https://uz.sputniknews.ru/20211223/stalo-izvestno-skolko-uzbekistantsev-polzuyutsya-distantsionnym-bankingom-21920206.html

Стало известно, сколько узбекистанцев пользуются дистанционным банкингом

Стало известно, сколько узбекистанцев пользуются дистанционным банкингом

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в стране зафиксирован рост открытия новых банкоматов. Их численность увеличилась на 10%. 23.12.2021, Sputnik Узбекистан

2021-12-23T17:01+0500

2021-12-23T17:01+0500

2021-12-23T17:01+0500

общество

банкоматы

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Количество пользователей дистанционных банковских услуг в Узбекистане на 1 декабря превысило 20 млн человек, их число продолжает стремительно расти, сообщает пресс-служба Центрального банка республики. К томе же по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в стране зафиксирован рост открытия новых банкоматов. Их численность увеличилась на 10%. Отмечается, что в настоящее время в стране насчитывается 12 814 установленных банкоматов.Как трансформация банков Узбекистана повысит качество обслуживания клиентов >>Кроме того, в обращении уже находится свыше 26,5 млн банковских карт, что на 500 тысяч больше, чем в прошлом году.В октябре этого года Центробанк разрешил банкам идентифицировать клиентов онлайн. Эта мера позволила использовать дистанционные услуги тех банков, в которых прежде клиенты не обслуживались.Читайте также:Цифровизация во время пандемии: как меняется сфера банковских услуг в Узбекистане >>Система цифрового банкинга набирает обороты в Узбекистане >>

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банкоматы, центральный банк республики узбекистан