Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина — LIVE
Инфографика
https://uz.sputniknews.ru/20211223/v-kakie-strany-sng-investirovala-rossiya-v-2021-godu-21742921.html
В какие страны СНГ больше всего инвестировала Россия
В какие страны СНГ больше всего инвестировала Россия
В мире продолжает бушевать пандемия, однако это никак не сказывается на связях между странами бывшего СССР. Тенденция скорее обратная.
2021-12-23T13:07+0500
2021-12-23T13:47+0500
инфографика
снг
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0a/21742705_207:0:2193:1117_1920x0_80_0_0_925a97d6fafb663b62d89b181885f253.png
Так, по состоянию на 2021 год, Россия, будучи одним из основных инвесторов на пространстве СНГ, вложила в экономику соседних государств 37 миллиардов долларов.По объемам инвестиций в числе лидеров — страны Центральной Азии. Объем российских капиталовложений в Узбекистан, в частности, вырос в два раза.Подробнее смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0a/21742705_500:0:1978:1108_1920x0_80_0_0_f28d3b9d16b527d1329b62c4acf58b02.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
снг, инвестиции, инфографика

В какие страны СНГ больше всего инвестировала Россия

13:07 23.12.2021 (обновлено: 13:47 23.12.2021)
Подписаться на
В мире продолжает бушевать пандемия, однако это никак не сказывается на связях между странами бывшего СССР. Тенденция скорее обратная.
Так, по состоянию на 2021 год, Россия, будучи одним из основных инвесторов на пространстве СНГ, вложила в экономику соседних государств 37 миллиардов долларов.
По объемам инвестиций в числе лидеров — страны Центральной Азии. Объем российских капиталовложений в Узбекистан, в частности, вырос в два раза.
Подробнее смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
В какие страны СНГ инвестировала Россия деск - Sputnik Узбекистан
В какие страны СНГ инвестировала Россия деск - Sputnik Узбекистан
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:52Путин оценил вероятность войны с Украиной
15:51Посол Кыргызстана в Узбекистане освобожден от своих обязанностей
15:23Путин ответил, введут ли штрафы для невакцинированных в России
15:09В "Узсувтаъминот" опровергли cлухи о хищении $7 млн: на что ушли деньги
14:56Россия на первом месте в списке партнеров Узбекистана по импорту
14:34Путин: Россия достигла рекордных показателей в строительстве в 2021 году
14:32Две версии одного ЧП: стали известны подробности возгорания в метро
13:57Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина — LIVE
13:23Галина Мельникова отмечает 85-летие — фото
13:07В какие страны СНГ больше всего инвестировала Россия
12:52В Грузии устроили "голодовку в квадрате": главное о событиях — видео
12:13Изменился порядок проверки почтовых отправлений таможней
12:08Турецкая катастрофа: Эрдоган рвется к империи
11:46В Узгидромете ответили, выпадет ли снег на Новый год
11:16Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР
11:13Организованы дополнительные новогодние авиарейсы в Нукус, Ургенч и Бухару
10:48Матвиенко предложила отказаться от слов "кешбэк" и "каршеринг"
10:19Элдор Шомуродов забил второй гол за "Рому" — видео
10:14Узбекистан отправил в Афганистан новую партию гуманитарной помощи — фото
09:40Скончался известный композитор и дирижер Шермат Ёрматов