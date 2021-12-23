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https://uz.sputniknews.ru/20211223/stalo-izvestno-skolko-uzbekistantsev-polzuyutsya-distantsionnym-bankingom-21920206.html
Стало известно, сколько узбекистанцев пользуются дистанционным банкингом
Стало известно, сколько узбекистанцев пользуются дистанционным банкингом
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в стране зафиксирован рост открытия новых банкоматов. Их численность увеличилась на 10%. 23.12.2021, Sputnik Узбекистан
2021-12-23T17:01+0500
2021-12-23T17:01+0500
общество
банкоматы
центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Количество пользователей дистанционных банковских услуг в Узбекистане на 1 декабря превысило 20 млн человек, их число продолжает стремительно расти, сообщает пресс-служба Центрального банка республики. К томе же по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в стране зафиксирован рост открытия новых банкоматов. Их численность увеличилась на 10%. Отмечается, что в настоящее время в стране насчитывается 12 814 установленных банкоматов.Как трансформация банков Узбекистана повысит качество обслуживания клиентов &gt;&gt;Кроме того, в обращении уже находится свыше 26,5 млн банковских карт, что на 500 тысяч больше, чем в прошлом году.В октябре этого года Центробанк разрешил банкам идентифицировать клиентов онлайн. Эта мера позволила использовать дистанционные услуги тех банков, в которых прежде клиенты не обслуживались.Читайте также:Цифровизация во время пандемии: как меняется сфера банковских услуг в Узбекистане &gt;&gt;Система цифрового банкинга набирает обороты в Узбекистане &gt;&gt;
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банкоматы, центральный банк республики узбекистан

Стало известно, сколько узбекистанцев пользуются дистанционным банкингом

17:01 23.12.2021
© Depositphotos / tuthelensДевушка с кредитной картой в руке перед ноутбуком
Девушка с кредитной картой в руке перед ноутбуком - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Depositphotos / tuthelens
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в стране зафиксирован рост открытия новых банкоматов. Их численность увеличилась на 10%.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Количество пользователей дистанционных банковских услуг в Узбекистане на 1 декабря превысило 20 млн человек, их число продолжает стремительно расти, сообщает пресс-служба Центрального банка республики.
К томе же по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в стране зафиксирован рост открытия новых банкоматов. Их численность увеличилась на 10%. Отмечается, что в настоящее время в стране насчитывается 12 814 установленных банкоматов.
Как трансформация банков Узбекистана повысит качество обслуживания клиентов >>
Кроме того, в обращении уже находится свыше 26,5 млн банковских карт, что на 500 тысяч больше, чем в прошлом году.
В октябре этого года Центробанк разрешил банкам идентифицировать клиентов онлайн. Эта мера позволила использовать дистанционные услуги тех банков, в которых прежде клиенты не обслуживались.
Читайте также:
Цифровизация во время пандемии: как меняется сфера банковских услуг в Узбекистане >>
Система цифрового банкинга набирает обороты в Узбекистане >>
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