https://uz.sputniknews.ru/20211223/umer-osnovatel-bilayna-21919657.html

Умер основатель "Билайна"

Умер основатель "Билайна"

Основатель ОАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд "Билайн") Дмитрий Зимин скончался на 89 году жизни.

2021-12-23T16:47+0500

2021-12-23T16:47+0500

2021-12-23T17:03+0500

россия

умер

билайн

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ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. О смерти основателя ОАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина сообщил его сын Борис.Известный российский бизнесмен скончался на 89 году жизни от тяжелой болезни.По словам Бориса Зимина, его отец боролся с онкологией.Дмитрий Борисович Зимин родился 28 апреля 1933 года в Москве. Окончил радиофакультет Московского авиационного института (1957). В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1984 – получил степень доктора технических наук. Лауреат премии имени А.С. Попова Академии наук СССР (1965) и Государственной премии Российской Федерации (1993).Более 35 лет Дмитрий Зимин занимал руководящие посты в Радиотехническом институте (РТИ) им академика А.Л. Минца: работал начальником лаборатории, начальником научного отдела, директором центра по разработке радиотехнического оборудования, заместителем главного конструктора крупнейшей наземной радиолокационной станции, входящей в систему противоракетной обороны.В начале 1990-х годов Зимин с группой инженеров РТИ создал малое предприятие "КБ Импульс", которое проектировало и выпускало радиоаппаратуру гражданского назначения. В 1992 году Дмитрий Зимин стал инициатором создания телекоммуникационной компании мобильной связи "Вымпелком" (сотовая сеть "Билайн"). "Вымпелком" – первая в истории новой России компания, разместившая свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.Гендиректор и президент "Вымпелкома", Зимин в течение многих лет был членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2001 году Зимин стал лауреатом Национальной премии "Бизнес-Олимп" в номинации "Бизнес-репутация".После ухода в отставку в мае 2001 года Дмитрий Зимин продал свою долю в компании "Вымпелком" и первым среди крупных российских бизнесменов 90% состояния передал в собственность эндаумента, юридически оформленного как траст Zimin Trust.В 2002 году Зимин основал фонд некоммерческих программ "Династия". Он содействовал изданию лучших переводных и российских научно-популярных книг, проводил фестивали популярной науки в разных городах страны и открытые лекции всемирно известных ученых, помогал развитию научно-популярного сайта о фундаментальной науке "Элементы". Фонд "Династия" прекратил свою работу в 2015 году, после того, как был внесен министерством юстиции РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.В 2004 году Дмитрий Зимин создал фонд "Московское время". Задача Фонда – демонстрация изменений, произошедших в Москве за последние полтора века как в архитектурно-историческом, так и в культурно-социологическом плане.В 2008 – вместе с фондом "Династия" – Зимин учредил премию "Просветитель" за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.Награжден медалью Эндрю Карнеги "За благотворительность" (2013). За особый вклад в дело популяризации науки и поддержки научного сообщества Зимин удостоен учрежденной министерством образования и науки РФ премии "За верность науке" — в номинации "За покровительство науке" (2015).В 2016 году Зимин стал лауреатом премии Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№ "Приз книжного сообщества" в номинации "За заслуги перед интеллектуальным сообществом".В 2017 году Дмитрий Зимин назван одним из ста самых влиятельных россиян за последние сто лет — по версии журнала Forbes.

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умер, билайн