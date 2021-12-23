https://uz.sputniknews.ru/20211223/v-kakie-strany-sng-investirovala-rossiya-v-2021-godu-21742921.html

В какие страны СНГ больше всего инвестировала Россия

В какие страны СНГ больше всего инвестировала Россия

В мире продолжает бушевать пандемия, однако это никак не сказывается на связях между странами бывшего СССР. Тенденция скорее обратная.

2021-12-23T13:07+0500

2021-12-23T13:07+0500

2021-12-23T13:47+0500

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снг

инвестиции

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Так, по состоянию на 2021 год, Россия, будучи одним из основных инвесторов на пространстве СНГ, вложила в экономику соседних государств 37 миллиардов долларов.По объемам инвестиций в числе лидеров — страны Центральной Азии. Объем российских капиталовложений в Узбекистан, в частности, вырос в два раза.Подробнее смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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