
скончался
композитор
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Скончался народный артист Узбекистана Шермат Ёрматов. Известный композитор и дирижер ушел из жизни в возрасте 82 лет, передает пресс-служба Министерства культуры республики. О причинах смерти не сообщается. Ёрматов родился 17 октября 1939 года в Ферганской области. В 1967-м окончил Ташкентскую государственную консерваторию по классу хоровое дирижирование. С 1967-го был дирижером хорового коллектива при Узтелерадиокомпании.В 1982 году ему присвоили звание "Заслуженный артист Узбекистана".В 1990-м он стал доцентом Ташкентского государственного института культуры им. А. Кадыри. Некоторое время спустя получил ученое звание профессора.Награжден орденом "Соглом авлод учун" в 1995 году. Признан народным артистом Узбекистана в 1996-м. В период с 1998 по 1999 гг. работал первым заместителем председателя Республиканского центра "Духовность и просвещение". В 2000-м был директором Ташкентского музыкально-педагогического училища им. Ю. Раджаби. Здесь он проработал два года.
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скончался, композитор

Скончался известный композитор и дирижер Шермат Ёрматов

09:40 23.12.2021 (обновлено: 10:00 23.12.2021)
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© Sputnik / Александр Паниотов
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Народный артист Узбекистана ушел из жизни в возрасте 82 лет. О причинах смерти не сообщается.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Скончался народный артист Узбекистана Шермат Ёрматов. Известный композитор и дирижер ушел из жизни в возрасте 82 лет, передает пресс-служба Министерства культуры республики. О причинах смерти не сообщается.
Ёрматов родился 17 октября 1939 года в Ферганской области. В 1967-м окончил Ташкентскую государственную консерваторию по классу хоровое дирижирование.
С 1967-го был дирижером хорового коллектива при Узтелерадиокомпании.
© Союз композиторов и бастакоров УзбекистанаШермат Ёрматов
Шермат Ёрматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
Шермат Ёрматов
© Союз композиторов и бастакоров Узбекистана
В 1982 году ему присвоили звание "Заслуженный артист Узбекистана".
В 1990-м он стал доцентом Ташкентского государственного института культуры им. А. Кадыри. Некоторое время спустя получил ученое звание профессора.
Награжден орденом "Соглом авлод учун" в 1995 году. Признан народным артистом Узбекистана в 1996-м.
В период с 1998 по 1999 гг. работал первым заместителем председателя Республиканского центра "Духовность и просвещение".
В 2000-м был директором Ташкентского музыкально-педагогического училища им. Ю. Раджаби. Здесь он проработал два года.
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