https://uz.sputniknews.ru/20211223/v-kakie-strany-sng-investirovala-rossiya-v-2021-godu-21742921.html
В какие страны СНГ больше всего инвестировала Россия
В какие страны СНГ больше всего инвестировала Россия
В мире продолжает бушевать пандемия, однако это никак не сказывается на связях между странами бывшего СССР. Тенденция скорее обратная.
2021-12-23T13:07+0500
2021-12-23T13:07+0500
2021-12-23T13:47+0500
инфографика
снг
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0a/21742705_207:0:2193:1117_1920x0_80_0_0_925a97d6fafb663b62d89b181885f253.png
Так, по состоянию на 2021 год, Россия, будучи одним из основных инвесторов на пространстве СНГ, вложила в экономику соседних государств 37 миллиардов долларов.По объемам инвестиций в числе лидеров — страны Центральной Азии. Объем российских капиталовложений в Узбекистан, в частности, вырос в два раза.Подробнее смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0a/21742705_500:0:1978:1108_1920x0_80_0_0_f28d3b9d16b527d1329b62c4acf58b02.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
снг, инвестиции, инфографика
В какие страны СНГ больше всего инвестировала Россия
13:07 23.12.2021 (обновлено: 13:47 23.12.2021)
В мире продолжает бушевать пандемия, однако это никак не сказывается на связях между странами бывшего СССР. Тенденция скорее обратная.
Так, по состоянию на 2021 год, Россия, будучи одним из основных инвесторов на пространстве СНГ, вложила в экономику соседних государств 37 миллиардов долларов.
По объемам инвестиций в числе лидеров — страны Центральной Азии. Объем российских капиталовложений в Узбекистан, в частности, вырос в два раза.
Подробнее смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан
.